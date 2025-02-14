Meteoroloji uyardı, 4 ilde sarı kodlu alarm: sıcaklık birden düşecek, yeni kar yağışı geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Pandemi tedbirleri kapsamında getirilen müzik yasağı 13 ay sonra iptal edildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç faciasının birinci yılında dava süreci  
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da 2 milyar TL'lik sahte kanser ilacı operasyonu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
2025 yılında yapay zekayı neler bekliyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan işçileri anlatıyor: Özelleştirmede ısrar edilirse ne yapacaklar?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ömer Çelik'ten TÜSİAD'a eleştiri
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
20:00
59 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/meteoroloji-uyardi-4-ilde-sari-kodlu-alarm-sicaklik-birden-dusecek-yeni-kar-yagisi-geliyor-1093653677.html
Meteoroloji uyardı, 4 ilde sarı kodlu alarm: sıcaklık birden düşecek, yeni kar yağışı geliyor
Meteoroloji uyardı, 4 ilde sarı kodlu alarm: sıcaklık birden düşecek, yeni kar yağışı geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, 14 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için yoğun kar yağışı nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi. Yurdun doğusunda... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T07:33+0300
2025-02-14T07:33+0300
türkiye
doğu anadolu
meteoroloji genel müdürlüğü
siirt
hakkari
meteoroloji
batman
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093606250_0:37:3069:1763_1920x0_80_0_0_f1d10d9a30d3255c4ab96dad2aabf43d.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Şubat için yayımladığı hava durumu raporunda, Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak çevreleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yaptı. Özellikle yüksek kesimlerde beklenen kar yağışlarının yer yer yoğun olacağı belirtilirken, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ riskiRaporda, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi. Yüksek kar örtüsü ve artan yağışların çığ riskini artırdığı vurgulanırken, bölgedeki vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.Hava sıcaklığı doğuda düşüyorYurdun batı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak doğu illerinde sıcaklıklar, normallerin 2-4 derece altında kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkisini artıracağı tahmin ediliyor.İstanbul’da güneş geçici olarak yüzünü gösteriyorHafta sonu İstanbul’da parçalı bulutlu ve yer yer güneşli hava bekleniyor. Ancak bu durum uzun sürmeyecek, zira önümüzdeki günlerde yağışların batı kesimlere kayacağı tahmin ediliyor.Rüzgâr hafif ama dikkat gerektiriyorMeteoroloji’nin raporuna göre, rüzgâr batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Güneydoğu Anadolu ve batı bölgelerinde ise güneyli yönlerden hafif rüzgâr etkili olacak.Sarı kodlu uyarı verilen i̇llerMeteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkili olacağı 4 ili sarı kod ile uyardı:Bu illerde kar yağışının yanı sıra yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi tehlikeler bekleniyor.Kar, yağmur ve sis aynı anda etkili olacak14 Şubat’ta ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batman, Siirt ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde yağış öngörülüyor. Bu yağışlar kıyı bölgelerde yağmur şeklinde, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek.Buzlanma ve don olaylarına dikkatDoğu Anadolu ve iç bölgelerde gece saatlerinde buzlanma ve don olayları etkili olacak. Trafikte oluşabilecek tehlikelere karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtilirken, çiftçilerin de tarım ürünlerini korumak için önlem almaları gerektiği vurgulandı.Meteoroloji’den çığ tehlikesi uyarısıDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Özellikle son günlerde kar örtüsünün yoğunlaştığı bölgelerde vatandaşların zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkmaması önerildi.Bugün hava nasıl olacak?Marmara’da pus ve sis hakimMeteoroloji’nin tahminlerine göre, Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun pus ve yer yer sis etkili olacak. Bölgedeki sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyredecek.Ege’de sağanak yağış ve don riskiÖğle saatlerinden sonra kıyı Ege’de sağanak yağış beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerekiyor.Akdeniz’de parçalı bulutlu havaAkdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis etkili olacak.İç Anadolu’da buzlanma ve don uyarısıİç Anadolu Bölgesi'nde gece sıcaklıkları düşerken, buzlanma ve don olayları görülmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu hava genel olarak etkili olacak.Doğu Anadolu’da kar yağışı ve çığ tehlikesiDoğu Anadolu Bölgesi’nde çok bulutlu hava ve kuzeydoğuda aralıklı kar yağışı bekleniyor. Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak için sarı kodlu kar uyarısı yapılırken, çığ riski nedeniyle dikkatli olunması istendi.Orta ve Doğu Karadeniz’de yağışlı havaDoğu Karadeniz’de kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağışBatman, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Buzlanma ve don tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.Denizlerde hava durumuDenizlerde fırtına beklenmiyor. Ancak Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgâr 3 ila 6 kuvvetinde esecek. Görüş mesafesi genellikle iyi olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/kar-yagisi-egitimi-vurdu-14-subatta-15-ilde-okullar-tatil-edildi-1093653336.html
türkiye
doğu anadolu
siirt
hakkari
istanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093606250_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03de1111449610e6bac4ede9273ee2d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 14 şubat hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 14 şubat hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık

Meteoroloji uyardı, 4 ilde sarı kodlu alarm: sıcaklık birden düşecek, yeni kar yağışı geliyor

07:33 14.02.2025
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji, 14 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için yoğun kar yağışı nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi. Yurdun doğusunda sıcaklıklar 4 derece düşerken, çığ, buzlanma ve don olayları bekleniyor. İstanbul’da ise hafta sonu güneşli hava kısa süreliğine etkili olacak. İşte detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Şubat için yayımladığı hava durumu raporunda, Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak çevreleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yaptı. Özellikle yüksek kesimlerde beklenen kar yağışlarının yer yer yoğun olacağı belirtilirken, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ riski

Raporda, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi. Yüksek kar örtüsü ve artan yağışların çığ riskini artırdığı vurgulanırken, bölgedeki vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Hava sıcaklığı doğuda düşüyor

Yurdun batı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak doğu illerinde sıcaklıklar, normallerin 2-4 derece altında kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da güneş geçici olarak yüzünü gösteriyor

Hafta sonu İstanbul’da parçalı bulutlu ve yer yer güneşli hava bekleniyor. Ancak bu durum uzun sürmeyecek, zira önümüzdeki günlerde yağışların batı kesimlere kayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr hafif ama dikkat gerektiriyor

Meteoroloji’nin raporuna göre, rüzgâr batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Güneydoğu Anadolu ve batı bölgelerinde ise güneyli yönlerden hafif rüzgâr etkili olacak.

Sarı kodlu uyarı verilen i̇ller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkili olacağı 4 ili sarı kod ile uyardı:
Hakkari
Siirt
Van
Şırnak
Bu illerde kar yağışının yanı sıra yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi tehlikeler bekleniyor.

Kar, yağmur ve sis aynı anda etkili olacak

14 Şubat’ta ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batman, Siirt ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde yağış öngörülüyor. Bu yağışlar kıyı bölgelerde yağmur şeklinde, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek.

Buzlanma ve don olaylarına dikkat

Doğu Anadolu ve iç bölgelerde gece saatlerinde buzlanma ve don olayları etkili olacak. Trafikte oluşabilecek tehlikelere karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtilirken, çiftçilerin de tarım ürünlerini korumak için önlem almaları gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji’den çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Özellikle son günlerde kar örtüsünün yoğunlaştığı bölgelerde vatandaşların zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkmaması önerildi.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara’da pus ve sis hakim

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun pus ve yer yer sis etkili olacak. Bölgedeki sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyredecek.
İstanbul: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
Edirne: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege’de sağanak yağış ve don riski

Öğle saatlerinden sonra kıyı Ege’de sağanak yağış beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerekiyor.
İzmir: 14°C, öğle sonrası sağanak yağışlı
Manisa: 14°C, öğle sonrası sağanak yağışlı
Afyonkarahisar: 9°C, zamanla çok bulutlu

Akdeniz’de parçalı bulutlu hava

Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis etkili olacak.
Antalya: 15°C, parçalı bulutlu
Adana: 10°C, parçalı bulutlu
Hatay: 13°C, parçalı bulutlu

İç Anadolu’da buzlanma ve don uyarısı

İç Anadolu Bölgesi'nde gece sıcaklıkları düşerken, buzlanma ve don olayları görülmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu hava genel olarak etkili olacak.
Ankara: 8°C, parçalı bulutlu
Konya: 7°C, parçalı bulutlu
Eskişehir: 8°C, parçalı bulutlu

Doğu Anadolu’da kar yağışı ve çığ tehlikesi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde çok bulutlu hava ve kuzeydoğuda aralıklı kar yağışı bekleniyor. Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak için sarı kodlu kar uyarısı yapılırken, çığ riski nedeniyle dikkatli olunması istendi.
Van: 1°C, aralıklı kar yağışlı
Erzurum: -3°C, kar yağışlı
Kars: -3°C, kar yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz’de yağışlı hava

Doğu Karadeniz’de kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.
Trabzon: 8°C, aralıklı yağmurlu
Samsun: 10°C, çok bulutlu
Artvin: 5°C, yükseklerde kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağış

Batman, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Buzlanma ve don tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.
Diyarbakır: 6°C, karla karışık yağmur
Siirt: 5°C, kuvvetli kar yağışlı
Gaziantep: 9°C, çok bulutlu

Denizlerde hava durumu

Denizlerde fırtına beklenmiyor. Ancak Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgâr 3 ila 6 kuvvetinde esecek. Görüş mesafesi genellikle iyi olacak.
Kar yağışı tatili olan iller - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
TÜRKİYE
Kar yağışı eğitimi vurdu: 14 Şubat'ta 15 ilde okullar tatil edildi
07:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала