https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/meteoroloji-uyardi-4-ilde-sari-kodlu-alarm-sicaklik-birden-dusecek-yeni-kar-yagisi-geliyor-1093653677.html

Meteoroloji uyardı, 4 ilde sarı kodlu alarm: sıcaklık birden düşecek, yeni kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı, 4 ilde sarı kodlu alarm: sıcaklık birden düşecek, yeni kar yağışı geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 14 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için yoğun kar yağışı nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi. Yurdun doğusunda... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T07:33+0300

2025-02-14T07:33+0300

2025-02-14T07:33+0300

türkiye

doğu anadolu

meteoroloji genel müdürlüğü

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meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Şubat için yayımladığı hava durumu raporunda, Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak çevreleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yaptı. Özellikle yüksek kesimlerde beklenen kar yağışlarının yer yer yoğun olacağı belirtilirken, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ riskiRaporda, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi. Yüksek kar örtüsü ve artan yağışların çığ riskini artırdığı vurgulanırken, bölgedeki vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.Hava sıcaklığı doğuda düşüyorYurdun batı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak doğu illerinde sıcaklıklar, normallerin 2-4 derece altında kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkisini artıracağı tahmin ediliyor.İstanbul’da güneş geçici olarak yüzünü gösteriyorHafta sonu İstanbul’da parçalı bulutlu ve yer yer güneşli hava bekleniyor. Ancak bu durum uzun sürmeyecek, zira önümüzdeki günlerde yağışların batı kesimlere kayacağı tahmin ediliyor.Rüzgâr hafif ama dikkat gerektiriyorMeteoroloji’nin raporuna göre, rüzgâr batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Güneydoğu Anadolu ve batı bölgelerinde ise güneyli yönlerden hafif rüzgâr etkili olacak.Sarı kodlu uyarı verilen i̇llerMeteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkili olacağı 4 ili sarı kod ile uyardı:Bu illerde kar yağışının yanı sıra yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi tehlikeler bekleniyor.Kar, yağmur ve sis aynı anda etkili olacak14 Şubat’ta ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batman, Siirt ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde yağış öngörülüyor. Bu yağışlar kıyı bölgelerde yağmur şeklinde, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek.Buzlanma ve don olaylarına dikkatDoğu Anadolu ve iç bölgelerde gece saatlerinde buzlanma ve don olayları etkili olacak. Trafikte oluşabilecek tehlikelere karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtilirken, çiftçilerin de tarım ürünlerini korumak için önlem almaları gerektiği vurgulandı.Meteoroloji’den çığ tehlikesi uyarısıDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Özellikle son günlerde kar örtüsünün yoğunlaştığı bölgelerde vatandaşların zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkmaması önerildi.Bugün hava nasıl olacak?Marmara’da pus ve sis hakimMeteoroloji’nin tahminlerine göre, Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun pus ve yer yer sis etkili olacak. Bölgedeki sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyredecek.Ege’de sağanak yağış ve don riskiÖğle saatlerinden sonra kıyı Ege’de sağanak yağış beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerekiyor.Akdeniz’de parçalı bulutlu havaAkdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis etkili olacak.İç Anadolu’da buzlanma ve don uyarısıİç Anadolu Bölgesi'nde gece sıcaklıkları düşerken, buzlanma ve don olayları görülmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu hava genel olarak etkili olacak.Doğu Anadolu’da kar yağışı ve çığ tehlikesiDoğu Anadolu Bölgesi’nde çok bulutlu hava ve kuzeydoğuda aralıklı kar yağışı bekleniyor. Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak için sarı kodlu kar uyarısı yapılırken, çığ riski nedeniyle dikkatli olunması istendi.Orta ve Doğu Karadeniz’de yağışlı havaDoğu Karadeniz’de kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağışBatman, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Buzlanma ve don tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.Denizlerde hava durumuDenizlerde fırtına beklenmiyor. Ancak Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgâr 3 ila 6 kuvvetinde esecek. Görüş mesafesi genellikle iyi olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/kar-yagisi-egitimi-vurdu-14-subatta-15-ilde-okullar-tatil-edildi-1093653336.html

türkiye

doğu anadolu

siirt

hakkari

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