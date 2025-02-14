https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/kar-yagisi-egitimi-vurdu-14-subatta-15-ilde-okullar-tatil-edildi-1093653336.html
Kar yağışı eğitimi vurdu: 14 Şubat'ta 15 ilde okullar tatil edildi
Kar yağışı eğitimi vurdu: 14 Şubat'ta 15 ilde okullar tatil edildi
Sputnik Türkiye
meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 14 şubat'ta 15 ilde okullar tatil edildi. niğde, aksaray, hakkari, sivas ve daha birçok ilde eğitime ara verildi. işte kar tatili olan iller ve detaylar!
2025-02-14T07:23+0300
2025-02-14T07:23+0300
2025-02-14T07:23+0300
sivas
ordu
nevşehir
meteoroloji genel müdürlüğü
hakkari valiliği
ordu valiliği
türkiye
kar
kar yağışı
kar fırtınası
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının ardından 15 ilde 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime ara verildi. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalarda, hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbir alındığı belirtildi.Niğde’de buzlanma riski nedeniyle tatilNiğde Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kamu çalışanlarından hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunanların da idari izinli sayılacağı belirtildi.Aksaray’da yoğun kar yağışı etkiliAksaray Valiliği, kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenen il genelindeki tüm eğitim kurumlarının bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de idari izinli olacak.Hakkari’de çığ ve heyelan uyarısıHakkari Valiliği, yoğun kar yağışı sonrası çığ, heyelan ve buzlanma riskine karşı 14 Şubat’ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.Ordu’nun yüksek kesimlerinde eğitim durduOrdu Valiliği, kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiğini belirterek bazı ilçelerde okulların tatil edildiğini açıkladı. Aybastı, Gölköy, Korgan gibi ilçelerde tüm okullar tatil edilirken, bazı ilçelerde yalnızca taşımalı eğitim gören öğrenciler izinli sayıldı.Nevşehir’de eğitime ara verildiNevşehir Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, kamu çalışanlarından hamile, engelli ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de idari izinli olacağı belirtildi.Erzincan ve Sivas’ta yoğun kar alarmıErzincan Refahiye Kaymakamlığı, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riskine karşı eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Sivas Valiliği ise kent genelinde kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşeceği ve buzlanma riskinin artacağını belirterek eğitimi durdurdu.Bingöl’de kar yağışı devam ediyorBingöl Valiliği, kar yağışı ve olası ulaşım aksaklıkları nedeniyle 14 Şubat’ta tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli olacak.Karaman’da trafik güvenliği i̇çin tatil kararıKaraman Valiliği, kar yağışının ardından yolların buzlanması nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla eğitimin durdurulduğunu belirtti. Tatil kararıyla birlikte, kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelin de izinli olacağı açıklandı.Tatil kararı çoğu i̇lde benzerTürkiye’nin dört bir yanında kar yağışının etkili olduğu illerde alınan tatil kararları, ulaşım ve can güvenliğini sağlamak için benzer gerekçelere dayanıyor. Özellikle taşımacılığın yoğun olduğu illerde kamu çalışanlarına da özel izin düzenlemeleri yapılıyor.Diğer i̇llerde tatil detayları
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kar tatili, hangi illerde okullar tatil, 14 şubat kar tatili, meteoroloji son dakika kar yağışı uyarısı, okullar tatil mi, kar tatili haberleri, 15 ilde okullar tatil, eğitime ara verilen iller, kamu çalışanları izinli mi, buzlanma ve don tehlikesi, hangi illerde eğitime ara verildi, 2025 kar tatili listesi, yoğun kar yağışı tatil, valilik kar tatili açıklaması, hangi illerde taşımalı eğitime ara verildi, kar yağışı nedeniyle tatil, kamuya idari izin, hangi illerde okullar kapalı, kar tatili son dakika, kar yağışı uyarısı bugün
Kar yağışı eğitimi vurdu: 14 Şubat'ta 15 ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji’nin yoğun kar yağışı uyarısının ardından 15 ilde okullar 14 Şubat Cuma günü tatil edildi. Niğde, Aksaray, Hakkari, Erzincan, Sivas, Bingöl, Ordu, Nevşehir, Karaman gibi birçok şehirde eğitim-öğretime ara verilirken, kamu çalışanlarından hamile, engelli ve kronik hastalar idari izinli sayıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının ardından 15 ilde 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime ara verildi. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalarda, hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbir alındığı belirtildi.
Niğde’de buzlanma riski nedeniyle tatil
Niğde Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kamu çalışanlarından hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunanların da idari izinli sayılacağı belirtildi.
Aksaray’da yoğun kar yağışı etkili
Aksaray Valiliği, kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenen il genelindeki tüm eğitim kurumlarının bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de idari izinli olacak.
Hakkari’de çığ ve heyelan uyarısı
Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışı sonrası çığ, heyelan ve buzlanma riskine karşı 14 Şubat’ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.
Ordu’nun yüksek kesimlerinde eğitim durdu
Ordu Valiliği, kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiğini belirterek bazı ilçelerde okulların tatil edildiğini açıkladı. Aybastı, Gölköy, Korgan gibi ilçelerde tüm okullar tatil edilirken, bazı ilçelerde yalnızca taşımalı eğitim gören öğrenciler izinli sayıldı.
Nevşehir’de eğitime ara verildi
Nevşehir Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, kamu çalışanlarından hamile, engelli ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de idari izinli olacağı belirtildi.
Erzincan ve Sivas’ta yoğun kar alarmı
Erzincan Refahiye Kaymakamlığı, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riskine karşı eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Sivas Valiliği ise kent genelinde kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşeceği ve buzlanma riskinin artacağını belirterek eğitimi durdurdu.
Bingöl’de kar yağışı devam ediyor
Bingöl Valiliği, kar yağışı ve olası ulaşım aksaklıkları nedeniyle 14 Şubat’ta tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli olacak.
Karaman’da trafik güvenliği i̇çin tatil kararı
Karaman Valiliği, kar yağışının ardından yolların buzlanması nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla eğitimin durdurulduğunu belirtti. Tatil kararıyla birlikte, kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelin de izinli olacağı açıklandı.
Tatil kararı çoğu i̇lde benzer
Türkiye’nin dört bir yanında kar yağışının etkili olduğu illerde alınan tatil kararları, ulaşım ve can güvenliğini sağlamak için benzer gerekçelere dayanıyor. Özellikle taşımacılığın yoğun olduğu illerde kamu çalışanlarına da özel izin düzenlemeleri yapılıyor.
Diğer i̇llerde tatil detayları
Bitlis:
İl genelinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.
Van:
Kar ve sis nedeniyle ulaşımda risk oluşturan ilçelerde eğitim durdu.
Kırşehir:
İl genelindeki tüm okullar tatil edildi, kamu çalışanları için de idari izin açıklandı.
Şırnak ve Diyarbakır:
Özellikle kırsal bölgelerde taşımalı eğitime ara verildi.
Tunceli:
Pülümür ilçesinde okullar tamamen tatil edilirken, diğer ilçelerde yalnızca taşımalı eğitim durduruldu.