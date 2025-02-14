https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/kar-yagisi-egitimi-vurdu-14-subatta-15-ilde-okullar-tatil-edildi-1093653336.html

Kar yağışı eğitimi vurdu: 14 Şubat'ta 15 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı eğitimi vurdu: 14 Şubat'ta 15 ilde okullar tatil edildi

Sputnik Türkiye

meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 14 şubat'ta 15 ilde okullar tatil edildi. niğde, aksaray, hakkari, sivas ve daha birçok ilde eğitime ara verildi. işte kar tatili olan iller ve detaylar!

2025-02-14T07:23+0300

2025-02-14T07:23+0300

2025-02-14T07:23+0300

sivas

ordu

nevşehir

meteoroloji genel müdürlüğü

hakkari valiliği

ordu valiliği

türkiye

kar

kar yağışı

kar fırtınası

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının ardından 15 ilde 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime ara verildi. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalarda, hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbir alındığı belirtildi.Niğde’de buzlanma riski nedeniyle tatilNiğde Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kamu çalışanlarından hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunanların da idari izinli sayılacağı belirtildi.Aksaray’da yoğun kar yağışı etkiliAksaray Valiliği, kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenen il genelindeki tüm eğitim kurumlarının bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de idari izinli olacak.Hakkari’de çığ ve heyelan uyarısıHakkari Valiliği, yoğun kar yağışı sonrası çığ, heyelan ve buzlanma riskine karşı 14 Şubat’ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.Ordu’nun yüksek kesimlerinde eğitim durduOrdu Valiliği, kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiğini belirterek bazı ilçelerde okulların tatil edildiğini açıkladı. Aybastı, Gölköy, Korgan gibi ilçelerde tüm okullar tatil edilirken, bazı ilçelerde yalnızca taşımalı eğitim gören öğrenciler izinli sayıldı.Nevşehir’de eğitime ara verildiNevşehir Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, kamu çalışanlarından hamile, engelli ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de idari izinli olacağı belirtildi.Erzincan ve Sivas’ta yoğun kar alarmıErzincan Refahiye Kaymakamlığı, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riskine karşı eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Sivas Valiliği ise kent genelinde kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşeceği ve buzlanma riskinin artacağını belirterek eğitimi durdurdu.Bingöl’de kar yağışı devam ediyorBingöl Valiliği, kar yağışı ve olası ulaşım aksaklıkları nedeniyle 14 Şubat’ta tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli olacak.Karaman’da trafik güvenliği i̇çin tatil kararıKaraman Valiliği, kar yağışının ardından yolların buzlanması nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla eğitimin durdurulduğunu belirtti. Tatil kararıyla birlikte, kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelin de izinli olacağı açıklandı.Tatil kararı çoğu i̇lde benzerTürkiye’nin dört bir yanında kar yağışının etkili olduğu illerde alınan tatil kararları, ulaşım ve can güvenliğini sağlamak için benzer gerekçelere dayanıyor. Özellikle taşımacılığın yoğun olduğu illerde kamu çalışanlarına da özel izin düzenlemeleri yapılıyor.Diğer i̇llerde tatil detayları

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ordu

nevşehir

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