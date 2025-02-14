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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: 3-0'a rağmen her şey mümkün

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: 3-0'a rağmen her şey mümkün

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek avantaj sağladı. Teknik direktör Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın performansından memnun olduğunu ancak turun henüz bitmediğini vurguladı. Mourinho, özellikle Amrabat ve Yusuf’un performansını överken, Brüksel’deki rövanş maçının belirleyici olacağını ifade etti.'Tecrübem söylüyor ki, tur ortada'Müsabaka sonrası Avrupa Ligi'nde tur hakkında değerlendirmelerde bulunan Mourinho şöyle konuştu:'Kalp krizi geçirmeden kazanmayı severim'Takımın performansı hakkında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho ''Ben maçları mümkünse kalp krizi geçirmeden kazanmayı severim. Bir maçı 7-3 kazanırsam bu beni mutlu eder, çünkü kalp krizi geçirmemişimdir. Bugün oyuncularım hata yapmadılar. Rakibe ilk yarıda bir pozisyon verdik. İkinci yarıda da birinci bölgemize biraz hapsolduğumuz bir periyot vardı. Skriniar sadece üst seviye bir oyuncu değil, bir lider. Sofyan çok zeki bir oyuncu, bölge değişikliğini çok çabuk kavrıyor. Geçmiş maçta da Levent için aynı şeyi söyleyebiliriz. Topsuz oyunda kolektif çalışmanın ürünü bu. İnsanlar Dzeko'yu, Tadic'i, En-Nesyri'yi çok seviyorlar ama onlar da son bölümlerde doğal olarak yoruluyorlar. Takımın bugünkü performansı sebebiyle çok mutluyum'' açıklamasında bulundu.

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