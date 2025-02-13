https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/fenerbahce-anderlechti-3-0-maglup-etti-1093649055.html

Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i konuk etti. Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T22:40+0300

2025-02-13T22:40+0300

2025-02-13T22:53+0300

spor

edin dzeko

belçika

fenerbahçe

anderlecht

uefa avrupa ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093648880_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_fa7a657645baca4ca7d1d918dddbe0fd.jpg

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Anderlecht’i 3-0’lık skorla geçti.Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 11. dakikada Dusan Tadic, 42. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada Youssef En Nesyri kaydetti. Fenerbahçe’nin genç stoperi Yusuf Akçiçek’in iki şutu ise direkten dönerken müsabakada son dakikalara kadar heyecan hiç eksilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/tff-adana-demirspora-3-puan-silme-cezasi-verdi-galatasaray-karsisinda-3-0-hukmen-maglup-saydi-1093648700.html

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe anderlecht maç özeti izle