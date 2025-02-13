https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/fenerbahce-anderlechti-3-0-maglup-etti-1093649055.html
Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 mağlup etti
Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i konuk etti. Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T22:40+0300
2025-02-13T22:40+0300
2025-02-13T22:53+0300
spor
edin dzeko
belçika
fenerbahçe
anderlecht
uefa avrupa ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093648880_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_fa7a657645baca4ca7d1d918dddbe0fd.jpg
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Anderlecht’i 3-0’lık skorla geçti.Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 11. dakikada Dusan Tadic, 42. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada Youssef En Nesyri kaydetti. Fenerbahçe’nin genç stoperi Yusuf Akçiçek’in iki şutu ise direkten dönerken müsabakada son dakikalara kadar heyecan hiç eksilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/tff-adana-demirspora-3-puan-silme-cezasi-verdi-galatasaray-karsisinda-3-0-hukmen-maglup-saydi-1093648700.html
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093648880_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c56710b491641c89b9a432fb0ae915.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe anderlecht maç özeti izle
fenerbahçe anderlecht maç özeti izle
Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 mağlup etti
22:40 13.02.2025 (güncellendi: 22:53 13.02.2025)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i konuk etti. Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri ve Dusan Tadic’in golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Anderlecht’i 3-0’lık skorla geçti.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 11. dakikada Dusan Tadic, 42. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada Youssef En Nesyri kaydetti. Fenerbahçe’nin genç stoperi Yusuf Akçiçek’in iki şutu ise direkten dönerken müsabakada son dakikalara kadar heyecan hiç eksilmedi.