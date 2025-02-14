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En çok konut satılan iller açıklandı: Zirvede olan kentler belli oldu
En çok konut satılan iller açıklandı: Zirvede olan kentler belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T11:16+0300
2025-02-14T11:16+0300
ekonomi
konut
konut satışı
tüik
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Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 arttı. Toplamda 112 bin 173 konut el değiştirirken, en fazla satış yapılan iller şunlar oldu:En az konut satışı ise şu illerde gerçekleşti:İpotekli satışlarda rekor artışTürkiye genelinde ipotekli konut satışları büyük bir sıçrama gösterdi. Ocak ayında yüzde 182,8 artışla 16 bin 726 ipotekli konut satışı yapıldı. Toplam satışlar içinde ipotekli konut satışlarının payı yüzde 14,9 oldu.İlk el konut satışları içinde ipotekli satılan konut sayısı ise 3 bin 856 olarak gerçekleşti.Türkiye genelinde ipotekli satış haricindeki konut satışları da yükseliş gösterdi. Ocak ayında 95 bin 447 konut satıldı, bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.3 artış anlamına geliyor.Toplam satışlar içinde diğer satışların payı yüzde 85,1 oldu.İlk el konut satışları yüzde 29.8 arttıİlk el konut satışları ocak ayında yüzde 29.8 artarak 32 bin 785’e yükseldi.Bu rakam, toplam konut satışları içinde yüzde 29.2’lik bir paya sahip oldu.İkinci el konut satışları yüzde 44.2 arttıTürkiye’de ikinci el konut satışları büyük bir artış gösterdi. Ocak ayında yüzde 44.2 artarak 79 bin 388 konut el değiştirdi.Bu rakamla birlikte ikinci el konutların toplam satışlardaki payı yüzde 70.8 oldu.Yabancıya konut satışı azaldıYabancıların Türkiye’den konut alma ilgisi azaldı. Ocak ayında yabancılara yapılan konut satışları yüzde 24.9 düşerek 1.547 oldu.Yabancılara en fazla konut satılan iller:Ocak ayında en çok konut alan yabancı vatandaşlar şu şekilde sıralandı:
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konut, konut satışı, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
konut, konut satışı, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)

En çok konut satılan iller açıklandı: Zirvede olan kentler belli oldu

11:16 14.02.2025
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39.7 oranında artarak 112 bin 173’e yükseldi. İstanbul, Ankara ve İzmir en çok satış yapılan iller olurken, en az satış Ardahan, Bayburt ve Tunceli’de gerçekleşti.
Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 arttı. Toplamda 112 bin 173 konut el değiştirirken, en fazla satış yapılan iller şunlar oldu:
İstanbul: 18 bin 912 konut
Ankara: 10 bin 158 konut
İzmir: 6 bin 634 konut
En az konut satışı ise şu illerde gerçekleşti:
Ardahan: 39 konut
Bayburt: 62 konut
Tunceli: 80 konut

İpotekli satışlarda rekor artış

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları büyük bir sıçrama gösterdi. Ocak ayında yüzde 182,8 artışla 16 bin 726 ipotekli konut satışı yapıldı. Toplam satışlar içinde ipotekli konut satışlarının payı yüzde 14,9 oldu.
İlk el konut satışları içinde ipotekli satılan konut sayısı ise 3 bin 856 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde ipotekli satış haricindeki konut satışları da yükseliş gösterdi. Ocak ayında 95 bin 447 konut satıldı, bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.3 artış anlamına geliyor.
Toplam satışlar içinde diğer satışların payı yüzde 85,1 oldu.

İlk el konut satışları yüzde 29.8 arttı

İlk el konut satışları ocak ayında yüzde 29.8 artarak 32 bin 785’e yükseldi.
Bu rakam, toplam konut satışları içinde yüzde 29.2’lik bir paya sahip oldu.

İkinci el konut satışları yüzde 44.2 arttı

Türkiye’de ikinci el konut satışları büyük bir artış gösterdi. Ocak ayında yüzde 44.2 artarak 79 bin 388 konut el değiştirdi.
Bu rakamla birlikte ikinci el konutların toplam satışlardaki payı yüzde 70.8 oldu.

Yabancıya konut satışı azaldı

Yabancıların Türkiye’den konut alma ilgisi azaldı. Ocak ayında yabancılara yapılan konut satışları yüzde 24.9 düşerek 1.547 oldu.
Yabancılara en fazla konut satılan iller:
İstanbul: 611 konut
Antalya: 469 konut
Mersin: 118 konut
Ocak ayında en çok konut alan yabancı vatandaşlar şu şekilde sıralandı:
Rusya Federasyonu: 248 konut
İran: 162 konut
Irak: 103 konut
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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