https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/en-cok-konut-satilan-iller-aciklandi-zirvede-olan-kentler-belli-oldu-1093660204.html

En çok konut satılan iller açıklandı: Zirvede olan kentler belli oldu

En çok konut satılan iller açıklandı: Zirvede olan kentler belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T11:16+0300

2025-02-14T11:16+0300

2025-02-14T11:16+0300

ekonomi

konut

konut satışı

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 arttı. Toplamda 112 bin 173 konut el değiştirirken, en fazla satış yapılan iller şunlar oldu:En az konut satışı ise şu illerde gerçekleşti:İpotekli satışlarda rekor artışTürkiye genelinde ipotekli konut satışları büyük bir sıçrama gösterdi. Ocak ayında yüzde 182,8 artışla 16 bin 726 ipotekli konut satışı yapıldı. Toplam satışlar içinde ipotekli konut satışlarının payı yüzde 14,9 oldu.İlk el konut satışları içinde ipotekli satılan konut sayısı ise 3 bin 856 olarak gerçekleşti.Türkiye genelinde ipotekli satış haricindeki konut satışları da yükseliş gösterdi. Ocak ayında 95 bin 447 konut satıldı, bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.3 artış anlamına geliyor.Toplam satışlar içinde diğer satışların payı yüzde 85,1 oldu.İlk el konut satışları yüzde 29.8 arttıİlk el konut satışları ocak ayında yüzde 29.8 artarak 32 bin 785’e yükseldi.Bu rakam, toplam konut satışları içinde yüzde 29.2’lik bir paya sahip oldu.İkinci el konut satışları yüzde 44.2 arttıTürkiye’de ikinci el konut satışları büyük bir artış gösterdi. Ocak ayında yüzde 44.2 artarak 79 bin 388 konut el değiştirdi.Bu rakamla birlikte ikinci el konutların toplam satışlardaki payı yüzde 70.8 oldu.Yabancıya konut satışı azaldıYabancıların Türkiye’den konut alma ilgisi azaldı. Ocak ayında yabancılara yapılan konut satışları yüzde 24.9 düşerek 1.547 oldu.Yabancılara en fazla konut satılan iller:Ocak ayında en çok konut alan yabancı vatandaşlar şu şekilde sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/merkez-bankasi-piyasa-katilimcilari-anketini-paylasti-dolar-faiz-ve-enflasyon-beklentisi-belli-oldu-1093658738.html

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konut, konut satışı, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)