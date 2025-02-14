https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/merkez-bankasi-piyasa-katilimcilari-anketini-paylasti-dolar-faiz-ve-enflasyon-beklentisi-belli-oldu-1093658738.html
Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı: Dolar, faiz ve enflasyon beklentisi belli oldu
Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı: Dolar, faiz ve enflasyon beklentisi belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27.05'ten 28.30’a... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T10:40+0300
2025-02-14T10:40+0300
2025-02-14T10:40+0300
ekonomi
merkez bankası
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
dolar/tl
enflasyon
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TCMB'nin anketine göre, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi. Ocak ayında yüzde 27.05 olan yıl sonu TÜFE tahmini, şubat ayında yüzde 28.30’a çıktı.Dolar/TL tahmininde gerilemeAnket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru tahmini düştü.Faiz beklentisinde düşüşTCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için yapılan tahminlerde düşüş gözlemlendi.Büyüme beklentisinde sınırlı gerilemeEkonomik büyüme öngörülerinde ise küçük çaplı bir düşüş yaşandı.
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merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar/tl, enflasyon
merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar/tl, enflasyon
Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı: Dolar, faiz ve enflasyon beklentisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27.05'ten 28.30’a yükselirken, dolar/TL tahmini 42.89’a geriledi.
TCMB'nin anketine göre, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi. Ocak ayında yüzde 27.05 olan yıl sonu TÜFE tahmini, şubat ayında yüzde 28.30’a çıktı.
12 ay sonrası enflasyon beklentisi
ise yüzde 25.38’den yüzde 25.26’ya
sınırlı bir düşüş gösterdi.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi
ise önceki ankette yüzde 17.72
iken, bu ay yüzde 17.26 olarak
hesaplandı.
Dolar/TL tahmininde gerileme
Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru tahmini düştü.
Ocak ayında 43.03 TL
olarak öngörülen yıl sonu dolar/TL tahmini, şubat ayında 42.89 TL’ye
geriledi.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi
ise ocak ayındaki 43.81 TL’den 43.96 TL’ye
yükseldi.
TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için yapılan tahminlerde düşüş gözlemlendi.
Üç ay sonrası faiz oranı beklentisi
yüzde 40.91’den 40’a
geriledi.
Büyüme beklentisinde sınırlı gerileme
Ekonomik büyüme öngörülerinde ise küçük çaplı bir düşüş yaşandı.
2025 yılı büyüme beklentisi
ocak anketinde yüzde 3.1
iken, şubat ayında yüzde 3’e
geriledi.
2026 yılı büyüme tahmini
ise yüzde 3.9
olarak sabit kaldı.