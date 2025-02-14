https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/merkez-bankasi-piyasa-katilimcilari-anketini-paylasti-dolar-faiz-ve-enflasyon-beklentisi-belli-oldu-1093658738.html

Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı: Dolar, faiz ve enflasyon beklentisi belli oldu

Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı: Dolar, faiz ve enflasyon beklentisi belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27.05'ten 28.30’a... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T10:40+0300

2025-02-14T10:40+0300

2025-02-14T10:40+0300

ekonomi

merkez bankası

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

dolar/tl

enflasyon

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TCMB'nin anketine göre, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi. Ocak ayında yüzde 27.05 olan yıl sonu TÜFE tahmini, şubat ayında yüzde 28.30’a çıktı.Dolar/TL tahmininde gerilemeAnket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru tahmini düştü.Faiz beklentisinde düşüşTCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için yapılan tahminlerde düşüş gözlemlendi.Büyüme beklentisinde sınırlı gerilemeEkonomik büyüme öngörülerinde ise küçük çaplı bir düşüş yaşandı.

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merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar/tl, enflasyon