Ahmet Hakan'dan TÜSİAD'a: 'Öyle antipatik bir figüre dönüştün ki her eleştiride Ecevit hükümetini düşürmen akla geliyor'

Öyle demode ve öyle ihtiyar bir kurumsun ki sevgili TÜSİAD... Dünyanın en doğru ve en haklı tezlerini ileri sürsen de kimse tınmıyor artık - Öyle kötü bir bagajın var ki sevgili TÜSİAD... Söylediğin en doğru sözler, o berbat bagaja tosluyor. Söylediğin en haklı sözler, o kirli bagaj nedeniyle un ufak oluyor.- Öyle antipatik bir figüre dönüştün ki sevgili TÜSİAD... Her hükümet eleştirinde gazete ilanlarıyla Ecevit hükümetini düşürdüğün günler geliyor akla.- Öyle çıkarcı ve bencilsin ki sevgili TÜSİAD... İşine geldiğinde, çıkarların gerektirdiğinde sus pus olup kenara çekilirsin. Konuştuğunda ise mutlaka bir hesabın olur.- Öyle etkisiz bir elemana dönüştün ki sevgili TÜSİAD... Bildirilerin artık yeri göğü sarsamıyor. Basın toplantıların sekiz sütuna manşet olamıyor.- Öyle ters etki yapıyorsun ki sevgili TÜSİAD... Muhaliflik tasladığında iktidara yarıyor. İktidarcılık yaptığında ise muhalefete yarıyor.