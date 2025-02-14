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Ahmet Hakan'dan TÜSİAD'a: 'Öyle antipatik bir figüre dönüştün ki her eleştiride Ecevit hükümetini düşürmen akla geliyor'
Ahmet Hakan'dan TÜSİAD'a: 'Öyle antipatik bir figüre dönüştün ki her eleştiride Ecevit hükümetini düşürmen akla geliyor'
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan TÜSİAD Konsey Başkanı Orhan Turan'ın Genel Kurul'daki konuşmasını eleştirdi ve "Öyle antipatik bir figüre dönüştün ki sevgili TÜSİAD... Her hükümet... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
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TÜSİAD'ın 13 Şubat'ta toplanan Genel Kurulu'nda derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan konuştu. Konuşmalarda hükümete yönelik, hukuka ve ekonomiye yönelik eleştiriler vardo.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında TÜSİAD Genel Kurulu'ndaki konuşmaları eleştirdi ve şu maddeleri sıraladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/tusiad-baskaninin-genel-kuruldaki-konusmasi-surerken-bloomberg-ht-yayindan-cikti-1093632355.html
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ahmet hakan, tüsiad, orhan turan, ömer aras, ekonomi
ahmet hakan, tüsiad, orhan turan, ömer aras, ekonomi

Ahmet Hakan'dan TÜSİAD'a: 'Öyle antipatik bir figüre dönüştün ki her eleştiride Ecevit hükümetini düşürmen akla geliyor'

09:43 14.02.2025
Orhan Turan
Orhan Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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Ahmet Hakan TÜSİAD Konsey Başkanı Orhan Turan'ın Genel Kurul'daki konuşmasını eleştirdi ve "Öyle antipatik bir figüre dönüştün ki sevgili TÜSİAD... Her hükümet eleştirinde gazete ilanlarıyla Ecevit hükümetini düşürdüğün günler geliyor akla" dedi.
TÜSİAD'ın 13 Şubat'ta toplanan Genel Kurulu'nda derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan konuştu. Konuşmalarda hükümete yönelik, hukuka ve ekonomiye yönelik eleştiriler vardo.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında TÜSİAD Genel Kurulu'ndaki konuşmaları eleştirdi ve şu maddeleri sıraladı:
Öyle demode ve öyle ihtiyar bir kurumsun ki sevgili TÜSİAD... Dünyanın en doğru ve en haklı tezlerini ileri sürsen de kimse tınmıyor artık - Öyle kötü bir bagajın var ki sevgili TÜSİAD... Söylediğin en doğru sözler, o berbat bagaja tosluyor. Söylediğin en haklı sözler, o kirli bagaj nedeniyle un ufak oluyor.- Öyle antipatik bir figüre dönüştün ki sevgili TÜSİAD... Her hükümet eleştirinde gazete ilanlarıyla Ecevit hükümetini düşürdüğün günler geliyor akla.- Öyle çıkarcı ve bencilsin ki sevgili TÜSİAD... İşine geldiğinde, çıkarların gerektirdiğinde sus pus olup kenara çekilirsin. Konuştuğunda ise mutlaka bir hesabın olur.- Öyle etkisiz bir elemana dönüştün ki sevgili TÜSİAD... Bildirilerin artık yeri göğü sarsamıyor. Basın toplantıların sekiz sütuna manşet olamıyor.- Öyle ters etki yapıyorsun ki sevgili TÜSİAD... Muhaliflik tasladığında iktidara yarıyor. İktidarcılık yaptığında ise muhalefete yarıyor.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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