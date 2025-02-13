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Valilikler duyurdu: Yarın okullar tatil oldu
Valilikler duyurdu: Yarın okullar tatil oldu
Sputnik Türkiye
Aksaray, Muş, Niğde ve Hakkari illerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verildiği açıklandı. Meteorolojik veriler... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T20:01+0300
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türkiye
aksaray
muş
niğde
türkiye
kar
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Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Aksaray, Muş, Niğde ve Hakkari illerinde yoğun kar eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, kar yağışı, buzlanma ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan annelerin kamu kurumlarında idari izinli sayılacağı duyuruldu.Aksaray’da eğitim ara verildiAksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 14 Şubat 2025 tarihinde kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu. Beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ile engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.Muş’ta okullar tatil edildiMuş ilinde de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Muş Valiliği, kar yağışının devam etmesi ve buzlanma tehlikesinin oluşması nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü tüm okulların tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocukları anaokuluna devam eden kadın çalışanların idari izinli sayılacağı kaydedildi.Niğde’de eğitime ara verildiNiğde Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirterek, eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. 14 Şubat 2025 tarihinde il genelindeki tüm okullar, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurumları tatil edildi. Taşımalı eğitim ve kamu çalışanlarının hareketliliği de dikkate alınarak, eğitime ara verilmesi kararı alındı.Hakkari’de eğitim 1 gün süreyle tatil edildiHakkari Valiliği, kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Çığ, heyelan, buzlanma ve don oluşma riski göz önünde bulundurularak il genelindeki tüm okullar ve özel eğitim merkezlerinin tatil edildiği duyuruldu. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı da bildirilen açıklamada, yükseköğretim kurumları ve bazı özel eğitim kurumu çalışanlarının bu durumdan etkilenmeyeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/egitime-kar-engeli-13-subat-persembe-gunu-hangi-illerde-okullar-tatil-1093619458.html
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aksaray, muş, niğde, türkiye, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar küreme, kar tatili, eğitim, yüz yüze eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb), karma eğitim, okul, e-okul
aksaray, muş, niğde, türkiye, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar küreme, kar tatili, eğitim, yüz yüze eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb), karma eğitim, okul, e-okul

Valilikler duyurdu: Yarın okullar tatil oldu

20:01 13.02.2025
© AAMeteoroloji kar yağışı
Meteoroloji kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA
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Aksaray, Muş, Niğde ve Hakkari illerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verildiği açıklandı. Meteorolojik veriler ve olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak yapılan açıklamalarda, eğitime ara verilmesi kararının özellikle buzlanma, çığ ve don tehlikesi nedeniyle alındığı belirtildi.
Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Aksaray, Muş, Niğde ve Hakkari illerinde yoğun kar eğitime ara verildi.
Valiliklerden yapılan açıklamalarda, kar yağışı, buzlanma ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan annelerin kamu kurumlarında idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Aksaray’da eğitim ara verildi

Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 14 Şubat 2025 tarihinde kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu. Beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ile engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Muş’ta okullar tatil edildi

Muş ilinde de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Muş Valiliği, kar yağışının devam etmesi ve buzlanma tehlikesinin oluşması nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü tüm okulların tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocukları anaokuluna devam eden kadın çalışanların idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Niğde’de eğitime ara verildi

Niğde Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirterek, eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. 14 Şubat 2025 tarihinde il genelindeki tüm okullar, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurumları tatil edildi. Taşımalı eğitim ve kamu çalışanlarının hareketliliği de dikkate alınarak, eğitime ara verilmesi kararı alındı.

Hakkari’de eğitim 1 gün süreyle tatil edildi

Hakkari Valiliği, kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Çığ, heyelan, buzlanma ve don oluşma riski göz önünde bulundurularak il genelindeki tüm okullar ve özel eğitim merkezlerinin tatil edildiği duyuruldu. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı da bildirilen açıklamada, yükseköğretim kurumları ve bazı özel eğitim kurumu çalışanlarının bu durumdan etkilenmeyeceği belirtildi.
Kar yağışı tatili olan iller - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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Eğitime kar engeli: 13 Şubat Perşembe günü hangi illerde okullar tatil?
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