https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/valilikler-duyurdu-yarin-okullar-tatil-oldu-1093647010.html

Valilikler duyurdu: Yarın okullar tatil oldu

Valilikler duyurdu: Yarın okullar tatil oldu

Sputnik Türkiye

Aksaray, Muş, Niğde ve Hakkari illerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verildiği açıklandı. Meteorolojik veriler... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T20:01+0300

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Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Aksaray, Muş, Niğde ve Hakkari illerinde yoğun kar eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, kar yağışı, buzlanma ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan annelerin kamu kurumlarında idari izinli sayılacağı duyuruldu.Aksaray’da eğitim ara verildiAksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 14 Şubat 2025 tarihinde kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu. Beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ile engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.Muş’ta okullar tatil edildiMuş ilinde de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Muş Valiliği, kar yağışının devam etmesi ve buzlanma tehlikesinin oluşması nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü tüm okulların tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocukları anaokuluna devam eden kadın çalışanların idari izinli sayılacağı kaydedildi.Niğde’de eğitime ara verildiNiğde Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirterek, eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. 14 Şubat 2025 tarihinde il genelindeki tüm okullar, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurumları tatil edildi. Taşımalı eğitim ve kamu çalışanlarının hareketliliği de dikkate alınarak, eğitime ara verilmesi kararı alındı.Hakkari’de eğitim 1 gün süreyle tatil edildiHakkari Valiliği, kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Çığ, heyelan, buzlanma ve don oluşma riski göz önünde bulundurularak il genelindeki tüm okullar ve özel eğitim merkezlerinin tatil edildiği duyuruldu. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı da bildirilen açıklamada, yükseköğretim kurumları ve bazı özel eğitim kurumu çalışanlarının bu durumdan etkilenmeyeceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/egitime-kar-engeli-13-subat-persembe-gunu-hangi-illerde-okullar-tatil-1093619458.html

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