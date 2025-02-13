https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/egitime-kar-engeli-13-subat-persembe-gunu-hangi-illerde-okullar-tatil-1093619458.html

Eğitime kar engeli: 13 Şubat Perşembe günü hangi illerde okullar tatil?

Eğitime kar engeli: 13 Şubat Perşembe günü hangi illerde okullar tatil?

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Meteoroloji’nin üst üste yaptığı uyarılar sonrası 13... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T07:28+0300

2025-02-13T07:28+0300

2025-02-13T07:28+0300

türkiye

kırşehir

kayseri

akkuş

meteoroloji genel müdürlüğü

kar

kar fırtınası

kar yağışı

kar tatili

okullar

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Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son açıklamaların ardından, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü birçok ilde eğitime ara verildi.Hangi i̇llerde okullar tatil edildi?Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilen iller şunlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/meteorolojiden-kritik-uyari-ankara-dahil-16-il-icin-sari-kodlu-alarm-verildi-kar-yagisi-hangi-1093619098.html

türkiye

kırşehir

kayseri

akkuş

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