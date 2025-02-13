https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/egitime-kar-engeli-13-subat-persembe-gunu-hangi-illerde-okullar-tatil-1093619458.html
Eğitime kar engeli: 13 Şubat Perşembe günü hangi illerde okullar tatil?
Eğitime kar engeli: 13 Şubat Perşembe günü hangi illerde okullar tatil?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Meteoroloji’nin üst üste yaptığı uyarılar sonrası 13... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T07:28+0300
2025-02-13T07:28+0300
2025-02-13T07:28+0300
türkiye
kırşehir
kayseri
akkuş
meteoroloji genel müdürlüğü
kar
kar fırtınası
kar yağışı
kar tatili
okullar
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Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son açıklamaların ardından, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü birçok ilde eğitime ara verildi.Hangi i̇llerde okullar tatil edildi?Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilen iller şunlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/meteorolojiden-kritik-uyari-ankara-dahil-16-il-icin-sari-kodlu-alarm-verildi-kar-yagisi-hangi-1093619098.html
türkiye
kırşehir
kayseri
akkuş
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Eğitime kar engeli: 13 Şubat Perşembe günü hangi illerde okullar tatil?
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Meteoroloji’nin üst üste yaptığı uyarılar sonrası 13 Şubat Perşembe günü bazı bölgelerde okullar tatil edildi. İşte il il tatil edilen yerler ve güncel hava durumu detayları...
Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son açıklamaların ardından, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü birçok ilde eğitime ara verildi.
Hangi i̇llerde okullar tatil edildi?
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilen iller şunlar:
Elazığ
: İl genelinde okullar tatil edilmiştir.
Kırşehir
: Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime ara verilmiştir.
Amasya
: Olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir.
Malatya
: Kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edilmiştir.
Kayseri
: Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir.
Ordu
: Akkuş
ilçesinde belirli okullarda eğitime ara verilmiştir.
Erzincan
: Kemaliye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edilmiştir.
Adana
: Feke ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir.
Bingöl
: Kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime ara verilmiştir.
Sivas
: Olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde okullar tatil edilmiştir.
Nevşehir
: Kuvvetli kar yağışı beklentisiyle il genelinde eğitime ara verilmiştir.
Karaman
: Kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edilmiştir.
Konya
: Halkapınar
, Ereğli
, Hadim ve Karapınar
ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmiştir.
Kastamonu
: Ağlı, Daday ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında; kent merkezi ile Çatalzeytin
ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verilmiştir.
Kahramanmaraş
: Çağlayancerit ve Nurhak
ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmiştir.
Yozgat
: İl merkezi ile Akdağmadeni
, Çandır ve Çayıralan
ilçelerinde eğitime ara verilmiştir.