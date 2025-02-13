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Eğitime kar engeli: 13 Şubat Perşembe günü hangi illerde okullar tatil?
Eğitime kar engeli: 13 Şubat Perşembe günü hangi illerde okullar tatil?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Meteoroloji’nin üst üste yaptığı uyarılar sonrası 13... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
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kar yağışı
kar tatili
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Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son açıklamaların ardından, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü birçok ilde eğitime ara verildi.Hangi i̇llerde okullar tatil edildi?Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilen iller şunlar:
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Eğitime kar engeli: 13 Şubat Perşembe günü hangi illerde okullar tatil?

07:28 13.02.2025
© AAKar yağışı tatili olan iller
Kar yağışı tatili olan iller - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Meteoroloji’nin üst üste yaptığı uyarılar sonrası 13 Şubat Perşembe günü bazı bölgelerde okullar tatil edildi. İşte il il tatil edilen yerler ve güncel hava durumu detayları...
Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son açıklamaların ardından, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü birçok ilde eğitime ara verildi.

Hangi i̇llerde okullar tatil edildi?

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilen iller şunlar:
Elazığ: İl genelinde okullar tatil edilmiştir.
Kırşehir: Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime ara verilmiştir.
Amasya: Olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir.
Malatya: Kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edilmiştir.
Kayseri: Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir.
Ordu: Akkuş ilçesinde belirli okullarda eğitime ara verilmiştir.
Erzincan: Kemaliye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edilmiştir.
Adana: Feke ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir.
Bingöl: Kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime ara verilmiştir.
Sivas: Olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde okullar tatil edilmiştir.
Nevşehir: Kuvvetli kar yağışı beklentisiyle il genelinde eğitime ara verilmiştir.
Karaman: Kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edilmiştir.
Konya: Halkapınar, Ereğli, Hadim ve Karapınar ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmiştir.
Kastamonu: Ağlı, Daday ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında; kent merkezi ile Çatalzeytin ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verilmiştir.
Kahramanmaraş: Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmiştir.
Yozgat: İl merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde eğitime ara verilmiştir.
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