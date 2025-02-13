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TFF, Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi: Galatasaray karşısında 3-0 hükmen mağlup saydı
TFF, Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi: Galatasaray karşısında 3-0 hükmen mağlup saydı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray ile oynanan maçta sahadan çekilen Adana Demirspor'u 3-0 hükmen mağlup... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
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Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’a 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verildi.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’u 3-0 hükmen mağlup ilan etti ve 3 puan silme cezası verdi. Karar sonrası Adana Demirspor'un puanı 2'ye düştü.Ne Olmuştu?Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadelenin 12. dakikasında Alvaro Morata’nın penaltıdan attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Karşılaşma devam ederken 30. dakikada Adana Demirsporlu Yusuf Barasi topsuz alanda sakatlanarak yere düştü. Bu esnada teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile futbolcular arasında bir görüşme yapıldı ve kısa süre sonra Adana Demirsporlu oyuncular sahayı terk etti.
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türkiye futbol federasyonu (tff), adana demirspor, galatasaray, maç, tarihi maç, maç yayını, ceza

TFF, Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi: Galatasaray karşısında 3-0 hükmen mağlup saydı

22:25 13.02.2025 (güncellendi: 22:46 13.02.2025)
© AA / Mehmet Murat Önel Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA / Mehmet Murat Önel
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray ile oynanan maçta sahadan çekilen Adana Demirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etti ve kulübe 3 puan silme cezası verdi.
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’a 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’u 3-0 hükmen mağlup ilan etti ve 3 puan silme cezası verdi. Karar sonrası Adana Demirspor'un puanı 2'ye düştü.

Ne Olmuştu?

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadelenin 12. dakikasında Alvaro Morata’nın penaltıdan attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Karşılaşma devam ederken 30. dakikada Adana Demirsporlu Yusuf Barasi topsuz alanda sakatlanarak yere düştü. Bu esnada teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile futbolcular arasında bir görüşme yapıldı ve kısa süre sonra Adana Demirsporlu oyuncular sahayı terk etti.
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