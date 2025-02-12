https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/tff-galatasaray---adana-demirspor-macinin-var-kaydini-yayinladi-1093614021.html

TFF Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR kaydını yayınladı

TFF Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR kaydını yayınladı

Sputnik Türkiye

TFF, 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T22:14+0300

2025-02-12T22:14+0300

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spor

var

türkiye futbol federasyonu (tff)

son dakika

adana demirspor

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Adana Demirspor'un sahayı terk etmesi sonucu tatil edilen Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasının 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildiğini bir basın açıklamasıyla duyurdu.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ayrıca benzer durumların yaşanması halinde futbol kamuoyu bilgilendirilme yapılmasına devam edileceği belirtilerek şu açıklamaya yer verildi:Söz konusu VAR kayıtları ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi YouTube kanalında yayınlandı.

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var, türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika, adana demirspor