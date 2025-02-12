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TFF Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR kaydını yayınladı
TFF Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR kaydını yayınladı
Sputnik Türkiye
TFF, 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Adana Demirspor'un sahayı terk etmesi sonucu tatil edilen Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasının 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildiğini bir basın açıklamasıyla duyurdu.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ayrıca benzer durumların yaşanması halinde futbol kamuoyu bilgilendirilme yapılmasına devam edileceği belirtilerek şu açıklamaya yer verildi:Söz konusu VAR kayıtları ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi YouTube kanalında yayınlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/sahayi-terk-eden-adana-demirspora-ve-murat-sancak-pfdkya-gonderildi-1093586193.html
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var, türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika, adana demirspor
var, türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika, adana demirspor

TFF Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR kaydını yayınladı

22:14 12.02.2025 (güncellendi: 22:20 12.02.2025)
© Fotoğraf : TFFFenerbahçe maçında Danimarkalı hakem VAR
Fenerbahçe maçında Danimarkalı hakem VAR - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© Fotoğraf : TFF
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TFF, 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildiğini duyurdu. Söz konusu kayıt TFF'nin resmi Youtube kanalında paylaşıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Adana Demirspor'un sahayı terk etmesi sonucu tatil edilen Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasının 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildiğini bir basın açıklamasıyla duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.
Ayrıca benzer durumların yaşanması halinde futbol kamuoyu bilgilendirilme yapılmasına devam edileceği belirtilerek şu açıklamaya yer verildi:
MHK'nin değerlendirmesine göre VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."
Söz konusu VAR kayıtları ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi YouTube kanalında yayınlandı.
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