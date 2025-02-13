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Sıcaklıklar artıyor ama kış bitmedi: AKOM tarih verdi, yeni soğuk hava dalgası geliyor, İstanbul'a kar yağacak mı?
Sıcaklıklar artıyor ama kış bitmedi: AKOM tarih verdi, yeni soğuk hava dalgası geliyor, İstanbul'a kar yağacak mı?
Sputnik Türkiye
Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasına giriyor! 17 Şubat’ta kar yağışı geri dönecek. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte uzmanlardan kar yağışı tahmini
2025-02-13T10:31+0300
2025-02-13T10:31+0300
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Günlerdir yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası batı kesimlerden itibaren yerini daha ılıman bir havaya bırakıyor. Ancak bu durum uzun sürmeyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, hafta başından itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının Türkiye’yi etkisi altına alacağını duyurdu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava bölgemizi terk ederken, sıcaklıkların bugünden itibaren artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, yeni hafta başı itibariyle bölgemiz genelinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği öngörülüyor.”İç Anadolu ve Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, özellikle İç Anadolu’nun doğusunda yeni kar yağışlarının beklendiğini belirtti. Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas için uyarıda bulundu.Doğu Anadolu’da da Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır’ın kuzeyi, Erzincan ve Tunceli için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde de yoğun kar yağışı bekleniyor.Hava sıcaklıkları önce artacak, sonra hızla düşecekMurat Acar, hafta sonuna kadar batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını, ancak yeni hafta itibarıyla düşüş yaşanacağını belirtti:“Cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışlar sağanak şeklinde olacak. Ancak önümüzdeki hafta ortasından itibaren Akdeniz üzerinden gelen bir sistem ile Karadeniz’den gelen soğuk hava birleşecek ve Türkiye’yi yeniden kar yağışı etkileyecek.”Özellikle iç ve kuzey kesimlerde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.İstanbul’da kar beklentisi: Sıcaklıklar hızla düşecekPeki, İstanbul’a yeniden kar yağacak mı?Meteoroloji Uzmanı Murat Acar, İstanbul’da sıcaklıkların hafta sonuna kadar 12-13 dereceye kadar çıkacağını, ancak hafta başından itibaren düşüşe geçeceğini belirtti:"Önümüzdeki hafta itibarıyla ülkemizi etkilemesini beklediğimiz sistem, İstanbul’da da sıcaklıkları düşürecek ve karla karışık yağmur görülecek."Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul’un 18 Şubat’ta yeniden kar yağışı alacağını belirtti. Köse, yeni sistemin etkili olacağını vurgulayarak şunları söyledi:Ancak Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için farklı bir tahminde bulundu. Şen, kar yağışının ayın 25’ine kadar beklenmediğini belirtti:“Kar, İstanbul’u dün terk etti. Yerini yağmura bıraktı. Önümüzdeki hafta sonu sıcaklık 12 dereceye kadar çıkacak. Ayın 25’ine kadar İstanbul’da kar gözükmüyor.”
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Sıcaklıklar artıyor ama kış bitmedi: AKOM tarih verdi, yeni soğuk hava dalgası geliyor, İstanbul'a kar yağacak mı?

10:31 13.02.2025
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA
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Türkiye günlerdir Sibirya soğuklarının etkisi altındayken sıcaklıklar yükselmeye başladı. Ancak Meteoroloji ve AKOM'dan gelen açıklamalara göre 17 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni bir soğuk hava dalgası etkili olacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yoğun kar bekleniyor. Peki, İstanbul'a tekrar kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Günlerdir yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası batı kesimlerden itibaren yerini daha ılıman bir havaya bırakıyor. Ancak bu durum uzun sürmeyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, hafta başından itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının Türkiye’yi etkisi altına alacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava bölgemizi terk ederken, sıcaklıkların bugünden itibaren artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, yeni hafta başı itibariyle bölgemiz genelinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği öngörülüyor.”

İç Anadolu ve Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, özellikle İç Anadolu’nun doğusunda yeni kar yağışlarının beklendiğini belirtti. Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas için uyarıda bulundu.
Doğu Anadolu’da da Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır’ın kuzeyi, Erzincan ve Tunceli için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde de yoğun kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıkları önce artacak, sonra hızla düşecek

Murat Acar, hafta sonuna kadar batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını, ancak yeni hafta itibarıyla düşüş yaşanacağını belirtti:
“Cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışlar sağanak şeklinde olacak. Ancak önümüzdeki hafta ortasından itibaren Akdeniz üzerinden gelen bir sistem ile Karadeniz’den gelen soğuk hava birleşecek ve Türkiye’yi yeniden kar yağışı etkileyecek.”
Özellikle iç ve kuzey kesimlerde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

İstanbul’da kar beklentisi: Sıcaklıklar hızla düşecek

Peki, İstanbul’a yeniden kar yağacak mı?
Meteoroloji Uzmanı Murat Acar, İstanbul’da sıcaklıkların hafta sonuna kadar 12-13 dereceye kadar çıkacağını, ancak hafta başından itibaren düşüşe geçeceğini belirtti:
"Önümüzdeki hafta itibarıyla ülkemizi etkilemesini beklediğimiz sistem, İstanbul’da da sıcaklıkları düşürecek ve karla karışık yağmur görülecek."
Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul’un 18 Şubat’ta yeniden kar yağışı alacağını belirtti. Köse, yeni sistemin etkili olacağını vurgulayarak şunları söyledi:
"Şubat ayının 18’inde kar yağışı tekrar başlayacak. Pazar günü başlayacak yağışlı hava, kar topu oynayan çocukların kardan adam yapmasını bile sağlayacak. Kar yağışının etkili olması bekleniyor. Mevcut durum devam ederse, okulları tatil edilen çocuklar kardan adam bile yapabilecek."
Ancak Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için farklı bir tahminde bulundu. Şen, kar yağışının ayın 25’ine kadar beklenmediğini belirtti:
“Kar, İstanbul’u dün terk etti. Yerini yağmura bıraktı. Önümüzdeki hafta sonu sıcaklık 12 dereceye kadar çıkacak. Ayın 25’ine kadar İstanbul’da kar gözükmüyor.”
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