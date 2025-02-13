Hastaneler doldu, hastalar haftalarca iyileşemiyor: Yüz felci ve işitme kaybına yol açtı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Donald Trump, Ukrayna'dan yardımları karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istedi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF eski başkanı Büyükekşi hakkında suç duyurusu
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Nerses Bebek: 'Beyni etkileyen her türlü hadise epilepsi nöbetine yol açabilir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Geçmişten geleceğe uzanan ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Karanlıkta ekrana bakmak miyop riskini artırıyor: ‘Ortamın ışıklı olmasına özen gösterin’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Münih Güvenlik Konferansı'nın ana gündemi: Çok kutupluluk
19:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Pandemi tedbirleri kapsamında getirilen müzik yasağı 13 ay sonra iptal edildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Müzik yasağı genelgesi iptal edildi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/hastaneler-doldu-hastalar-haftalarca-iyilesemiyor-yuz-felci-ve-isitme-kaybina-yol-acti-1093624498.html
Hastaneler doldu, hastalar haftalarca iyileşemiyor: Yüz felci ve işitme kaybına yol açtı
Hastaneler doldu, hastalar haftalarca iyileşemiyor: Yüz felci ve işitme kaybına yol açtı
Sputnik Türkiye
Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip vakaları hızla artarken, bu yıl hastalık uzun sürmesi ve farklı belirtilerle kendini göstermesiyle dikkat çekiyor... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T09:50+0300
2025-02-13T09:50+0300
yaşam
türkiye
grip
grip salgını
hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0a/1052583442_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_61b3e91cf612381a1191b9bc61e2d626.jpg
Grip, 39 derece ateş, şiddetli kas-eklem ağrıları, halsizlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan mevsimsel bir hastalık olarak biliniyor. Ancak bu yıl, hastalığın etkisi daha uzun sürüyor ve hastalar geç iyileşiyor.Normalde 8-10 hafta süren grip salgını, bu yıl beklenenden daha uzun süre devam ediyor. İlk başta basit bir soğuk algınlığı gibi başlayıp burun ve geniz akıntısı ile boğaz yanması ile ilerleyen hastalık, son haftalarda farklı ve ağır semptomlarla görülmeye başladı.Polikliniklerde yoğunluk artıyorHürriyet'in haberine göre, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Bilazer, bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi “Influenza A” salgınının yoğun olarak görüldüğünü belirtti. Influenza A, grip hastalığına neden olan en yaygın ve ciddi virüslerden biri olarak biliniyor.Bilazer, özellikle kalabalık ortamlarda bulaş riskinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:“Özellikle sosyal ortamlarda olduğumuzda ve kendimizi korumadığımızda, influenzadan korunmak mümkün görünmüyor.”Bu yıl hastaların geç başvurduğunu ve bu nedenle komplikasyonların arttığını belirten Bilazer, hastalığın erken teşhis edilmesinin kritik olduğunu söyledi.“Öksürük çok uzun sürüyor, bu yüzden grip belirtileri başladığında hemen doktora başvurulmalı. Tedaviye geç başlanan vakalarda komplikasyonlar gelişebiliyor. Sinüzit, orta kulak enfeksiyonu ve zatürre gibi hastalıklarla karşılaşıyoruz.”Bilazer, sigara kullanımının da iyileşme sürecini uzattığını ve hastalığın seyrini kötüleştirdiğini belirtti.İşitme kaybı yaşayan hasta sayısı artıyorSon haftalarda orta kulak enfeksiyonu vakalarında büyük bir artış yaşandığını belirten Op. Dr. Mustafa Bilazer, özellikle çocuklarda sık görülen bu enfeksiyonun yetişkinlerde de yaygınlaştığını ifade etti.“Bu hastalarda hızlı bir şekilde tedaviye başlamak çok önemli. Bazı vakalarda iç kulak enfeksiyonu da gelişiyor ve hastaların yaklaşık yüzde 50’sinde işitme kaybı meydana gelebiliyor.”Bu durumun giderek sıklaşmasının tedavi sürecinin gecikmesiyle bağlantılı olduğunu söyleyen Bilazer, işitme kaybı oluşan hastalar için öncelikle orta kulak tedavisinin uygulandığını, ardından hasarın giderilmesi için farklı tedavi yöntemlerinin devreye sokulduğunu belirtti.Yüz felci vakaları da görülmeye başladıBu yıl grip vakalarında yeni bir komplikasyon olarak yüz siniri felcine rastlandığını açıklayan Bilazer, özellikle influenza ve diğer enfeksiyonların sinirleri etkileyebileceğini belirtti.“Influenza veya diğer enfeksiyonlarda, yüz sinirinin kulaktan geçtiği bölgede ödem oluşabiliyor ve bu da yüz siniri felcine yol açabiliyor.”Bilazer, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda bazı mikropların sinir sistemini etkileyerek ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini ve bu tür durumlarla zaman zaman karşılaştıklarını vurguladı.Uzmanlardan erken teşhis ve korunma çağrısıUzmanlar, influenza ve grip vakalarının daha uzun sürmesi nedeniyle hastalığa karşı önlem alınması gerektiğini vurguluyor. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda maske kullanımı, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/istanbulda-alarm-hastaneler-doldu-tasti-vakalar-artti-1092848581.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0a/1052583442_121:0:769:486_1920x0_80_0_0_187334a9aeb1385a7ac71e7aaebea3f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, grip, grip salgını, hastane
türkiye, grip, grip salgını, hastane

Hastaneler doldu, hastalar haftalarca iyileşemiyor: Yüz felci ve işitme kaybına yol açtı

09:50 13.02.2025
© AASoğuk algınlığı, grip, nezle, peçete
Soğuk algınlığı, grip, nezle, peçete - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA
Abone ol
Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip vakaları hızla artarken, bu yıl hastalık uzun sürmesi ve farklı belirtilerle kendini göstermesiyle dikkat çekiyor. Öksürüğün haftalarca devam ettiği vakalarda, hastalar sinüzit, orta kulak enfeksiyonu ve zatürre gibi komplikasyonlarla karşılaşıyor. Grip salgınının yeni semptomları da ortaya çıktı.
Grip, 39 derece ateş, şiddetli kas-eklem ağrıları, halsizlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan mevsimsel bir hastalık olarak biliniyor. Ancak bu yıl, hastalığın etkisi daha uzun sürüyor ve hastalar geç iyileşiyor.
Normalde 8-10 hafta süren grip salgını, bu yıl beklenenden daha uzun süre devam ediyor. İlk başta basit bir soğuk algınlığı gibi başlayıp burun ve geniz akıntısı ile boğaz yanması ile ilerleyen hastalık, son haftalarda farklı ve ağır semptomlarla görülmeye başladı.

Polikliniklerde yoğunluk artıyor

Hürriyet'in haberine göre, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Bilazer, bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi “Influenza A” salgınının yoğun olarak görüldüğünü belirtti. Influenza A, grip hastalığına neden olan en yaygın ve ciddi virüslerden biri olarak biliniyor.
Bilazer, özellikle kalabalık ortamlarda bulaş riskinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:
“Özellikle sosyal ortamlarda olduğumuzda ve kendimizi korumadığımızda, influenzadan korunmak mümkün görünmüyor.”
Bu yıl hastaların geç başvurduğunu ve bu nedenle komplikasyonların arttığını belirten Bilazer, hastalığın erken teşhis edilmesinin kritik olduğunu söyledi.
“Öksürük çok uzun sürüyor, bu yüzden grip belirtileri başladığında hemen doktora başvurulmalı. Tedaviye geç başlanan vakalarda komplikasyonlar gelişebiliyor. Sinüzit, orta kulak enfeksiyonu ve zatürre gibi hastalıklarla karşılaşıyoruz.”
Bilazer, sigara kullanımının da iyileşme sürecini uzattığını ve hastalığın seyrini kötüleştirdiğini belirtti.

İşitme kaybı yaşayan hasta sayısı artıyor

Son haftalarda orta kulak enfeksiyonu vakalarında büyük bir artış yaşandığını belirten Op. Dr. Mustafa Bilazer, özellikle çocuklarda sık görülen bu enfeksiyonun yetişkinlerde de yaygınlaştığını ifade etti.
“Bu hastalarda hızlı bir şekilde tedaviye başlamak çok önemli. Bazı vakalarda iç kulak enfeksiyonu da gelişiyor ve hastaların yaklaşık yüzde 50’sinde işitme kaybı meydana gelebiliyor.”
Bu durumun giderek sıklaşmasının tedavi sürecinin gecikmesiyle bağlantılı olduğunu söyleyen Bilazer, işitme kaybı oluşan hastalar için öncelikle orta kulak tedavisinin uygulandığını, ardından hasarın giderilmesi için farklı tedavi yöntemlerinin devreye sokulduğunu belirtti.

Yüz felci vakaları da görülmeye başladı

Bu yıl grip vakalarında yeni bir komplikasyon olarak yüz siniri felcine rastlandığını açıklayan Bilazer, özellikle influenza ve diğer enfeksiyonların sinirleri etkileyebileceğini belirtti.
“Influenza veya diğer enfeksiyonlarda, yüz sinirinin kulaktan geçtiği bölgede ödem oluşabiliyor ve bu da yüz siniri felcine yol açabiliyor.”
Bilazer, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda bazı mikropların sinir sistemini etkileyerek ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini ve bu tür durumlarla zaman zaman karşılaştıklarını vurguladı.

Uzmanlardan erken teşhis ve korunma çağrısı

Uzmanlar, influenza ve grip vakalarının daha uzun sürmesi nedeniyle hastalığa karşı önlem alınması gerektiğini vurguluyor. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda maske kullanımı, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi öneriliyor.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
SAĞLIK
İstanbul'da alarm, hastaneler doldu taştı: Vakalar arttı
20 Ocak, 07:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала