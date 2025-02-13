https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/hastaneler-doldu-hastalar-haftalarca-iyilesemiyor-yuz-felci-ve-isitme-kaybina-yol-acti-1093624498.html

Hastaneler doldu, hastalar haftalarca iyileşemiyor: Yüz felci ve işitme kaybına yol açtı

Hastaneler doldu, hastalar haftalarca iyileşemiyor: Yüz felci ve işitme kaybına yol açtı

Sputnik Türkiye

Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip vakaları hızla artarken, bu yıl hastalık uzun sürmesi ve farklı belirtilerle kendini göstermesiyle dikkat çekiyor... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T09:50+0300

2025-02-13T09:50+0300

2025-02-13T09:50+0300

yaşam

türkiye

grip

grip salgını

hastane

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Grip, 39 derece ateş, şiddetli kas-eklem ağrıları, halsizlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan mevsimsel bir hastalık olarak biliniyor. Ancak bu yıl, hastalığın etkisi daha uzun sürüyor ve hastalar geç iyileşiyor.Normalde 8-10 hafta süren grip salgını, bu yıl beklenenden daha uzun süre devam ediyor. İlk başta basit bir soğuk algınlığı gibi başlayıp burun ve geniz akıntısı ile boğaz yanması ile ilerleyen hastalık, son haftalarda farklı ve ağır semptomlarla görülmeye başladı.Polikliniklerde yoğunluk artıyorHürriyet'in haberine göre, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Bilazer, bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi “Influenza A” salgınının yoğun olarak görüldüğünü belirtti. Influenza A, grip hastalığına neden olan en yaygın ve ciddi virüslerden biri olarak biliniyor.Bilazer, özellikle kalabalık ortamlarda bulaş riskinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:“Özellikle sosyal ortamlarda olduğumuzda ve kendimizi korumadığımızda, influenzadan korunmak mümkün görünmüyor.”Bu yıl hastaların geç başvurduğunu ve bu nedenle komplikasyonların arttığını belirten Bilazer, hastalığın erken teşhis edilmesinin kritik olduğunu söyledi.“Öksürük çok uzun sürüyor, bu yüzden grip belirtileri başladığında hemen doktora başvurulmalı. Tedaviye geç başlanan vakalarda komplikasyonlar gelişebiliyor. Sinüzit, orta kulak enfeksiyonu ve zatürre gibi hastalıklarla karşılaşıyoruz.”Bilazer, sigara kullanımının da iyileşme sürecini uzattığını ve hastalığın seyrini kötüleştirdiğini belirtti.İşitme kaybı yaşayan hasta sayısı artıyorSon haftalarda orta kulak enfeksiyonu vakalarında büyük bir artış yaşandığını belirten Op. Dr. Mustafa Bilazer, özellikle çocuklarda sık görülen bu enfeksiyonun yetişkinlerde de yaygınlaştığını ifade etti.“Bu hastalarda hızlı bir şekilde tedaviye başlamak çok önemli. Bazı vakalarda iç kulak enfeksiyonu da gelişiyor ve hastaların yaklaşık yüzde 50’sinde işitme kaybı meydana gelebiliyor.”Bu durumun giderek sıklaşmasının tedavi sürecinin gecikmesiyle bağlantılı olduğunu söyleyen Bilazer, işitme kaybı oluşan hastalar için öncelikle orta kulak tedavisinin uygulandığını, ardından hasarın giderilmesi için farklı tedavi yöntemlerinin devreye sokulduğunu belirtti.Yüz felci vakaları da görülmeye başladıBu yıl grip vakalarında yeni bir komplikasyon olarak yüz siniri felcine rastlandığını açıklayan Bilazer, özellikle influenza ve diğer enfeksiyonların sinirleri etkileyebileceğini belirtti.“Influenza veya diğer enfeksiyonlarda, yüz sinirinin kulaktan geçtiği bölgede ödem oluşabiliyor ve bu da yüz siniri felcine yol açabiliyor.”Bilazer, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda bazı mikropların sinir sistemini etkileyerek ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini ve bu tür durumlarla zaman zaman karşılaştıklarını vurguladı.Uzmanlardan erken teşhis ve korunma çağrısıUzmanlar, influenza ve grip vakalarının daha uzun sürmesi nedeniyle hastalığa karşı önlem alınması gerektiğini vurguluyor. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda maske kullanımı, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi öneriliyor.

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türkiye, grip, grip salgını, hastane