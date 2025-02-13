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Rusya'dan yabancı uygulamalara sınırlama: Kamu kuruluşları ve bankalar artık kullanamayacak
Rusya'dan yabancı uygulamalara sınırlama: Kamu kuruluşları ve bankalar artık kullanamayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakanı Mişustin tarafından yapılan açıklamada, Rus kamu kuruluşları, telekomünikasyon şirketleri ve bankaların artık insanlar ile iletişim kurarken... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T17:22+0300
2025-02-13T17:25+0300
dünya
rusya
rusya federasyonu
mihail mişustin
bakanlar kurulu
federal meclis (rusya)
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
internet dolandırıcılığı
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, kamu kuruluşları, telekomünikasyon şirketleri ve bankaların artık insanlarla iletişim kurarken yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklarını, bunun dolandırıcıların bu tür kurumların çalışanları gibi davrandıkları vakaları önlemeye yardımcı olacağını söyledi.Toplantıda hükümet üyeleri telefon ve internet dolandırıcılığıyla mücadele konularını ele alırken söz alan Mişustin, Bakanlar Kurulu'nun bu tür tehditlerin önlenmesine yönelik mevzuat değişiklikleri hazırladığını belirtti.Mişustin açıklamasında söz konusu bu hamleyi 'kapsamlı önlemler paketi' olarak nitelendirererek şu cümleleri kaydetti:'Reklam aramaları ve toplu e-postalar reddedilebilecek'Rusya Başbakanı Mişustin, Bakanlar Kurulu'nun Ruslara reklam aramalarını ve toplu postaları reddetme fırsatı verecek mevzuat değişiklikleri hazırladığını, bu önlemin halkı telefon ve internet dolandırıcılığından korumaya yönelik kapsamlı bir öneri paketinin parçası olduğunu söyledi.Mişustin açıklamasında, “Vatandaşlarımızı istenmeyen aramalardan ve kişinin önceden rızası olmadan yapılan toplu postalardan korumak için reklam aramalarını ve mesajlarını reddetme fırsatı da olacak” dedi.Mişustin, halkı telefon ve internet dolandırıcılığından korumak için kapsamlı bir önlem paketinin yakın gelecekte uygulamaya konulacağını kaydetti.'Telefon dolandırıcılarının seslerini toplamak için bir sistem oluşturacak'Rusya Başbakanı Mişustin, Rusya'da vatandaşları korumak için telefon dolandırıcılarının ses kayıtlarının toplanmasına yönelik yeni bir bilgi sistemi oluşturulacağını söyledi.Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Mişustin şu cümleleri kaydetti:Mişustin ek tedbirlerin dijital ortamdaki risklere karşı korunmak için daha fazla aracın uygulanmasına olanak sağlayacağına olan inancını dile getirerek, “İnsanların aldatılmaktan kaçınabilmeleri, birikimlerini ve gayrimenkullerini koruyabilmeleri için gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz” diye vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/saglik-yetkilerinden-acil-eylem-cagrisi-avrupada-cinsel-yolla-bulasan-hastaliklar-zirveye-ulasti-1093638663.html
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rusya, rusya federasyonu, mihail mişustin, bakanlar kurulu, federal meclis (rusya), dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık, kamu kurumları, banka, gsm operatörleri
rusya, rusya federasyonu, mihail mişustin, bakanlar kurulu, federal meclis (rusya), dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık, kamu kurumları, banka, gsm operatörleri

Rusya'dan yabancı uygulamalara sınırlama: Kamu kuruluşları ve bankalar artık kullanamayacak

17:22 13.02.2025 (güncellendi: 17:25 13.02.2025)
© FlickrTelefon dolandırıcılığı
Telefon dolandırıcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© Flickr
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Rusya Başbakanı Mişustin tarafından yapılan açıklamada, Rus kamu kuruluşları, telekomünikasyon şirketleri ve bankaların artık insanlar ile iletişim kurarken yabancı mesajlaşma uygulamaları kullanmayacaklarını duyurdu.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, kamu kuruluşları, telekomünikasyon şirketleri ve bankaların artık insanlarla iletişim kurarken yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklarını, bunun dolandırıcıların bu tür kurumların çalışanları gibi davrandıkları vakaları önlemeye yardımcı olacağını söyledi.
Toplantıda hükümet üyeleri telefon ve internet dolandırıcılığıyla mücadele konularını ele alırken söz alan Mişustin, Bakanlar Kurulu'nun bu tür tehditlerin önlenmesine yönelik mevzuat değişiklikleri hazırladığını belirtti.
Mişustin açıklamasında söz konusu bu hamleyi 'kapsamlı önlemler paketi' olarak nitelendirererek şu cümleleri kaydetti:

Kamu hizmet kurumları, telekomünikasyon şirketleri ve bankalar artık insanlarla iletişim kurarken yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacak. Bu, saldırganların bu tür kurumların çalışanları gibi davrandıkları vakaların bastırılmasına yardımcı olacaktır.

'Reklam aramaları ve toplu e-postalar reddedilebilecek'

Rusya Başbakanı Mişustin, Bakanlar Kurulu'nun Ruslara reklam aramalarını ve toplu postaları reddetme fırsatı verecek mevzuat değişiklikleri hazırladığını, bu önlemin halkı telefon ve internet dolandırıcılığından korumaya yönelik kapsamlı bir öneri paketinin parçası olduğunu söyledi.
Mişustin açıklamasında, “Vatandaşlarımızı istenmeyen aramalardan ve kişinin önceden rızası olmadan yapılan toplu postalardan korumak için reklam aramalarını ve mesajlarını reddetme fırsatı da olacak” dedi.
Mişustin, halkı telefon ve internet dolandırıcılığından korumak için kapsamlı bir önlem paketinin yakın gelecekte uygulamaya konulacağını kaydetti.

'Telefon dolandırıcılarının seslerini toplamak için bir sistem oluşturacak'

Rusya Başbakanı Mişustin, Rusya'da vatandaşları korumak için telefon dolandırıcılarının ses kayıtlarının toplanmasına yönelik yeni bir bilgi sistemi oluşturulacağını söyledi.
Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Mişustin şu cümleleri kaydetti:
Şüpheli eylemlerin belirlenmesi ve zamanında engellenmesi için bir bilgi sistemi oluşturulması planlanıyor. Vatandaşların güvenini bencil amaçlar için kullananların ses kayıtları toplanacak.
Mişustin ek tedbirlerin dijital ortamdaki risklere karşı korunmak için daha fazla aracın uygulanmasına olanak sağlayacağına olan inancını dile getirerek, “İnsanların aldatılmaktan kaçınabilmeleri, birikimlerini ve gayrimenkullerini koruyabilmeleri için gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz” diye vurguladı.
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