https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/rusyadan-yabanci-uygulamalara-sinirlama-kamu-kuruluslari-ve-bankalar-artik-kullanamayacak-1093641514.html

Rusya'dan yabancı uygulamalara sınırlama: Kamu kuruluşları ve bankalar artık kullanamayacak

Rusya'dan yabancı uygulamalara sınırlama: Kamu kuruluşları ve bankalar artık kullanamayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakanı Mişustin tarafından yapılan açıklamada, Rus kamu kuruluşları, telekomünikasyon şirketleri ve bankaların artık insanlar ile iletişim kurarken... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T17:22+0300

2025-02-13T17:22+0300

2025-02-13T17:25+0300

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mihail mişustin

bakanlar kurulu

federal meclis (rusya)

dolandırıcılık

banka dolandırıcılığı

telefon dolandırıcılığı

internet dolandırıcılığı

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, kamu kuruluşları, telekomünikasyon şirketleri ve bankaların artık insanlarla iletişim kurarken yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklarını, bunun dolandırıcıların bu tür kurumların çalışanları gibi davrandıkları vakaları önlemeye yardımcı olacağını söyledi.Toplantıda hükümet üyeleri telefon ve internet dolandırıcılığıyla mücadele konularını ele alırken söz alan Mişustin, Bakanlar Kurulu'nun bu tür tehditlerin önlenmesine yönelik mevzuat değişiklikleri hazırladığını belirtti.Mişustin açıklamasında söz konusu bu hamleyi 'kapsamlı önlemler paketi' olarak nitelendirererek şu cümleleri kaydetti:'Reklam aramaları ve toplu e-postalar reddedilebilecek'Rusya Başbakanı Mişustin, Bakanlar Kurulu'nun Ruslara reklam aramalarını ve toplu postaları reddetme fırsatı verecek mevzuat değişiklikleri hazırladığını, bu önlemin halkı telefon ve internet dolandırıcılığından korumaya yönelik kapsamlı bir öneri paketinin parçası olduğunu söyledi.Mişustin açıklamasında, “Vatandaşlarımızı istenmeyen aramalardan ve kişinin önceden rızası olmadan yapılan toplu postalardan korumak için reklam aramalarını ve mesajlarını reddetme fırsatı da olacak” dedi.Mişustin, halkı telefon ve internet dolandırıcılığından korumak için kapsamlı bir önlem paketinin yakın gelecekte uygulamaya konulacağını kaydetti.'Telefon dolandırıcılarının seslerini toplamak için bir sistem oluşturacak'Rusya Başbakanı Mişustin, Rusya'da vatandaşları korumak için telefon dolandırıcılarının ses kayıtlarının toplanmasına yönelik yeni bir bilgi sistemi oluşturulacağını söyledi.Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Mişustin şu cümleleri kaydetti:Mişustin ek tedbirlerin dijital ortamdaki risklere karşı korunmak için daha fazla aracın uygulanmasına olanak sağlayacağına olan inancını dile getirerek, “İnsanların aldatılmaktan kaçınabilmeleri, birikimlerini ve gayrimenkullerini koruyabilmeleri için gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz” diye vurguladı.

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