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Sağlık yetkilerinden 'acil eylem' çağrısı: Avrupa'da cinsel yolla bulaşan hastalıklar zirveye ulaştı
Sağlık yetkilerinden 'acil eylem' çağrısı: Avrupa'da cinsel yolla bulaşan hastalıklar zirveye ulaştı
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Avrupa'da bazı cinsel yolla bulaşan hastalıkların zirvelere ulaştığı belirtilirken sağlık yetkilileri 'acil' eylem çağrısı yaptı. Yetkililer frengi ve bel... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T16:22+0300
2025-02-13T16:29+0300
sağlik
avrupa
izlanda
lihtenştayn
norveç
avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc)
avrupa birliği
klamidya
bel soğukluğu
frengi
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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) son yıllık raporuna göre, 2023 yılında frengi ve bel soğukluğu vakalarının sayısı artarken, klamidya en yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar olmaya devam etti. Öte yandan rapora göre antibiyotiğe dirençli bel soğukluğu ortaya çıkan bir tehdit olara listelendi.Söz konusu bu yeni bir rapora göre Avrupa cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için bir 'yuva' haline geliyor.2023 yılında Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'te yaklaşık 100 bin 'gonore vakası' görüldüğünü kaydedilirken rapora göre bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 31, 2014 yılına göre ise yüzde 300'den fazla artış anlamına geldiğinin altı çizildi.Öte yandan Avrupa'da 'frengi' vakaları da artış göstermeye devam ediyor. 2023'te 40 binden fazla vaka görüldüğünü kaydedilirken bu sayının 2022'ye göre yüzde 13'lük bir artış ve 2014'te bildirilen vaka sayısının da iki katı olduğu belirtildi.Bel soğukluğunun da tedavi edilmediği takdirde kısırlık ve pelvik inflamatuar hastalık gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtilen raporda ECDC, tedavi edilmeyen frenginin uzun vadeli kalp ve sinir sistemi komplikasyonlarına yol açabileceğini ve hamile bir kadından bebeğine geçebileceğini aktardı.Klamidya'nın ise vakalarındaki artışın dengelendiğine dair bir neticeye ulaşılan raporda, yine 2023 yılında 2014 yılına göre yüzde 13 artışla ve 230 binden fazla vaka ile Avrupa'nın en yaygın bakteriyel cinsel yolla bulaşan hastalığı olmaya devam ettiği vurgulandı.Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda neden artış var?ECDC, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların artış göstermesinin belirli gruplarda daha fazla test yapılması, daha az prezervatif kullanımı ve daha fazla sayıda cinsel partner dahil olmak üzere birkaç potansiyel nedeni olabileceğini söyledi.ECDC, 'bulguların, bu büyüyen halk sağlığı sorununu ele almak için artan kamu bilinci, önleme, test ve tedavi çabalarına duyulan acil ihtiyacı vurguladığını' söyledi.Yetkililer ayrıca gonore hastalığında antimikrobiyal direnç (bakterilerin veya diğer patojenlerin antibiyotiklerin artık etkili bir şekilde tedavi edemeyeceği noktaya evrilmesi) riski konusunda da uyarıda bulundu. ECDC daha önce de gonore hastalığının antibiyotiklerle tedavisinin zorlaştığı ve bunun küresel bir eğilimi yansıttığı konusunda uyarıda bulunmuştu.ECDC'den yapılan açıklamada, “İlaca dirençli suşların ortaya çıkması mevcut tedavilerin etkinliğini tehdit etmekte, bu da önlemeyi vurgulamayı ve sorumlu antibiyotik kullanımını teşvik etmeyi çok önemli hale getirmektedir” dedi.Ajans geçen yıl vakalardaki 'şaşırtıcı' artışın Avrupa için ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğu uyarısında bulunmuştu. Ancak 2023'teki eğilimlerin, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla mücadele çabalarının bilhassa da gençler arasında yayılmalarını engellemek için yeterli olmadığını gösterdiği kaydedilmişti.Rapora göre 2023 yılında en yüksek klamidya ve gonore oranlarının 20'li yaşların başındaki kadınlarda görüldüğü belirtilirken gonore vakalarınının yaş grupları ve cinsel yönelimler arasında da artış gösterdiği aktarıldı.Öte yandan raporda 25 ila 34 yaş arasındaki erkeklerin en yüksek frengi oranına sahip olduğu saptanırken frengi vakalarının çoğunun eşcinsel ve biseksüel erkekler arasında tespit edildiği ancak 2023 yılında tüm yaş gruplarındaki kadınlar arasında da bu oran artış gösterdiği dile getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/avrupada-madde-bagimliligina-itilen-bebeklerin-sayisi-artiyor-1092345020.html
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avrupa, izlanda, lihtenştayn, norveç, avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc), avrupa birliği, klamidya , bel soğukluğu, frengi, eşcinsel, biseksüel
avrupa, izlanda, lihtenştayn, norveç, avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc), avrupa birliği, klamidya , bel soğukluğu, frengi, eşcinsel, biseksüel

Sağlık yetkilerinden 'acil eylem' çağrısı: Avrupa'da cinsel yolla bulaşan hastalıklar zirveye ulaştı

16:22 13.02.2025 (güncellendi: 16:29 13.02.2025)
© AP Photo / Rogelio V. Solistedavi
tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Rogelio V. Solis
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Avrupa'da bazı cinsel yolla bulaşan hastalıkların zirvelere ulaştığı belirtilirken sağlık yetkilileri 'acil' eylem çağrısı yaptı. Yetkililer frengi ve bel soğukluğu vakalarının 2023 yılında gençler arasında kayda değer artış gösterdiği hususunda uyarıda bulundu.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) son yıllık raporuna göre, 2023 yılında frengi ve bel soğukluğu vakalarının sayısı artarken, klamidya en yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar olmaya devam etti. Öte yandan rapora göre antibiyotiğe dirençli bel soğukluğu ortaya çıkan bir tehdit olara listelendi.
Söz konusu bu yeni bir rapora göre Avrupa cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için bir 'yuva' haline geliyor.
2023 yılında Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'te yaklaşık 100 bin 'gonore vakası' görüldüğünü kaydedilirken rapora göre bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 31, 2014 yılına göre ise yüzde 300'den fazla artış anlamına geldiğinin altı çizildi.
Öte yandan Avrupa'da 'frengi' vakaları da artış göstermeye devam ediyor. 2023'te 40 binden fazla vaka görüldüğünü kaydedilirken bu sayının 2022'ye göre yüzde 13'lük bir artış ve 2014'te bildirilen vaka sayısının da iki katı olduğu belirtildi.
Bel soğukluğunun da tedavi edilmediği takdirde kısırlık ve pelvik inflamatuar hastalık gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtilen raporda ECDC, tedavi edilmeyen frenginin uzun vadeli kalp ve sinir sistemi komplikasyonlarına yol açabileceğini ve hamile bir kadından bebeğine geçebileceğini aktardı.
Klamidya'nın ise vakalarındaki artışın dengelendiğine dair bir neticeye ulaşılan raporda, yine 2023 yılında 2014 yılına göre yüzde 13 artışla ve 230 binden fazla vaka ile Avrupa'nın en yaygın bakteriyel cinsel yolla bulaşan hastalığı olmaya devam ettiği vurgulandı.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda neden artış var?

ECDC, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların artış göstermesinin belirli gruplarda daha fazla test yapılması, daha az prezervatif kullanımı ve daha fazla sayıda cinsel partner dahil olmak üzere birkaç potansiyel nedeni olabileceğini söyledi.
ECDC, 'bulguların, bu büyüyen halk sağlığı sorununu ele almak için artan kamu bilinci, önleme, test ve tedavi çabalarına duyulan acil ihtiyacı vurguladığını' söyledi.
Yetkililer ayrıca gonore hastalığında antimikrobiyal direnç (bakterilerin veya diğer patojenlerin antibiyotiklerin artık etkili bir şekilde tedavi edemeyeceği noktaya evrilmesi) riski konusunda da uyarıda bulundu. ECDC daha önce de gonore hastalığının antibiyotiklerle tedavisinin zorlaştığı ve bunun küresel bir eğilimi yansıttığı konusunda uyarıda bulunmuştu.
ECDC'den yapılan açıklamada, “İlaca dirençli suşların ortaya çıkması mevcut tedavilerin etkinliğini tehdit etmekte, bu da önlemeyi vurgulamayı ve sorumlu antibiyotik kullanımını teşvik etmeyi çok önemli hale getirmektedir” dedi.
Ajans geçen yıl vakalardaki 'şaşırtıcı' artışın Avrupa için ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğu uyarısında bulunmuştu. Ancak 2023'teki eğilimlerin, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla mücadele çabalarının bilhassa da gençler arasında yayılmalarını engellemek için yeterli olmadığını gösterdiği kaydedilmişti.
Rapora göre 2023 yılında en yüksek klamidya ve gonore oranlarının 20'li yaşların başındaki kadınlarda görüldüğü belirtilirken gonore vakalarınının yaş grupları ve cinsel yönelimler arasında da artış gösterdiği aktarıldı.
Öte yandan raporda 25 ila 34 yaş arasındaki erkeklerin en yüksek frengi oranına sahip olduğu saptanırken frengi vakalarının çoğunun eşcinsel ve biseksüel erkekler arasında tespit edildiği ancak 2023 yılında tüm yaş gruplarındaki kadınlar arasında da bu oran artış gösterdiği dile getirildi.
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