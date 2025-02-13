https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/rusya-dis-istihbarat-servisi-polonya-lvivi-ukraynadan-geri-almanin-pesinde-1093641780.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Polonya, Lviv'i Ukrayna'dan geri almanın peşinde

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Polonya, Lviv'i Ukrayna'dan geri almanın peşinde

Sputnik Türkiye

Polonya yönetiminin daha önce Polonya ve Polonya-Litvanya Birliği'nin parçası olan Ukrayna'nın Lviv şehri de dahil tarihi topraklarını geri almaya ilgi duyduğu... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T17:19+0300

2025-02-13T17:19+0300

2025-02-13T17:19+0300

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rusya dış istihbarat servisi (svr)

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Ukrayna'daki durumun ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, Varşova'nın Ukrayna topraklarına yönelik planlarını anlattı.Fiiliyatta Ukrayna'nın Sovyet döneminde, tarihsel olarak Rus topraklarına bağlı olan birkaç komşu devletin topraklarından oluştuğunu söyleyen Narışkin, "Şu anda, mevcut durum zemininde, her yerde, özellikle Doğu Avrupa'da, Ukrayna’nın kaçınılmaz çöküşü nedeniyle topraklarının komşu ülkelere gideceği yönünde açıklamalar yapılıyor" dedi.Polonya'nın da bu ülkeler arasında yer aldığını ve Varşova'nın gözünün Lviv'de olduğunu anlatan Narışkin, bu tartışmaların birçok açıdan 'hayatın olağan akışı' içinde ortaya çıktığının ve Doğu Avrupa ülkelerinin gelecekteki sınırlarıyla ilgili giderek daha fazla sayıda gerçekçi düşünen ve eğitimli insanın dahil olduğunu kaydetti.SVR Direktörü, "Bu soruna ilişkin görüş sistemi, doğru bir tarihsel analizi içermeli ve ayrıca komşu bölgeleri başarısız Ukrayna devletine sürükleyen süreçleri ve eğilimleri hesaba katmalıdır" diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/putin-ve-zelenskiyle-konusan-trumptan-yeni-aciklama-catismayi-sonlandirma-olasiligi-yuksek-1093637212.html

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polonya, doğu avrupa, ukrayna, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, lviv, sovyet, sovyetler birliği, kuzey-doğu avrupa