https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/putin-ve-zelenskiyle-konusan-trumptan-yeni-aciklama-catismayi-sonlandirma-olasiligi-yuksek-1093637212.html
Putin ve Zelenskiy'le konuşan Trump'tan yeni açıklama: 'Çatışmayı sonlandırma olasılığı yüksek'
Putin ve Zelenskiy'le konuşan Trump'tan yeni açıklama: 'Çatışmayı sonlandırma olasılığı yüksek'
Sputnik Türkiye
Ukrayna krizini sonlandırma vaadini gerçekleştirmek için temaslarını sıklaştıran ABD Başkanı Trump, Donbass ve Ukrayna'da silahların susma olasılığına dair... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T15:51+0300
2025-02-13T15:51+0300
2025-02-13T15:52+0300
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çatışma
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'le dün telefon görüşmeleri yapan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmalara son verme olasılığı bulunduğunun altını çizdi. Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yapan Trump, "Dün Rusya ve Ukrayna'yla harika görüşmeler yaptım. O korkunç, çok kanlı savaşı sonlandırma olasılığı yüksek" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dünkü açıklamasında, Putin ve Trump arasında telefon görüşmesinin gerçekleştirdiğini bildirmişti. Diğer taraftan Trump'ın Putin'le görüştükten sonra Zelenskiy'le de bir telefon görüşmesi yaptığı açıklanmıştı.ABD Başkanı, Rus mevkidaşıyla görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Putin’le sık sık telefondan temas kurmayı planladığını dile getirmişti. Ukrayna’nın devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemesi gerekeceğini söyleyen Trump, Ukrayna’nın NATO’ya katılması ve 2014 sınırlarına geri dönmesinin gerçekçi olmadığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/lavrovdan-putin-trump-gorusmesine-dair-tespit-batili-liderler-afalladi-1093635902.html
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vladimir zelenskiy, donald trump, donbass, ukrayna, truth social, vladimir putin, rusya, abd, çatışma, silahlı çatışma, çatışmalar
vladimir zelenskiy, donald trump, donbass, ukrayna, truth social, vladimir putin, rusya, abd, çatışma, silahlı çatışma, çatışmalar
Putin ve Zelenskiy'le konuşan Trump'tan yeni açıklama: 'Çatışmayı sonlandırma olasılığı yüksek'
15:51 13.02.2025 (güncellendi: 15:52 13.02.2025)
Ukrayna krizini sonlandırma vaadini gerçekleştirmek için temaslarını sıklaştıran ABD Başkanı Trump, Donbass ve Ukrayna'da silahların susma olasılığına dair açıklama yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'le dün telefon görüşmeleri yapan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmalara son verme olasılığı bulunduğunun altını çizdi.
Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yapan Trump, "Dün Rusya ve Ukrayna'yla harika görüşmeler yaptım. O korkunç, çok kanlı savaşı sonlandırma olasılığı yüksek" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dünkü açıklamasında, Putin ve Trump arasında telefon görüşmesinin gerçekleştirdiğini bildirmişti.
Diğer taraftan Trump'ın Putin'le görüştükten sonra Zelenskiy'le de bir telefon görüşmesi yaptığı açıklanmıştı.
ABD Başkanı, Rus mevkidaşıyla görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Putin’le sık sık telefondan temas kurmayı planladığını dile getirmişti. Ukrayna’nın devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemesi gerekeceğini söyleyen Trump, Ukrayna’nın NATO’ya katılması ve 2014 sınırlarına geri dönmesinin gerçekçi olmadığını belirtmişti
.