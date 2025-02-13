https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/rus-disisleri-abdnin-kuzey-sinirlarimizda-askeri-varligini-artirmasini-yanitsiz-birakmayacagiz-1093625783.html

Rus Dışişleri: ABD'nin kuzey sınırlarımızda askeri varlığını artırmasını yanıtsız bırakmayacağız

Rus Dışişleri: ABD'nin kuzey sınırlarımızda askeri varlığını artırmasını yanıtsız bırakmayacağız

Sputnik Türkiye

ABD'de Başkan Donald Trump'ın yeniden koltuğa oturmasıyla Moskova-Washington hattındaki buzlar yavaş yavaş çözülmeye başlarken Washington'un Rusya sınırlarına... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T10:28+0300

2025-02-13T10:28+0300

2025-02-13T10:28+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Daire Direktörü Artyom Studennikov, ABD'nin Rusya'nın kuzey sınırlarında askeri varlığını artırmasına yanıt vereceklerini belirtti.Sputnik'e demeç veren Washington'un son dönemde Kuzey Avrupa ve Baltık Denizi bölgesindeki tebaalarıyla askeri işbirliğini artırdığını belirterek Finlandiya ve İsveç'in de bunlara katıldığını kaydetti. Moskova'nın bu ülkelere yönelik bir tehdit oluşturmadığını defalarca vurguladığını anımsatan Studennikov, "Sınırlarımızın hemen yakınında hasmane askeri faaliyetlerin bu şekilde artmasının, Rusya tarafından askeri-teknik tedbirler de dahil etkili cevabi önlemler alınmadan bırakılamayacağı son derece aşikardır" dedi.'Baltık'taki çıkarlarımızı da koruyacağız'Studennikov, NATO'nun Baltık Denizi'ni kendi iç golüne çevirme girişimlerine rağmen Rusya'nın Baltık bölgesindeki meşru çıkarlarını emin şekilde korumayı sağlayacağını söyleyerek bunun herkes tarafından net bir şekilde anlaşılması gerektiğini vurguladı.Rusya'nın Avrupa'nın kuzeyindeki ülkelerle diyalog kurmaya çalıştığını da kaydeden Studennikov, söz konusu ülkelerin ise topraklarını başta ABD olmak üzere NATO'nun askeri faaliyetlerine açmayı tercih ettiğine dikkat çekti.Washington, 5 Aralık'ta İsveç ile Savunma İşbirliği Anlaşması (DCA) imzalamıştı. Bu anlaşma kapsamında ABD, İsveç'e ait 17 askeri tesise erişim elde etmişti.Aralık ortasına gelindiğinde ise ABD, Finlandiya ile savunma işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir anlaşma imzalamış ve anlaşmaya göre Helsinki, Washington'a 15 askeri üsse erişim hakkı vermişti.Ruya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu anlaşmaların, Kuzey Avrupa'daki kontrolün ABD'ye devredilmesi anlamına geldiğini, ancak bunun iki İskandinav ülkesindeki halkların çıkarlarına aykırı olduğunu söylemişti. Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Moskova'nın askeri planlama sırasında ABD güçlerinin Danimarka'da da varlık gösterme olasılığını dikkate alacağını belirtmişti.

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