https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/emeklilere-ozel-sanal-pazar-kuruldu-kapiya-gelecek-kargo-parasi-olmayacak-1093624299.html

Emeklilere özel sanal pazar kuruldu: Kapıya gelecek, kargo parası olmayacak

Emeklilere özel sanal pazar kuruldu: Kapıya gelecek, kargo parası olmayacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Emekliler Derneği, emekliler için "Emek Pazarı" platformunu hayata geçirdi. Online alışveriş platformunda emekliler, kendi ürettikleri ürünleri... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T09:56+0300

2025-02-13T09:56+0300

2025-02-13T09:56+0300

türkiye

emekli

türkiye emekliler derneği (tüed)

pazar

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emeklilerin fahiş fiyatlardan etkilenmemesi ve daha uyguna alışveriş yapabilmesi amacıyla dijital bir pazaryeri olan Emek Pazarı'nı kurdu.Emeklilere özel pazar: Kargo ücreti yokTÜED Başkanı Kâzım Ergün, emeklilerin kapısına kadar bırakılacak alışverişlerden kargo ücreti alınmayacağını belirtti. Ergün, “Böylece emekliler olarak fahiş fiyat artışlarını boykot etmiş olacağız.” dedi.Dijital pazaryerinde isteyen bütün emekli ve vatandaşlar uygun fiyata alışveriş yapabilecek. Dernek üyelerine daha yüksek indirimler tanımlanacak.Üreticiden doğrudan temin edilecekTürkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre pazarda gıda başta olmak üzere giyim, kozmetik, teknoloji ve benzeri pek çok ürün, üretici firmalardan doğrudan temin edilecek.Pazar yerine TÜED web sayfasından veya emekpazari.com.tr adresinden ulaşabilecek. Emek Pazarı uygulaması, AppStore ve Google Play'den cep telefonlarına indirilebilecek.Platforma giriş için üye olunması gerekecek. TÜED üyesi emekliler, kullanıcı adı olarak T.C. kimlik numaralarını, şifre olarak ise kimlik numaralarının son 6 rakamını kullanabilecek.Yerel ürünlere ağırlık verilecekErgün, proje kapsamında yerel üreticiler ağırlıklı olarak destekleneceğini, doğal ürünlere ve organik pazarlara geniş yer verileceğini açıkladı.Tatil imkânları ve diğer bütün ürün ve hizmetlerin aracı firmalar olmadan tüketicilere sunulacağını belirten Ergün, indirim kampanyaları ile emeklilerin fahiş fiyatlardan etkilenmemesinin sağlanacağını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/tum-market-fiyatlari-tek-sitede-toplandi-50-bin-urunun-karsilastirmasi-yapilabilecek-1093561446.html

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