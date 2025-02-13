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Emeklilere özel sanal pazar kuruldu: Kapıya gelecek, kargo parası olmayacak
Emeklilere özel sanal pazar kuruldu: Kapıya gelecek, kargo parası olmayacak
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Türkiye Emekliler Derneği, emekliler için "Emek Pazarı" platformunu hayata geçirdi. Online alışveriş platformunda emekliler, kendi ürettikleri ürünleri... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emeklilerin fahiş fiyatlardan etkilenmemesi ve daha uyguna alışveriş yapabilmesi amacıyla dijital bir pazaryeri olan Emek Pazarı'nı kurdu.Emeklilere özel pazar: Kargo ücreti yokTÜED Başkanı Kâzım Ergün, emeklilerin kapısına kadar bırakılacak alışverişlerden kargo ücreti alınmayacağını belirtti. Ergün, “Böylece emekliler olarak fahiş fiyat artışlarını boykot etmiş olacağız.” dedi.Dijital pazaryerinde isteyen bütün emekli ve vatandaşlar uygun fiyata alışveriş yapabilecek. Dernek üyelerine daha yüksek indirimler tanımlanacak.Üreticiden doğrudan temin edilecekTürkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre pazarda gıda başta olmak üzere giyim, kozmetik, teknoloji ve benzeri pek çok ürün, üretici firmalardan doğrudan temin edilecek.Pazar yerine TÜED web sayfasından veya emekpazari.com.tr adresinden ulaşabilecek. Emek Pazarı uygulaması, AppStore ve Google Play'den cep telefonlarına indirilebilecek.Platforma giriş için üye olunması gerekecek. TÜED üyesi emekliler, kullanıcı adı olarak T.C. kimlik numaralarını, şifre olarak ise kimlik numaralarının son 6 rakamını kullanabilecek.Yerel ürünlere ağırlık verilecekErgün, proje kapsamında yerel üreticiler ağırlıklı olarak destekleneceğini, doğal ürünlere ve organik pazarlara geniş yer verileceğini açıkladı.Tatil imkânları ve diğer bütün ürün ve hizmetlerin aracı firmalar olmadan tüketicilere sunulacağını belirten Ergün, indirim kampanyaları ile emeklilerin fahiş fiyatlardan etkilenmemesinin sağlanacağını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/tum-market-fiyatlari-tek-sitede-toplandi-50-bin-urunun-karsilastirmasi-yapilabilecek-1093561446.html
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emekli, türkiye emekliler derneği (tüed), pazar

Emeklilere özel sanal pazar kuruldu: Kapıya gelecek, kargo parası olmayacak

09:56 13.02.2025
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© İHA
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Türkiye Emekliler Derneği, emekliler için "Emek Pazarı" platformunu hayata geçirdi. Online alışveriş platformunda emekliler, kendi ürettikleri ürünleri satabilecek. Üreticilerden doğrudan temin edilecek ürünler için herhangi bir kargo ücreti alınmayacak.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emeklilerin fahiş fiyatlardan etkilenmemesi ve daha uyguna alışveriş yapabilmesi amacıyla dijital bir pazaryeri olan Emek Pazarı'nı kurdu.

Emeklilere özel pazar: Kargo ücreti yok

TÜED Başkanı Kâzım Ergün, emeklilerin kapısına kadar bırakılacak alışverişlerden kargo ücreti alınmayacağını belirtti. Ergün, “Böylece emekliler olarak fahiş fiyat artışlarını boykot etmiş olacağız.” dedi.

Dijital pazaryerinde isteyen bütün emekli ve vatandaşlar uygun fiyata alışveriş yapabilecek. Dernek üyelerine daha yüksek indirimler tanımlanacak.

Üreticiden doğrudan temin edilecek

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre pazarda gıda başta olmak üzere giyim, kozmetik, teknoloji ve benzeri pek çok ürün, üretici firmalardan doğrudan temin edilecek.
Pazar yerine TÜED web sayfasından veya emekpazari.com.tr adresinden ulaşabilecek. Emek Pazarı uygulaması, AppStore ve Google Play'den cep telefonlarına indirilebilecek.

Platforma giriş için üye olunması gerekecek. TÜED üyesi emekliler, kullanıcı adı olarak T.C. kimlik numaralarını, şifre olarak ise kimlik numaralarının son 6 rakamını kullanabilecek.

Yerel ürünlere ağırlık verilecek

Ergün, proje kapsamında yerel üreticiler ağırlıklı olarak destekleneceğini, doğal ürünlere ve organik pazarlara geniş yer verileceğini açıkladı.

Tatil imkânları ve diğer bütün ürün ve hizmetlerin aracı firmalar olmadan tüketicilere sunulacağını belirten Ergün, indirim kampanyaları ile emeklilerin fahiş fiyatlardan etkilenmemesinin sağlanacağını aktardı.
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