https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/lavrovdan-putin-trump-gorusmesine-dair-tespit-batili-liderler-afalladi-1093635902.html

Lavrov'dan Putin-Trump görüşmesine dair tespit: 'Batılı liderler afalladı'

Lavrov'dan Putin-Trump görüşmesine dair tespit: 'Batılı liderler afalladı'

Sputnik Türkiye

Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesinin Batı'da uyandırdığı şaşkınlık, Lavrov tarafından Batı'da diyaloğun unutulduğunun bir göstergesi olarak... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T14:50+0300

2025-02-13T14:50+0300

2025-02-13T14:50+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, artık iki terbiyeli, nazik insan arasındaki normal görüşmelere alışkın olmayan Batılı liderlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme karşısında afalladığını söyledi.Eski Başkan Joe Biden döneminde tehditlerin, yaptırımların ve Ukrayna'daki neo-Nazi rejimi eliyle Rusya'yla mücadelenin Batılı elitler için bir standart haline geldiğini belirten Lavrov, bu nedenle Rusya ve ABD liderleri arasındaki telefon görüşmesinin söz konusu elitleri şoka uğrattığının altını çizdi.Rusya Dışişleri Bakanı, ABD ile Rusya liderleri arasındaki görüşmenin, diyaloğun nasıl yapılacağını unutmuş olan Batılı temsilcileri ayıltacağını umduğunu belirtti.Avrupa ülkelerinin dış dünyayla iletişim yöntemi olarak diyalog ve diplomasiyi terk edip tehdit diline, yaptırım baskısına ve Kiev'in silahlandırılmasına yöneldiğine dikkat çeken Lavrov, "Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin yarattığı şaşkınlık ve sersemliğe bakılırsa, Batı'nın Ukrayna'da olup biten her şeyi, Zelenskiy öncülüğündeki Nazi rejiminin yaptığı her şeyi normal bir şeymiş gibi karşılamaya başladığı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dünkü açıklamasında, Putin ve Trump arasında telefon görüşmesinin gerçekleştirdiğini bildirmişti.ABD Başkanı, Rus mevkidaşıyla görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Putin’le sık sık telefondan temas kurmayı planladığını dile getirmişti. Ukrayna’nın devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemesi gerekeceğini söyleyen Trump, Ukrayna’nın NATO’ya katılması ve 2014 sınırlarına geri dönmesinin gerçekçi olmadığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/nato-genel-sekreteri-ve-abd-savunma-bakanindan-ukraynada-baris-aciklamasi-1093632557.html

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donald trump, abd, ukrayna, kiev, nazi̇, rusya, vladimir putin, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov