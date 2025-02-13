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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/nato-genel-sekreteri-ve-abd-savunma-bakanindan-ukraynada-baris-aciklamasi-1093632557.html
NATO Genel Sekreteri ve ABD Savunma Bakanı'ndan 'Ukrayna'da barış' açıklaması
NATO Genel Sekreteri ve ABD Savunma Bakanı'ndan 'Ukrayna'da barış' açıklaması
Sputnik Türkiye
Uzun süredir merakla beklenen Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesinin yankıları sürerken NATO ve Pentagon'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T13:23+0300
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pete hegseth
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın da ABD gibi Ukrayna'da kalıcı barış istediğini belirtti.Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'le birlikte gazetecilere açıklama yapan Rutte, "Hepimiz Ukrayna'da en kısa sürede barış istiyoruz, hepimiz müzakereler başladığında Ukrayna'nın en iyi konumda olmasını ve müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesini yorumlayan Rutte, görüşmenin olumlu geçtiğine dair bir izlenim edindiklerini ve Ukrayna'da barışın tesis edilmesini istediklerini söyledi.'Uzun vadeli barış getireceğini umuyoruz'ABD Savunma Bakanı Hegseth de, Beyaz Saray'ın telefon görüşmesinin Ukrayna'da uzun vadeli barışın sağlanmasına katkı sunmasını beklediğini ifade etti.Hegseth, "Dünyada çatışmanın taraflarını barışın tesisi için bir araya getirebilecek tek kişi var ve o da dün Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerde bunu kanıtlayan Başkan Donald Trump'tır. Bunun kıtada güçlü ve kalıcı bir barışa ulaşılmasına yardımcı olacağına ve kan dökülmesini durdurma ve barışı getirme hedefine ulaşacağına inanıyoruz. Bu, tüm kıtanın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarınadır" diye konuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dünkü açıklamasında, Putin ve Trump arasında telefon görüşmesinin gerçekleştirdiğini bildirmişti.ABD Başkanı, Rus mevkidaşıyla görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Putin’le sık sık telefondan temas kurmayı planladığını dile getirmişti. Ukrayna’nın devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemesi gerekeceğini söyleyen Trump, Ukrayna’nın NATO’ya katılması ve 2014 sınırlarına geri dönmesinin gerçekçi olmadığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/istanbul-baskonsolosu-buravov-rusya-suriyeyle-iliskileri-yeniden-tesis-etmek-istiyor-1093629762.html
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abd, pete hegseth, donald trump, vladimir putin, ukrayna, abd, amerika, nato, mark rutte
abd, pete hegseth, donald trump, vladimir putin, ukrayna, abd, amerika, nato, mark rutte

NATO Genel Sekreteri ve ABD Savunma Bakanı'ndan 'Ukrayna'da barış' açıklaması

13:23 13.02.2025
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisEl presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Finlandia en 2018
El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Finlandia en 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Uzun süredir merakla beklenen Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesinin yankıları sürerken NATO ve Pentagon'dan da konuya ilişkin açıklama geldi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın da ABD gibi Ukrayna'da kalıcı barış istediğini belirtti.

Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'le birlikte gazetecilere açıklama yapan Rutte, "Hepimiz Ukrayna'da en kısa sürede barış istiyoruz, hepimiz müzakereler başladığında Ukrayna'nın en iyi konumda olmasını ve müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesini yorumlayan Rutte, görüşmenin olumlu geçtiğine dair bir izlenim edindiklerini ve Ukrayna'da barışın tesis edilmesini istediklerini söyledi.

'Uzun vadeli barış getireceğini umuyoruz'

ABD Savunma Bakanı Hegseth de, Beyaz Saray'ın telefon görüşmesinin Ukrayna'da uzun vadeli barışın sağlanmasına katkı sunmasını beklediğini ifade etti.

Hegseth, "Dünyada çatışmanın taraflarını barışın tesisi için bir araya getirebilecek tek kişi var ve o da dün Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerde bunu kanıtlayan Başkan Donald Trump'tır. Bunun kıtada güçlü ve kalıcı bir barışa ulaşılmasına yardımcı olacağına ve kan dökülmesini durdurma ve barışı getirme hedefine ulaşacağına inanıyoruz. Bu, tüm kıtanın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarınadır" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dünkü açıklamasında, Putin ve Trump arasında telefon görüşmesinin gerçekleştirdiğini bildirmişti.
ABD Başkanı, Rus mevkidaşıyla görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Putin’le sık sık telefondan temas kurmayı planladığını dile getirmişti. Ukrayna’nın devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemesi gerekeceğini söyleyen Trump, Ukrayna’nın NATO’ya katılması ve 2014 sınırlarına geri dönmesinin gerçekçi olmadığını belirtmişti.
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