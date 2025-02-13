https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/nato-genel-sekreteri-ve-abd-savunma-bakanindan-ukraynada-baris-aciklamasi-1093632557.html

NATO Genel Sekreteri ve ABD Savunma Bakanı'ndan 'Ukrayna'da barış' açıklaması

NATO Genel Sekreteri ve ABD Savunma Bakanı'ndan 'Ukrayna'da barış' açıklaması

Sputnik Türkiye

Uzun süredir merakla beklenen Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesinin yankıları sürerken NATO ve Pentagon'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T13:23+0300

2025-02-13T13:23+0300

2025-02-13T13:23+0300

ukrayna krizi

abd

pete hegseth

donald trump

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ukrayna

abd

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nato

mark rutte

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın da ABD gibi Ukrayna'da kalıcı barış istediğini belirtti.Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'le birlikte gazetecilere açıklama yapan Rutte, "Hepimiz Ukrayna'da en kısa sürede barış istiyoruz, hepimiz müzakereler başladığında Ukrayna'nın en iyi konumda olmasını ve müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesini yorumlayan Rutte, görüşmenin olumlu geçtiğine dair bir izlenim edindiklerini ve Ukrayna'da barışın tesis edilmesini istediklerini söyledi.'Uzun vadeli barış getireceğini umuyoruz'ABD Savunma Bakanı Hegseth de, Beyaz Saray'ın telefon görüşmesinin Ukrayna'da uzun vadeli barışın sağlanmasına katkı sunmasını beklediğini ifade etti.Hegseth, "Dünyada çatışmanın taraflarını barışın tesisi için bir araya getirebilecek tek kişi var ve o da dün Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerde bunu kanıtlayan Başkan Donald Trump'tır. Bunun kıtada güçlü ve kalıcı bir barışa ulaşılmasına yardımcı olacağına ve kan dökülmesini durdurma ve barışı getirme hedefine ulaşacağına inanıyoruz. Bu, tüm kıtanın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarınadır" diye konuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dünkü açıklamasında, Putin ve Trump arasında telefon görüşmesinin gerçekleştirdiğini bildirmişti.ABD Başkanı, Rus mevkidaşıyla görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Putin’le sık sık telefondan temas kurmayı planladığını dile getirmişti. Ukrayna’nın devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemesi gerekeceğini söyleyen Trump, Ukrayna’nın NATO’ya katılması ve 2014 sınırlarına geri dönmesinin gerçekçi olmadığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/istanbul-baskonsolosu-buravov-rusya-suriyeyle-iliskileri-yeniden-tesis-etmek-istiyor-1093629762.html

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abd, pete hegseth, donald trump, vladimir putin, ukrayna, abd, amerika, nato, mark rutte