İstanbul Başkonsolosu Buravov: Rusya, Suriye'yle ilişkileri yeniden tesis etmek istiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Donald Trump, Ukrayna'dan yardımları karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istedi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF eski başkanı Büyükekşi hakkında suç duyurusu
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Nerses Bebek: 'Beyni etkileyen her türlü hadise epilepsi nöbetine yol açabilir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Geçmişten geleceğe uzanan ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Karanlıkta ekrana bakmak miyop riskini artırıyor: ‘Ortamın ışıklı olmasına özen gösterin’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Münih Güvenlik Konferansı'nın ana gündemi: Çok kutupluluk
19:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Pandemi tedbirleri kapsamında getirilen müzik yasağı 13 ay sonra iptal edildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Müzik yasağı genelgesi iptal edildi
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Emeklilere özel sanal pazar kuruldu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/istanbul-baskonsolosu-buravov-rusya-suriyeyle-iliskileri-yeniden-tesis-etmek-istiyor-1093629762.html
İstanbul Başkonsolosu Buravov: Rusya, Suriye'yle ilişkileri yeniden tesis etmek istiyor
İstanbul Başkonsolosu Buravov: Rusya, Suriye'yle ilişkileri yeniden tesis etmek istiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şara'yla ilk kez temas kurmasının ardından açıklama Rus diplomat Buravov, Şam'la ilişkilerin... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T11:50+0300
2025-02-13T12:10+0300
dünya
andrey buravov
şam
suriye
sputnik
rusya
vladimir putin
ahmed hüseyin el-şara
ahmed eş-şara
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091656138_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_6407baf6214706b6db59ea733539bc81.jpg
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Moskova'nın Suriye'de ortaya çıkan yeni koşullarda Şam'la ilişkileri yeniden tesis etmek istediğini söyledi. Sputnik'in de aralarında bulunduğu gazetecilerle bir araya gelen Buravov, "Suriye ile yeni koşullarda ilişkilerin yeniden tesis edilmesini istiyoruz. Rus tarafı da bu konuda bizzat eylemde olmaya hazır. Suriye halkının refahının artırılması için Rusya yardımcı olmaya hazır. Sovyetler Birliği döneminden yana Suriye ile ekonomik ilişkilerimiz çok derin. Bu konuda Rusya yine Suriye’ye insani yardım da dahil olmak üzere elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olacağını bildiriyor" dedi.'ABD ve Rusya arasında dondurulan üst düzey temaslar yeniden başladı'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesini değerlendiren Buravov, "Bu telefon görüşmesi ABD ve Rusya arasında daha önce dondurulmuş olan üst düzey temasların yeniden başlatılmasına bir imkan sağladı. Kapsamlı bir görüş alışverişi oldu. Rusya Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyen tavrını ortaya koydu. Yüz yüze görüşmeler de dahil olmak üzere kişisel görüşmelerin devam etmesi konusunda taraflar anlaştılar" ifadelerini kullandı.Buravov, Trump'ın Rusya ve ABD vatandaşlarının takasları konusunda güvence verdiğinin altını çizdi.'Trump, Ukrayna'da barışçıl çözümden yana'Telefon görüşmesinde Ukrayna krizinin de ele alındığını anlatan Buravov, "Trump, barışçıl yollarla çözüm istedi. Uzun vadeli çözüme, barış görüşmeleriyle varılacağında hemfikiriz. Ülkelerimizin birlikte çalışma zamanı geldi. Artık dünyada güç dengeleri değişti. Artık Ukrayna konusunda Batılı azınlık ile dünya çoğunluğu arasında bir görüş ayrılığı var. Eskisi gibi bir durum artık yok" vurgusu yaptı.Putin ve Trump nerede buluşacak?Rus diplomat, "Trump ve Putin arasındaki görüşme nerede yapılacak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/rus-disisleri-abdnin-kuzey-sinirlarimizda-askeri-varligini-artirmasini-yanitsiz-birakmayacagiz-1093625783.html
şam
suriye
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Selin Uludağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
Selin Uludağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091656138_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_5bb173ad6313fdf56d3491d56b364274.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
andrey buravov, şam, suriye, sputnik, rusya, vladimir putin, ahmed hüseyin el-şara, ahmed eş-şara, donald trump, abd, ukrayna
andrey buravov, şam, suriye, sputnik, rusya, vladimir putin, ahmed hüseyin el-şara, ahmed eş-şara, donald trump, abd, ukrayna

İstanbul Başkonsolosu Buravov: Rusya, Suriye'yle ilişkileri yeniden tesis etmek istiyor

11:50 13.02.2025 (güncellendi: 12:10 13.02.2025)
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Selin Uludağ
Tüm yazılar
Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şara'yla ilk kez temas kurmasının ardından açıklama Rus diplomat Buravov, Şam'la ilişkilerin yeniden tesisinden yana olduklarını belirtti.
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Moskova'nın Suriye'de ortaya çıkan yeni koşullarda Şam'la ilişkileri yeniden tesis etmek istediğini söyledi.

Sputnik'in de aralarında bulunduğu gazetecilerle bir araya gelen Buravov, "Suriye ile yeni koşullarda ilişkilerin yeniden tesis edilmesini istiyoruz. Rus tarafı da bu konuda bizzat eylemde olmaya hazır. Suriye halkının refahının artırılması için Rusya yardımcı olmaya hazır. Sovyetler Birliği döneminden yana Suriye ile ekonomik ilişkilerimiz çok derin. Bu konuda Rusya yine Suriye’ye insani yardım da dahil olmak üzere elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olacağını bildiriyor" dedi.

'ABD ve Rusya arasında dondurulan üst düzey temaslar yeniden başladı'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesini değerlendiren Buravov, "Bu telefon görüşmesi ABD ve Rusya arasında daha önce dondurulmuş olan üst düzey temasların yeniden başlatılmasına bir imkan sağladı. Kapsamlı bir görüş alışverişi oldu. Rusya Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyen tavrını ortaya koydu. Yüz yüze görüşmeler de dahil olmak üzere kişisel görüşmelerin devam etmesi konusunda taraflar anlaştılar" ifadelerini kullandı.

Buravov, Trump'ın Rusya ve ABD vatandaşlarının takasları konusunda güvence verdiğinin altını çizdi.

'Trump, Ukrayna'da barışçıl çözümden yana'

Telefon görüşmesinde Ukrayna krizinin de ele alındığını anlatan Buravov, "Trump, barışçıl yollarla çözüm istedi. Uzun vadeli çözüme, barış görüşmeleriyle varılacağında hemfikiriz. Ülkelerimizin birlikte çalışma zamanı geldi. Artık dünyada güç dengeleri değişti. Artık Ukrayna konusunda Batılı azınlık ile dünya çoğunluğu arasında bir görüş ayrılığı var. Eskisi gibi bir durum artık yok" vurgusu yaptı.

Putin ve Trump nerede buluşacak?

Rus diplomat, "Trump ve Putin arasındaki görüşme nerede yapılacak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Görüşmelere katılacak ülkeler arasında uygun olmalı. ABD’nin Suudi Arabistan'da görüşmek istediğini somut bir şekilde söylemek zor. Bunu onlar belirtiyor ama ilgili hazırlıklar hala görüşmenin her iki taraf için de nerede yapılacağı yönünde. Barış görüşmeleri için ise, format nasıl olacak ya da kim katılacak ya da katılmayacak belli değil. Dünkü temas (telefon görüşmesi) geliştikçe diğer konular da daha çok somutlaşmaya devam edecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
DÜNYA
Rus Dışişleri: ABD'nin kuzey sınırlarımızda askeri varlığını artırmasını yanıtsız bırakmayacağız
10:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала