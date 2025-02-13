https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/istanbul-baskonsolosu-buravov-rusya-suriyeyle-iliskileri-yeniden-tesis-etmek-istiyor-1093629762.html

İstanbul Başkonsolosu Buravov: Rusya, Suriye'yle ilişkileri yeniden tesis etmek istiyor

İstanbul Başkonsolosu Buravov: Rusya, Suriye'yle ilişkileri yeniden tesis etmek istiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şara'yla ilk kez temas kurmasının ardından açıklama Rus diplomat Buravov, Şam'la ilişkilerin... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T11:50+0300

2025-02-13T11:50+0300

2025-02-13T12:10+0300

dünya

andrey buravov

şam

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rusya

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ahmed eş-şara

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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Moskova'nın Suriye'de ortaya çıkan yeni koşullarda Şam'la ilişkileri yeniden tesis etmek istediğini söyledi. Sputnik'in de aralarında bulunduğu gazetecilerle bir araya gelen Buravov, "Suriye ile yeni koşullarda ilişkilerin yeniden tesis edilmesini istiyoruz. Rus tarafı da bu konuda bizzat eylemde olmaya hazır. Suriye halkının refahının artırılması için Rusya yardımcı olmaya hazır. Sovyetler Birliği döneminden yana Suriye ile ekonomik ilişkilerimiz çok derin. Bu konuda Rusya yine Suriye’ye insani yardım da dahil olmak üzere elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olacağını bildiriyor" dedi.'ABD ve Rusya arasında dondurulan üst düzey temaslar yeniden başladı'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesini değerlendiren Buravov, "Bu telefon görüşmesi ABD ve Rusya arasında daha önce dondurulmuş olan üst düzey temasların yeniden başlatılmasına bir imkan sağladı. Kapsamlı bir görüş alışverişi oldu. Rusya Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyen tavrını ortaya koydu. Yüz yüze görüşmeler de dahil olmak üzere kişisel görüşmelerin devam etmesi konusunda taraflar anlaştılar" ifadelerini kullandı.Buravov, Trump'ın Rusya ve ABD vatandaşlarının takasları konusunda güvence verdiğinin altını çizdi.'Trump, Ukrayna'da barışçıl çözümden yana'Telefon görüşmesinde Ukrayna krizinin de ele alındığını anlatan Buravov, "Trump, barışçıl yollarla çözüm istedi. Uzun vadeli çözüme, barış görüşmeleriyle varılacağında hemfikiriz. Ülkelerimizin birlikte çalışma zamanı geldi. Artık dünyada güç dengeleri değişti. Artık Ukrayna konusunda Batılı azınlık ile dünya çoğunluğu arasında bir görüş ayrılığı var. Eskisi gibi bir durum artık yok" vurgusu yaptı.Putin ve Trump nerede buluşacak?Rus diplomat, "Trump ve Putin arasındaki görüşme nerede yapılacak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/rus-disisleri-abdnin-kuzey-sinirlarimizda-askeri-varligini-artirmasini-yanitsiz-birakmayacagiz-1093625783.html

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suriye

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Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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andrey buravov, şam, suriye, sputnik, rusya, vladimir putin, ahmed hüseyin el-şara, ahmed eş-şara, donald trump, abd, ukrayna