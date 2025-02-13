Macaristan: Şu anda Ukrayna'nın NATO'ya katılımını gerçekçi bulmuyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Donald Trump, Ukrayna'dan yardımları karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istedi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF eski başkanı Büyükekşi hakkında suç duyurusu
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Nerses Bebek: 'Beyni etkileyen her türlü hadise epilepsi nöbetine yol açabilir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Geçmişten geleceğe uzanan ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Karanlıkta ekrana bakmak miyop riskini artırıyor: ‘Ortamın ışıklı olmasına özen gösterin’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/macaristan-su-anda-ukraynanin-natoya-katilimini-gercekci-bulmuyoruz-1093618415.html
Macaristan: Şu anda Ukrayna'nın NATO'ya katılımını gerçekçi bulmuyoruz
Macaristan: Şu anda Ukrayna'nın NATO'ya katılımını gerçekçi bulmuyoruz
Sputnik Türkiye
Macaristan Savunma Bakanı Krisztof Salai-Bobrovnitski, Macaristan'ın da ABD gibi Ukrayna'nın NATO üyeliğini gerçekçi bulmadığını söyledi. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T03:51+0300
2025-02-13T03:51+0300
ukrayna krizi
avrupa
macaristan
nato
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1e/1068976061_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_99073eef4d976e0e93220bac2ce9d694.jpg
Macaristan Savunma Bakanı Krisztof Salai-Bobrovnitski, sosyal medya hesabından Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında açıklamalarda bulundu.Salai-Bobrovnitski, “Ukrayna'nın savunmasına ilişkin temas grubu toplantısında ABD'nin sesinin duyulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Akan kanın bir an önce durması, çatışmaların sona ermesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Şu anda Ukrayna'nın NATO'ya katılımını gerçekçi bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalini 'pratik' ve olası görmediğini söylemiş ve Kiev'in ittifaka katılmayı reddetmesi fikrine katıldığını ifade etmişti. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto daha önce defalarca Budapeşte'nin Transcarpathian Macarlarının hakları iade edilene kadar Ukrayna'nın NATO ve AB'ye yönelik herhangi bir önemli adımını desteklemeyeceğini söylemişti. Szijjarto daha önce de Ukrayna'nın 'alaycı bir şekilde' hareket ettiğini ve Budapeşte için önemli olan Transcarpathia'daki Macar azınlığın hakları meselesini çözmeyeceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/macaristan-putin-ve-trumpin-gorusmesini-basarili-muzakereler-takip-edecek-1093617533.html
macaristan
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1e/1068976061_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4f3b487b004da4136f8cb69615e01e2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, macaristan, nato, kiev
avrupa, macaristan, nato, kiev

Macaristan: Şu anda Ukrayna'nın NATO'ya katılımını gerçekçi bulmuyoruz

03:51 13.02.2025
© AAMacaristan
Macaristan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA
Abone ol
Macaristan Savunma Bakanı Krisztof Salai-Bobrovnitski, Macaristan'ın da ABD gibi Ukrayna'nın NATO üyeliğini gerçekçi bulmadığını söyledi.
Macaristan Savunma Bakanı Krisztof Salai-Bobrovnitski, sosyal medya hesabından Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında açıklamalarda bulundu.
Salai-Bobrovnitski, “Ukrayna'nın savunmasına ilişkin temas grubu toplantısında ABD'nin sesinin duyulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Akan kanın bir an önce durması, çatışmaların sona ermesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Şu anda Ukrayna'nın NATO'ya katılımını gerçekçi bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalini 'pratik' ve olası görmediğini söylemiş ve Kiev'in ittifaka katılmayı reddetmesi fikrine katıldığını ifade etmişti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto daha önce defalarca Budapeşte'nin Transcarpathian Macarlarının hakları iade edilene kadar Ukrayna'nın NATO ve AB'ye yönelik herhangi bir önemli adımını desteklemeyeceğini söylemişti.
Szijjarto daha önce de Ukrayna'nın 'alaycı bir şekilde' hareket ettiğini ve Budapeşte için önemli olan Transcarpathia'daki Macar azınlığın hakları meselesini çözmeyeceğini söylemişti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
DÜNYA
Macaristan: Putin ve Trump'ın görüşmesini başarılı müzakereler takip edecek
02:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала