https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/macaristan-su-anda-ukraynanin-natoya-katilimini-gercekci-bulmuyoruz-1093618415.html

Macaristan: Şu anda Ukrayna'nın NATO'ya katılımını gerçekçi bulmuyoruz

Macaristan: Şu anda Ukrayna'nın NATO'ya katılımını gerçekçi bulmuyoruz

Sputnik Türkiye

Macaristan Savunma Bakanı Krisztof Salai-Bobrovnitski, Macaristan'ın da ABD gibi Ukrayna'nın NATO üyeliğini gerçekçi bulmadığını söyledi. 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T03:51+0300

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2025-02-13T03:51+0300

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Macaristan Savunma Bakanı Krisztof Salai-Bobrovnitski, sosyal medya hesabından Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında açıklamalarda bulundu.Salai-Bobrovnitski, “Ukrayna'nın savunmasına ilişkin temas grubu toplantısında ABD'nin sesinin duyulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Akan kanın bir an önce durması, çatışmaların sona ermesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Şu anda Ukrayna'nın NATO'ya katılımını gerçekçi bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalini 'pratik' ve olası görmediğini söylemiş ve Kiev'in ittifaka katılmayı reddetmesi fikrine katıldığını ifade etmişti. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto daha önce defalarca Budapeşte'nin Transcarpathian Macarlarının hakları iade edilene kadar Ukrayna'nın NATO ve AB'ye yönelik herhangi bir önemli adımını desteklemeyeceğini söylemişti. Szijjarto daha önce de Ukrayna'nın 'alaycı bir şekilde' hareket ettiğini ve Budapeşte için önemli olan Transcarpathia'daki Macar azınlığın hakları meselesini çözmeyeceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/macaristan-putin-ve-trumpin-gorusmesini-basarili-muzakereler-takip-edecek-1093617533.html

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