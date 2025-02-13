https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/macaristan-putin-ve-trumpin-gorusmesini-basarili-muzakereler-takip-edecek-1093617533.html
Macaristan: Putin ve Trump'ın görüşmesini başarılı müzakereler takip edecek
Macaristan: Putin ve Trump'ın görüşmesini başarılı müzakereler takip edecek
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Putin ve Trump görüşmesi hakkında, "Putin ve Trump'ın görüşmesini başarılı müzakereler... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T02:37+0300
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi hakkında konuştu. Szijjarto, başarılı müzakerelerin izleyeceğini ve bunun ardından Avrupa'da 'barış umudunun' gerçekleşeceğini söyleyerek, ''Donald Trump ve Vladimir Putin arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından bu umudun gerçekleşmesine büyük bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Telefon görüşmesinin ardından müzakerelerin başarılı olacağına ve üç yıl içinde Orta Avrupa'ya barışın geri dönebileceğine inanıyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-baskani-trump-putin-ile-ukraynadaki-catismanin-durdurulmasi-gerektigi-konusunda-mutabik-kaldik-1093612640.html
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haberler, donald trump, peter szijjarto, vladimir putin, abd, orta avrupa
haberler, donald trump, peter szijjarto, vladimir putin, abd, orta avrupa
Macaristan: Putin ve Trump'ın görüşmesini başarılı müzakereler takip edecek
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Putin ve Trump görüşmesi hakkında, "Putin ve Trump'ın görüşmesini başarılı müzakereler takip edecek" dedi.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi hakkında konuştu.
Szijjarto, başarılı müzakerelerin izleyeceğini ve bunun ardından Avrupa'da 'barış umudunun' gerçekleşeceğini söyleyerek, ''Donald Trump ve Vladimir Putin arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından bu umudun gerçekleşmesine büyük bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Telefon görüşmesinin ardından müzakerelerin başarılı olacağına ve üç yıl içinde Orta Avrupa'ya barışın geri dönebileceğine inanıyoruz” dedi.