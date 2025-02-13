https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/macaristan-putin-ve-trumpin-gorusmesini-basarili-muzakereler-takip-edecek-1093617533.html

Macaristan: Putin ve Trump'ın görüşmesini başarılı müzakereler takip edecek

Macaristan: Putin ve Trump'ın görüşmesini başarılı müzakereler takip edecek

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Putin ve Trump görüşmesi hakkında, "Putin ve Trump'ın görüşmesini başarılı müzakereler... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T02:37+0300

2025-02-13T02:37+0300

2025-02-13T02:37+0300

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi hakkında konuştu. Szijjarto, başarılı müzakerelerin izleyeceğini ve bunun ardından Avrupa'da 'barış umudunun' gerçekleşeceğini söyleyerek, ''Donald Trump ve Vladimir Putin arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından bu umudun gerçekleşmesine büyük bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Telefon görüşmesinin ardından müzakerelerin başarılı olacağına ve üç yıl içinde Orta Avrupa'ya barışın geri dönebileceğine inanıyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-baskani-trump-putin-ile-ukraynadaki-catismanin-durdurulmasi-gerektigi-konusunda-mutabik-kaldik-1093612640.html

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