https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/kirmizi-et-fiyatlarina-zam-geldi-mi-istanbul-kasaplar-odasi-baskanindan-aciklama-1093633610.html
Kırmızı et fiyatlarına zam geldi mi? İstanbul Kasaplar Odası Başkanı'ndan açıklama
Kırmızı et fiyatlarına zam geldi mi? İstanbul Kasaplar Odası Başkanı'ndan açıklama
Sputnik Türkiye
Son günlerde gündemde olan kırmızı et zam haberlerine, İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi'den açıklama geldi. Tüfekçi, Ramazan sonuna kadar et... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T13:48+0300
2025-02-13T13:48+0300
2025-02-13T13:48+0300
ekonomi
kırmızı et
et
kasap
zam
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Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarına yüzde 10-15 zam yapılacağı iddiaları sektörde büyük yankı uyandırdı. Ancak İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.NTV'nin haberine göre Tüfekçi, üreticilerin zam talebinde bulunduğunu ancak kasapların bunu reddettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:“Marketler de zaten Et ve Süt Kurumu ile anlaştı, Ramazan sonuna kadar zam yok.”Bu açıklamayla birlikte, tüketicilerin Ramazan boyunca mevcut fiyatlarla kırmızı et alabileceği netleşmiş oldu. Buna göre Ramazan sonuna kadar kıyma 379 liradan, kuşbaşı et ise 399 liradan satılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/fiyatlar-sabitlenmisti-ramazan-oncesi-ete-zam-geliyor-1093605165.html
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kırmızı et, et, kasap, zam
kırmızı et, et, kasap, zam
Kırmızı et fiyatlarına zam geldi mi? İstanbul Kasaplar Odası Başkanı'ndan açıklama
Son günlerde gündemde olan kırmızı et zam haberlerine, İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi'den açıklama geldi. Tüfekçi, Ramazan sonuna kadar et fiyatlarında artış olmayacağını belirterek, "Marketler Et ve Süt Kurumu ile anlaştı, zam yok" dedi.
Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarına yüzde 10-15 zam yapılacağı iddiaları sektörde büyük yankı uyandırdı. Ancak İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
NTV'nin haberine göre Tüfekçi, üreticilerin zam talebinde bulunduğunu ancak kasapların bunu reddettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Marketler de zaten Et ve Süt Kurumu ile anlaştı, Ramazan sonuna kadar zam yok.”
Bu açıklamayla birlikte, tüketicilerin Ramazan boyunca mevcut fiyatlarla kırmızı et alabileceği netleşmiş oldu. Buna göre Ramazan sonuna kadar kıyma 379 liradan, kuşbaşı et ise 399 liradan satılacak.