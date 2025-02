https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/kirmizi-et-fiyatlarina-zam-geldi-mi-istanbul-kasaplar-odasi-baskanindan-aciklama-1093633610.html

Kırmızı et fiyatlarına zam geldi mi? İstanbul Kasaplar Odası Başkanı'ndan açıklama

13.02.2025

Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarına yüzde 10-15 zam yapılacağı iddiaları sektörde büyük yankı uyandırdı. Ancak İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.NTV'nin haberine göre Tüfekçi, üreticilerin zam talebinde bulunduğunu ancak kasapların bunu reddettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:“Marketler de zaten Et ve Süt Kurumu ile anlaştı, Ramazan sonuna kadar zam yok.”Bu açıklamayla birlikte, tüketicilerin Ramazan boyunca mevcut fiyatlarla kırmızı et alabileceği netleşmiş oldu. Buna göre Ramazan sonuna kadar kıyma 379 liradan, kuşbaşı et ise 399 liradan satılacak.

