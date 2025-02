https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/fiyatlar-sabitlenmisti-ramazan-oncesi-ete-zam-geliyor-1093605165.html

Fiyatlar sabitlenmişti: Ramazan öncesi ete zam geliyor

Fiyatlar sabitlenmişti: Ramazan öncesi ete zam geliyor

Ramazan'da sabitlenen et fiyatlarının ardından ete zam geldi. Karkas et fiyatlarına yapılan 15 TL'lik artışın, tüketicilere yansıyacağı tarih verildi.

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, 13 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere karkas ete zam yapılacağını açıkladı. Tüfekçi, yapılacak 15 liralık fiyat artışının tüketiciye yansımasının 20-30 lira olacağını söyledi.Ekonomim.com'a konuşan İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, “Besicilerin et fiyatı artacak beklentisi ile mezbahaya hayvanını kesime göndermedi. Bu da piyasada arz sıkıntısı yarattı. Karkas etin bölgesel bazda kilosu 15 TL artırıldı. 13 Şubat itibariyle de kasaplar uygulamaya başlayacak” dedi. Tüfekçi karkas ete gelen 15 liralık fiyat artışının tüketiciye yansımasının 20-30 lira olacağını sözlerine ekledi.

