Sanat tarihçisi Melissa Mey: 'Şivelerinizden utanmayın’

“Bizim ülkemizde maalesef şehirlerin sahip olduğu ağızlar küçümseiyor, alay konusu oluyor. Üniversitelerde yaptığım konuşmalarda diyorum ki gençlere: Şivelerinizden utanmayın, bunları kullanın. Herkes İstanbul Türkçesi konuşmak zorunda değil. Bunları korumamız gerekiyor. Korumanın bir yönü de bunları yazmak. Örneğin Bayburtluysanız, Bayburt ağzını kullanmaktan çekinmeyin aktarın bunu yeni nesillere.”