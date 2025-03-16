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Sanat tarihçisi Melissa Mey: 'Şivelerinizden utanmayın’
Sanat tarihçisi Melissa Mey: 'Şivelerinizden utanmayın’
Sputnik Türkiye
Sanat tarihçisi uzmanı Melissa Mey, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T16:05+0300
2025-03-16T16:05+0300
2025-03-17T10:22+0300
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Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
Küçük Prens’i Bayburt ve Gaziantep ağzıyla yeniden çeviren Melissa Mey, şunları kaydetti:“Yazarken de yazdıklarımı okurken de ağlıyorum” diyen Melissa Mey, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Serhat Sarısözen
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
аудио, radyo sputnik, radyo, radyo, serhat sarısözen
аудио, radyo sputnik, radyo, radyo, serhat sarısözen
Sanat tarihçisi Melissa Mey: 'Şivelerinizden utanmayın’
16:05 16.03.2025 (güncellendi: 10:22 17.03.2025)
Sanat tarihçisi uzmanı Melissa Mey, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Küçük Prens’i Bayburt ve Gaziantep ağzıyla yeniden çeviren Melissa Mey, şunları kaydetti:
“Bizim ülkemizde maalesef şehirlerin sahip olduğu ağızlar küçümseiyor, alay konusu oluyor. Üniversitelerde yaptığım konuşmalarda diyorum ki gençlere: Şivelerinizden utanmayın, bunları kullanın. Herkes İstanbul Türkçesi konuşmak zorunda değil. Bunları korumamız gerekiyor. Korumanın bir yönü de bunları yazmak. Örneğin Bayburtluysanız, Bayburt ağzını kullanmaktan çekinmeyin aktarın bunu yeni nesillere.”
“Yazarken de yazdıklarımı okurken de ağlıyorum” diyen Melissa Mey, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Operaya gitmenin bir adabı var. Jean pantolonla gitmek nedir operaya! Bir maça ya da plaja abiye ile gitmiyorsak opera için de uygun bir kıyafet giyilmeli. Uygun kıyafetle gelmeyen kimseyi operaya almasınlar.”