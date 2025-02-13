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Hem çalışan hem de emekli olanlar dikkat: Çifte maaş dönemi bitiyor, kimler etkilenecek?
Hem çalışan hem de emekli olanlar dikkat: Çifte maaş dönemi bitiyor, kimler etkilenecek?
Sputnik Türkiye
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilikte çifte maaş uygulamasının sona ereceğini açıkladı. 1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olanlar, emekli maaşı alırken... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T08:20+0300
2025-02-13T08:20+0300
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden ve çifte maaş alanlar için yeni bir düzenleme getirdi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 1 Ekim 2008’den sonra sigorta girişi yapılanlar için bu dönemin sona erdiğini belirtti.Karakaş, “Artık sosyal güvenlik destek primi ödeyerek hem emekli maaşı hem de çalışılan işten maaş alma dönemi sona eriyor. Bu uygulama yalnızca belirli bir kesimi kapsıyor” dedi.Kimleri kapsıyor? Kritik tarih 1 Ekim 2008Düzenleme, 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanları kapsıyor. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar, emekli olduklarında hem emekli maaşı hem de çalıştıkları işten maaş alabilecekler.Karakaş, “Ekim 2008’den önce sigorta girişi olanlar, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çifte maaş almaya devam edecek. Ancak bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar, emekli maaşı alırken çalışmaya devam ederse maaşları kesilecek” diye konuştu.Milyonlarca emekliyi i̇lgilendiriyorSGK verilerine göre, yaklaşık 1 milyon 943 bin 579 emekli, emekli maaşı alırken sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Ancak düzenleme, 2008 sonrası sigorta girişi olanları kapsadığından, bu kesim artık emekli maaşı alırken çalışamayacak.Düzenlemenin amacı ve etkileriYapılan düzenleme, sosyal güvenlik sistemindeki yükü hafifletmeyi ve kayıt dışı çalışmayı engellemeyi amaçlıyor. Ancak birçok emekli, maaşların yetersiz olduğunu belirterek çalışmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu düzenlemenin, özellikle 2008 sonrası işe girenlerin ekonomik durumlarını daha da zorlaştırabileceğini ifade ediyor.Düzenleme öncesi ve sonrası farklarıNeden 1 Ekim 2008?1 Ekim 2008, Sosyal Güvenlik Reformu’nun yürürlüğe girdiği tarih olması sebebiyle önemli bir dönüm noktası. Bu tarihten sonra sosyal güvenlik sistemi, daha sürdürülebilir bir yapıya geçmek için birçok değişikliğe uğradı. Çifte maaş uygulamasının sona ermesi de bu reformun bir parçası olarak hayata geçirildi.Çifte maaş i̇htiyacı: Maaşlar yetersiz mi?Birçok emekli, aldığı maaşın yetersiz olduğunu ve geçinebilmek için çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını belirtiyor. Uzmanlar, sosyal güvenlik reformlarının emeklilik maaşlarını artırıcı yönde de düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.Emekli maaşı kesintisi kimi etkilemeyecek?Düzenleme, 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olanları etkilemiyor. Bu kişiler, emekli maaşı alırken çalışmaya devam ettiklerinde maaş kesintisi yaşamayacak. Karakaş, “2008 öncesi çalışanlar, mevcut sistemden etkilenmeyecek” diyerek bu ayrımı vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/milyonlarca-emekli-bayram-oncesi-mujde-bekleniyor-yeni-odeme-tutari-ne-olacak-1093620205.html
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emeklilikte çifte maaş dönemi, çifte maaş sona eriyor, 1 ekim 2008 sonrası emeklilik, emekli maaşı kesilecek mi, sgk çifte maaş açıklaması, emekli çalışırsa maaşı kesilir mi, 1 ekim 2008 sigorta girişi, emeklilikte sosyal güvenlik destek primi, emekli maaşı kesintisi 2025, sgk çift maaş düzenlemesi, emekli çalışmaya devam ederse maaş alabilir mi, çifte maaş alma şartları, emeklilik reformu 2008, çalışan emekliler için düzenleme, sosyal güvenlik destek primi nedir, çift maaş düzenlemesi kimleri kapsıyor, ekim 2008 sonrası sigortalılar
emeklilikte çifte maaş dönemi, çifte maaş sona eriyor, 1 ekim 2008 sonrası emeklilik, emekli maaşı kesilecek mi, sgk çifte maaş açıklaması, emekli çalışırsa maaşı kesilir mi, 1 ekim 2008 sigorta girişi, emeklilikte sosyal güvenlik destek primi, emekli maaşı kesintisi 2025, sgk çift maaş düzenlemesi, emekli çalışmaya devam ederse maaş alabilir mi, çifte maaş alma şartları, emeklilik reformu 2008, çalışan emekliler için düzenleme, sosyal güvenlik destek primi nedir, çift maaş düzenlemesi kimleri kapsıyor, ekim 2008 sonrası sigortalılar

Hem çalışan hem de emekli olanlar dikkat: Çifte maaş dönemi bitiyor, kimler etkilenecek?

08:20 13.02.2025
© AAMemur maaş zammı
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA
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SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilikte çifte maaş uygulamasının sona ereceğini açıkladı. 1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olanlar, emekli maaşı alırken çalışmaya devam etmeleri durumunda maaşlarını kaybedecek. Ancak bu düzenleme, yalnızca belirli bir grubu kapsıyor. İşte kritik detaylar…
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden ve çifte maaş alanlar için yeni bir düzenleme getirdi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 1 Ekim 2008’den sonra sigorta girişi yapılanlar için bu dönemin sona erdiğini belirtti.
Karakaş, “Artık sosyal güvenlik destek primi ödeyerek hem emekli maaşı hem de çalışılan işten maaş alma dönemi sona eriyor. Bu uygulama yalnızca belirli bir kesimi kapsıyor” dedi.

Kimleri kapsıyor? Kritik tarih 1 Ekim 2008

Düzenleme, 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanları kapsıyor. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar, emekli olduklarında hem emekli maaşı hem de çalıştıkları işten maaş alabilecekler.
Karakaş, “Ekim 2008’den önce sigorta girişi olanlar, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çifte maaş almaya devam edecek. Ancak bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar, emekli maaşı alırken çalışmaya devam ederse maaşları kesilecek” diye konuştu.

Milyonlarca emekliyi i̇lgilendiriyor

SGK verilerine göre, yaklaşık 1 milyon 943 bin 579 emekli, emekli maaşı alırken sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Ancak düzenleme, 2008 sonrası sigorta girişi olanları kapsadığından, bu kesim artık emekli maaşı alırken çalışamayacak.

Düzenlemenin amacı ve etkileri

Yapılan düzenleme, sosyal güvenlik sistemindeki yükü hafifletmeyi ve kayıt dışı çalışmayı engellemeyi amaçlıyor. Ancak birçok emekli, maaşların yetersiz olduğunu belirterek çalışmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu düzenlemenin, özellikle 2008 sonrası işe girenlerin ekonomik durumlarını daha da zorlaştırabileceğini ifade ediyor.

Düzenleme öncesi ve sonrası farkları

1 Ekim 2008 Öncesi Sigorta Girişi Olanlar:Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek emekli maaşı alırken çalışmaya devam edebilirler.
Maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmaz.
1 Ekim 2008 Sonrası Sigorta Girişi Olanlar:Emekli maaşı alırken çalışmaya devam ederlerse maaşları kesilecek.
Çifte maaş dönemi sona erdi.

Neden 1 Ekim 2008?

1 Ekim 2008, Sosyal Güvenlik Reformu’nun yürürlüğe girdiği tarih olması sebebiyle önemli bir dönüm noktası. Bu tarihten sonra sosyal güvenlik sistemi, daha sürdürülebilir bir yapıya geçmek için birçok değişikliğe uğradı. Çifte maaş uygulamasının sona ermesi de bu reformun bir parçası olarak hayata geçirildi.

Çifte maaş i̇htiyacı: Maaşlar yetersiz mi?

Birçok emekli, aldığı maaşın yetersiz olduğunu ve geçinebilmek için çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını belirtiyor. Uzmanlar, sosyal güvenlik reformlarının emeklilik maaşlarını artırıcı yönde de düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.

Emekli maaşı kesintisi kimi etkilemeyecek?

Düzenleme, 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olanları etkilemiyor. Bu kişiler, emekli maaşı alırken çalışmaya devam ettiklerinde maaş kesintisi yaşamayacak. Karakaş, “2008 öncesi çalışanlar, mevcut sistemden etkilenmeyecek” diyerek bu ayrımı vurguladı.
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