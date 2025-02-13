https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/milyonlarca-emekli-bayram-oncesi-mujde-bekleniyor-yeni-odeme-tutari-ne-olacak-1093620205.html

Milyonlarca emekli bayram öncesi müjde bekleniyor: Yeni ödeme tutarı ne olacak?

Milyonlarca emekli bayram öncesi müjde bekleniyor: Yeni ödeme tutarı ne olacak?

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyelerine zam yapılacağına dair beklentiler arttı. Halihazırda 3 bin TL olan bayram ikramiyeleri için artış ihtimali... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T07:44+0300

2025-02-13T07:44+0300

2025-02-13T07:44+0300

ekonomi

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Ramazan Bayramı’na günler kala emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacağına dair tartışmalar kamuoyunda yoğunlaştı. İlk olarak 2018 yılında 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyesi ödemeleri, 2024 yılında 3.000 TL’ye kadar yükseldi. Ancak artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ikramiyelerin yetersiz kaldığı eleştirileri yükseliyor.Bakan Işıkhan’dan Açıklama: Artış Gündemde Yok Ama DeğerlendirilecekGeçtiğimiz günlerde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Emekli ikramiyeleri artacak mı?” sorusuna yanıt verdi. Bakan Işıkhan, şu anda konunun resmi olarak gündemde olmadığını ancak yakın zamanda değerlendirileceğini belirtti.Bakan, 3.500 ila 4.000 TL arasında bir rakamın konuşulduğunu hatırlatan gazetecilere, “Şu an rakam vermek için erken. Cumhurbaşkanı Yardımcımız liderliğinde ekonomi kurmaylarıyla görüşmeler yapılacak. Önceki yıllarda olduğu gibi bir artış kararı çıkabilir” dedi.Bayram i̇kramiyeleri enflasyona yenildiSosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, bayram ikramiyelerinin artış hızının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını vurguladı. Yılmaz, “2018 yılında 1.000 TL olarak başlayan ikramiyeler, 2024 yılında 3.000 TL’ye ulaştı. Ancak geçen yıllar içinde enflasyon nedeniyle alım gücü ciddi şekilde düştü” dedi.Yılmaz, 2018’de bir emeklinin bayram ikramiyesiyle küçükbaş bir kurbanlık alabileceğini, ancak günümüzde bu rakamın enflasyon karşısında eridiğini ifade etti. “Bu yüzden mutlaka bir zam eklenmeli” diyen Yılmaz, artış oranlarının bütçe dengelerini de koruyacak şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.İkramiyelerde beklenen artış ne kadar?Kamuoyunda emekli ikramiyelerine ilişkin 3.500 TL ile 4.000 TL arasında bir artış yapılabileceği konuşuluyor. Eğer ikramiye tutarı 4.000 TL’ye çıkarılırsa, iki bayramda toplam 8.000 TL ödeme yapılacak ve bunun bütçeye maliyeti 128 milyar TL’yi bulacak.Yılmaz, “Bayram ikramiyelerinin enflasyona endeksli olmadığını ve herhangi bir artış için yasa teklifiyle düzenleme yapılması gerektiğini” hatırlattı. Bu teklifin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi ve ardından Genel Kurul’da onaylanması gerektiğini belirtti.Ödemeler ne zaman yapılacak?Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin bayramdan bir hafta önce, 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi ödemelerin, emeklilerin maaş aldığı bankalardan yapılacağı ifade edildi.Bayram i̇kramiyelerinin tarihi ve seyriBayram ikramiyeleri, 2018 yılında emeklilere dini bayramlarda destek sağlamak amacıyla uygulamaya konulmuştu. İlk olarak 1.000 TL olarak başlayan ödemeler, sırasıyla şu şekilde artırıldı:Bu düzenlemenin, emeklilerin bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı amaçladığı belirtiliyor.Gözler ekonomi yönetimindeBayram ikramiyelerine yapılacak zam konusunda kararın, ekonomi kurmaylarıyla yapılacak görüşmeler sonrası netleşmesi bekleniyor. Bakan Işıkhan, önceki yıllarda artışların nasıl yapıldığını hatırlatarak, “Benzer bir süreç işleyebilir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ramazan-ayi-oncesi-zam-yagmuru-kisi-basi-5-bin-tlyi-buluyor-1093619744.html

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