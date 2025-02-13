https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/dis-hekimleri-yarin-grevde-disciler-neden-is-birakacak-1093641385.html

Diş hekimleri yarın grevde: Dişçiler neden iş bırakacak?

Diş hekimleri yarın grevde: Dişçiler neden iş bırakacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde diş hekimleri, çalışma koşullarına dikkat çekmek ve özlük haklarındaki eksiklikleri protesto etmek amacıyla 14 Şubat’ta iş bırakma eylemi... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T17:11+0300

2025-02-13T17:11+0300

2025-02-13T17:11+0300

türkiye

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kamu

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Kamuda görev yapan diş hekimleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özlük haklarının düzenlenmesi için yarın greve çıkacak.Hekimsen’in çağrısıyla gerçekleşecek olan eylem, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM), Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri (ADSH) ve devlet hastanelerinde uygulanacak. Diş hekimleri, daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için çalışma koşullarının iyileştirilmesini, gerekli malzeme eksikliklerinin giderilmesini ve yardımcı personel sayısının artırılmasını talep ediyor.Dişçiler neden kapalı?Diş hekimleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özlük haklarının düzenlenmesi talebiyle 14 Şubat 2025’te bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. Hekimsen’in çağrısıyla gerçekleşecek grev nedeniyle ADSM, ADSH ve devlet hastaneleri sadece acil hastaları tedavi edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/saglik-ocaklari-bugun-acik-mi-aile-hekimleri-grevi-ne-zaman-bitecek-1092459708.html

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