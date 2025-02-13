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Diş hekimleri yarın grevde: Dişçiler neden iş bırakacak?
Diş hekimleri yarın grevde: Dişçiler neden iş bırakacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde diş hekimleri, çalışma koşullarına dikkat çekmek ve özlük haklarındaki eksiklikleri protesto etmek amacıyla 14 Şubat’ta iş bırakma eylemi... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
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Kamuda görev yapan diş hekimleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özlük haklarının düzenlenmesi için yarın greve çıkacak.Hekimsen’in çağrısıyla gerçekleşecek olan eylem, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM), Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri (ADSH) ve devlet hastanelerinde uygulanacak. Diş hekimleri, daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için çalışma koşullarının iyileştirilmesini, gerekli malzeme eksikliklerinin giderilmesini ve yardımcı personel sayısının artırılmasını talep ediyor.Dişçiler neden kapalı?Diş hekimleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özlük haklarının düzenlenmesi talebiyle 14 Şubat 2025’te bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. Hekimsen’in çağrısıyla gerçekleşecek grev nedeniyle ADSM, ADSH ve devlet hastaneleri sadece acil hastaları tedavi edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/saglik-ocaklari-bugun-acik-mi-aile-hekimleri-grevi-ne-zaman-bitecek-1092459708.html
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diş, diş hekimi, diş hekimliği fakültesi , diş hekimliği, doktor, grev, grev hakkı, genel grev, kamu, kamu görevlisi, kamu personeli, kamu çalışanı

Diş hekimleri yarın grevde: Dişçiler neden iş bırakacak?

17:11 13.02.2025
© AADiş- Dişçi
Diş- Dişçi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA
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Türkiye genelinde diş hekimleri, çalışma koşullarına dikkat çekmek ve özlük haklarındaki eksiklikleri protesto etmek amacıyla 14 Şubat’ta iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM), Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri (ADSH) ve devlet hastanelerinde görev yapan diş hekimleri greve katılacak.
Kamuda görev yapan diş hekimleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özlük haklarının düzenlenmesi için yarın greve çıkacak.
Hekimsen’in çağrısıyla gerçekleşecek olan eylem, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM), Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri (ADSH) ve devlet hastanelerinde uygulanacak. Diş hekimleri, daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için çalışma koşullarının iyileştirilmesini, gerekli malzeme eksikliklerinin giderilmesini ve yardımcı personel sayısının artırılmasını talep ediyor.

Dişçiler neden kapalı?

Diş hekimleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özlük haklarının düzenlenmesi talebiyle 14 Şubat 2025’te bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. Hekimsen’in çağrısıyla gerçekleşecek grev nedeniyle ADSM, ADSH ve devlet hastaneleri sadece acil hastaları tedavi edecek.
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
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Aile hekimleri grevde: Sağlık ocakları bugün açık mı?
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