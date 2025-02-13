https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/dis-hekimleri-yarin-grevde-disciler-neden-is-birakacak-1093641385.html
Diş hekimleri yarın grevde: Dişçiler neden iş bırakacak?
Diş hekimleri yarın grevde: Dişçiler neden iş bırakacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde diş hekimleri, çalışma koşullarına dikkat çekmek ve özlük haklarındaki eksiklikleri protesto etmek amacıyla 14 Şubat’ta iş bırakma eylemi... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T17:11+0300
2025-02-13T17:11+0300
2025-02-13T17:11+0300
türkiye
diş
diş hekimi
diş hekimliği fakültesi
diş hekimliği
doktor
grev
grev hakkı
genel grev
kamu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104054/36/1040543611_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_28c637b314a1d5062f4dabfc1d9b34f0.jpg
Kamuda görev yapan diş hekimleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özlük haklarının düzenlenmesi için yarın greve çıkacak.Hekimsen’in çağrısıyla gerçekleşecek olan eylem, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM), Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri (ADSH) ve devlet hastanelerinde uygulanacak. Diş hekimleri, daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için çalışma koşullarının iyileştirilmesini, gerekli malzeme eksikliklerinin giderilmesini ve yardımcı personel sayısının artırılmasını talep ediyor.Dişçiler neden kapalı?Diş hekimleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özlük haklarının düzenlenmesi talebiyle 14 Şubat 2025’te bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. Hekimsen’in çağrısıyla gerçekleşecek grev nedeniyle ADSM, ADSH ve devlet hastaneleri sadece acil hastaları tedavi edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/saglik-ocaklari-bugun-acik-mi-aile-hekimleri-grevi-ne-zaman-bitecek-1092459708.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104054/36/1040543611_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_f7ed1fd78fb11c589453def74722a703.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
diş, diş hekimi, diş hekimliği fakültesi , diş hekimliği, doktor, grev, grev hakkı, genel grev, kamu, kamu görevlisi, kamu personeli, kamu çalışanı
diş, diş hekimi, diş hekimliği fakültesi , diş hekimliği, doktor, grev, grev hakkı, genel grev, kamu, kamu görevlisi, kamu personeli, kamu çalışanı
Diş hekimleri yarın grevde: Dişçiler neden iş bırakacak?
Türkiye genelinde diş hekimleri, çalışma koşullarına dikkat çekmek ve özlük haklarındaki eksiklikleri protesto etmek amacıyla 14 Şubat’ta iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM), Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri (ADSH) ve devlet hastanelerinde görev yapan diş hekimleri greve katılacak.
Kamuda görev yapan diş hekimleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özlük haklarının düzenlenmesi için yarın greve çıkacak.
Hekimsen’in çağrısıyla gerçekleşecek olan eylem, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM), Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri (ADSH) ve devlet hastanelerinde uygulanacak. Diş hekimleri, daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için çalışma koşullarının iyileştirilmesini, gerekli malzeme eksikliklerinin giderilmesini ve yardımcı personel sayısının artırılmasını talep ediyor.
Diş hekimleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özlük haklarının düzenlenmesi talebiyle 14 Şubat 2025’te bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. Hekimsen’in çağrısıyla gerçekleşecek grev nedeniyle ADSM, ADSH ve devlet hastaneleri sadece acil hastaları tedavi edecek.