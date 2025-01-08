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Sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek?
Sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek?
Sputnik Türkiye
Aile hekimleri bu hafta, Aile Hekimleri Yönetmeliği'nin iptali için üçüncü kez iş bırakıyor. Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T15:33+0300
2025-01-08T15:33+0300
sağlık ocağı
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iş bırakma eylemi
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Aile Sağlık Merkezi çalışanları aralık ayından sonra bir kez daha iş bırakıyor. 6 Ocak'ta başlayan ve 5 gün sürecek olan iş bırakma eylemi 81 ili kapsıyor. Peki, sağlık ocakları ne zaman açılacak?Aile hekimleri grev tarihleriAile hekimleri, yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı tepkilerini göstermek amacıyla 6-10 Ocak tarihleri arasında üçüncü kez iş bırakma eylemi gerçekleştirme kararı aldı.Hafta başından itibaren aile hekimleri grevde. İş bırakma eylemi cuma günü de dahil sürecek.Sağlık ocağı bugün açık mı?Sağlık ocakları bugün kapalı.Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan bu eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başladı ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.Aile hekimleri kaç kez greve gitti?Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları da 8 Ocak Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemine katılacak.Aile hekimleri daha önce 5-7 Kasım ve 2-6 Aralık tarihlerinde benzer eylemler düzenlemişti.Aile hekimleri ne istiyor?Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" aile hekimlerinin tepkisini çekti.Performansa dayalı olarak hazırlanan düzenlemenin, iş yükünü artırdığı ve hak kayıplarına neden olduğu belirtiliyor.TTB bu duruma karşı meslek onurunu korumak ve daha iyi çalışma şartları talep etmek amacıyla iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/saglik-ocaklari-bugun-acik-mi-aile-hekimleri-6-ocakta-calisiyor-mu-1092378939.html
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sağlık ocakları grevi, aile hekimleri grevi, sağlık çalışanları grevi, aile sağlığı merkezi grevi, sağlıkta grev haberleri, sağlık sektörü grev, aile hekimliği grevleri, sağlık sistemi sorunları, aile hekimi eylemleri, sağlık grevi detayları, aile hekimi sorunları, sağlık çalışanları hakları, grevdeki sağlık ocakları, aile sağlığı grevi, sağlık politikaları grev, aile hekimleri neden grev yapıyor, 9 0cak sağlık ocağı açık mı, 9 ocak aile hekimi açık mı, aile hekimleri bugün grevde mi, bugün sağlık ocağı açık mı, 8 ocak sağlık ocakları kapalı mı?, sağlık ocakları doktorları grevde mi?, bugün(6 ocak) sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?, 9 ocak aile hekimleri açık mı, 10 0cak sağlık ocağı açık mı
sağlık ocakları grevi, aile hekimleri grevi, sağlık çalışanları grevi, aile sağlığı merkezi grevi, sağlıkta grev haberleri, sağlık sektörü grev, aile hekimliği grevleri, sağlık sistemi sorunları, aile hekimi eylemleri, sağlık grevi detayları, aile hekimi sorunları, sağlık çalışanları hakları, grevdeki sağlık ocakları, aile sağlığı grevi, sağlık politikaları grev, aile hekimleri neden grev yapıyor, 9 0cak sağlık ocağı açık mı, 9 ocak aile hekimi açık mı, aile hekimleri bugün grevde mi, bugün sağlık ocağı açık mı, 8 ocak sağlık ocakları kapalı mı?, sağlık ocakları doktorları grevde mi?, bugün(6 ocak) sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?, 9 ocak aile hekimleri açık mı, 10 0cak sağlık ocağı açık mı

Sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek?

15:33 08.01.2025
© AAAile hekimi
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AA
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Aile hekimleri bu hafta, Aile Hekimleri Yönetmeliği'nin iptali için üçüncü kez iş bırakıyor. Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek?
Aile Sağlık Merkezi çalışanları aralık ayından sonra bir kez daha iş bırakıyor. 6 Ocak'ta başlayan ve 5 gün sürecek olan iş bırakma eylemi 81 ili kapsıyor. Peki, sağlık ocakları ne zaman açılacak?

Aile hekimleri grev tarihleri

Aile hekimleri, yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı tepkilerini göstermek amacıyla 6-10 Ocak tarihleri arasında üçüncü kez iş bırakma eylemi gerçekleştirme kararı aldı.
Hafta başından itibaren aile hekimleri grevde. İş bırakma eylemi cuma günü de dahil sürecek.

Sağlık ocağı bugün açık mı?

Sağlık ocakları bugün kapalı.
Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan bu eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başladı ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Aile hekimleri kaç kez greve gitti?

Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları da 8 Ocak Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemine katılacak.
Aile hekimleri daha önce 5-7 Kasım ve 2-6 Aralık tarihlerinde benzer eylemler düzenlemişti.

Aile hekimleri ne istiyor?

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" aile hekimlerinin tepkisini çekti.
Performansa dayalı olarak hazırlanan düzenlemenin, iş yükünü artırdığı ve hak kayıplarına neden olduğu belirtiliyor.
TTB bu duruma karşı meslek onurunu korumak ve daha iyi çalışma şartları talep etmek amacıyla iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
SAĞLIK
Sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri 6 Ocak'ta çalışıyor mu?
6 Ocak, 09:34
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