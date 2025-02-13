Cezayir'den Fransa'ya çağrı: 'Nükleer suçlarını itiraf et'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Donald Trump, Ukrayna'dan yardımları karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istedi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF eski başkanı Büyükekşi hakkında suç duyurusu
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Nerses Bebek: 'Beyni etkileyen her türlü hadise epilepsi nöbetine yol açabilir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Geçmişten geleceğe uzanan ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Karanlıkta ekrana bakmak miyop riskini artırıyor: ‘Ortamın ışıklı olmasına özen gösterin’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Münih Güvenlik Konferansı'nın ana gündemi: Çok kutupluluk
19:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Pandemi tedbirleri kapsamında getirilen müzik yasağı 13 ay sonra iptal edildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç faciasının birinci yılında dava süreci  
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da 2 milyar TL'lik sahte kanser ilacı operasyonu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
2025 yılında yapay zekayı neler bekliyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan işçileri anlatıyor: Özelleştirmede ısrar edilirse ne yapacaklar?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/cezayirden-fransaya-cagri-nukleer-suclarini-itiraf-et-1093646361.html
Cezayir'den Fransa'ya çağrı: 'Nükleer suçlarını itiraf et'
Cezayir'den Fransa'ya çağrı: 'Nükleer suçlarını itiraf et'
Sputnik Türkiye
Cezayir, Fransa'yı 1960-1966 döneminde ülkesinde işlediği 'nükleer suçların' tüm sorumluluğunu resmi şekilde tanıması çağrısı yaptı. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T19:53+0300
2025-02-13T19:53+0300
dünya
fransa
cezayir
afrika
nükleer
nükleer deneme
soykırım
radyasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/08/1057166900_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cb51e37958a63ff79c18827464b74440.jpg
Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali, Fransa'nın Cezayir'de ilk nükleer denemesi gerçekleştirdiği gün olan 13 Şubat 1960 münasebetiyle düzenlenen anma toplantısında konuşma yaptı.Bugali, "Tek bir ses olarak hep birlikte Fransa'nın nükleer suçların tüm sorumluluğunu resmi olarak tanımasını talep ediyoruz" dedi.Cezayirli yetkili, sadece silik bir siyasi itiraf değil bu itirafı açık şekilde gerçekleştirilen ahlaki yükümlülüğün takip etmesi gerektiğini aktardı.Fransa'nın bölgede 17 nükleer patlama gerçekleştirdiği; bunların yıkıcı etkilerinin bugün hala hissedildiğini kaydeden Bugali, bu saldırıları, 'nefret dolu sömürge tarihinin karanlık bir sayfası' şeklinde nitelendirdi.Bugali, nükleer bombardımanın geride bıraktığı; radyasyondan kaynaklanan kanser hastalıkları ve doğum kusurlarının acısını her gün yaşadıklarını; radyasyonun hala var olduğunu ve çevreyi sürekli etkilediğini ifade etti.Fransa'nın mağdurlara tazminat ödemesi ve nükleer atıkları temizlemesi çağrısını yineleyen Bugali, ülkesinin bağımsızlığını kazanmak, özgürlük ve egemenliğine yeniden kavuşmak için ağır bedeller ödediğini; bu sayfanın hesap sorulmadan kapatılmasının ve bu suçun itiraf edilmemesinin asla kabul görmeyeceğini vurguladı.Bugali, Fransa'nın, nükleer bomba mağdurları ve ailelerine, yaşadıkları trajedi oranında adaletli davranması, Cezayir halkının meşru adalet hakkını güvence altına alması gerektiğini belirtti.Meclis Başkanı ayrıca Fransa'ya 'radyasyon ve nükleer atıklarla kirlenmiş toprakların temizlenmesi ve uzmanların hasarı değerlendirebilmesi ve bununla ilgili uygun önlemleri alabilmesi için nükleer denemenin yapıldığı test sahalarının tüm arşivini Cezayir'e teslim etmesi' konusundaki sorumluluklarını yerinde getirmesi çağrısında bulundu.Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde en az 17 nükleer deneme yaptığı belirtiliyor. Cezayir, nükleer atıkların yerinin ortaya çıkarılması, mağdurlara ve kalıcı sakatlıklara maruz kalanlara tazminat ödenmesini isterken, Fransa bu talepleri reddediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/sulari-filtrelemek-icin-yasadisi-islemler-yaptigi-ifsalanmisti-turkiyede-de-satilan-su-1093644637.html
fransa
cezayir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/08/1057166900_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b4e57123d67ceea8a6da0bd181f662a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, cezayir, afrika, nükleer, nükleer deneme, soykırım, radyasyon
fransa, cezayir, afrika, nükleer, nükleer deneme, soykırım, radyasyon

Cezayir'den Fransa'ya çağrı: 'Nükleer suçlarını itiraf et'

19:53 13.02.2025
© AACezayir Bayrağı
Cezayir Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA
Abone ol
Cezayir, Fransa'yı 1960-1966 döneminde ülkesinde işlediği 'nükleer suçların' tüm sorumluluğunu resmi şekilde tanıması çağrısı yaptı.
Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali, Fransa'nın Cezayir'de ilk nükleer denemesi gerçekleştirdiği gün olan 13 Şubat 1960 münasebetiyle düzenlenen anma toplantısında konuşma yaptı.
Bugali, "Tek bir ses olarak hep birlikte Fransa'nın nükleer suçların tüm sorumluluğunu resmi olarak tanımasını talep ediyoruz" dedi.
Cezayirli yetkili, sadece silik bir siyasi itiraf değil bu itirafı açık şekilde gerçekleştirilen ahlaki yükümlülüğün takip etmesi gerektiğini aktardı.
Fransa'nın bölgede 17 nükleer patlama gerçekleştirdiği; bunların yıkıcı etkilerinin bugün hala hissedildiğini kaydeden Bugali, bu saldırıları, 'nefret dolu sömürge tarihinin karanlık bir sayfası' şeklinde nitelendirdi.
Bugali, nükleer bombardımanın geride bıraktığı; radyasyondan kaynaklanan kanser hastalıkları ve doğum kusurlarının acısını her gün yaşadıklarını; radyasyonun hala var olduğunu ve çevreyi sürekli etkilediğini ifade etti.
Fransa'nın mağdurlara tazminat ödemesi ve nükleer atıkları temizlemesi çağrısını yineleyen Bugali, ülkesinin bağımsızlığını kazanmak, özgürlük ve egemenliğine yeniden kavuşmak için ağır bedeller ödediğini; bu sayfanın hesap sorulmadan kapatılmasının ve bu suçun itiraf edilmemesinin asla kabul görmeyeceğini vurguladı.
Bugali, Fransa'nın, nükleer bomba mağdurları ve ailelerine, yaşadıkları trajedi oranında adaletli davranması, Cezayir halkının meşru adalet hakkını güvence altına alması gerektiğini belirtti.
Meclis Başkanı ayrıca Fransa'ya 'radyasyon ve nükleer atıklarla kirlenmiş toprakların temizlenmesi ve uzmanların hasarı değerlendirebilmesi ve bununla ilgili uygun önlemleri alabilmesi için nükleer denemenin yapıldığı test sahalarının tüm arşivini Cezayir'e teslim etmesi' konusundaki sorumluluklarını yerinde getirmesi çağrısında bulundu.
Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde en az 17 nükleer deneme yaptığı belirtiliyor. Cezayir, nükleer atıkların yerinin ortaya çıkarılması, mağdurlara ve kalıcı sakatlıklara maruz kalanlara tazminat ödenmesini isterken, Fransa bu talepleri reddediyor.
Suları filtrelemek için yasadışı işlemler yaptığı ortaya çıkmıştı: Fransa'dan İsviçre gıda devine dava açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
SAĞLIK
Suları filtrelemek için yasadışı işlemler yaptığı ifşalanmıştı: Türkiye’de de satılan su markasına Fransa'dan soruşturma
19:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала