https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/sulari-filtrelemek-icin-yasadisi-islemler-yaptigi-ifsalanmisti-turkiyede-de-satilan-su-1093644637.html

Suları filtrelemek için yasadışı işlemler yaptığı ifşalanmıştı: Türkiye’de de satılan su markasına Fransa'dan soruşturma

Suları filtrelemek için yasadışı işlemler yaptığı ifşalanmıştı: Türkiye’de de satılan su markasına Fransa'dan soruşturma

Sputnik Türkiye

Fransız yayın kuruluşları olan Le Monde ve Radio France, Paris Mahkemesi'nin halk sağlığı bölümü tarafından Nestle'nin Perrier, Vittel, Hepar ve Contrex... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T19:03+0300

2025-02-13T19:03+0300

2025-02-13T19:03+0300

sağlik

fransa

paris

nestle

radio france

le monde

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Le Monde'de yer alan habere göre söz konusu davanın, kimliği bilinmeyen bir kişi hakkında yapılan şikayet ve tüketiciyi koruma derneği Foodwatch tarafından Eylül 2024'te 'aldatma' suçlamasıyla açılan hukuk davasının ardından açıldığını kaleme alındı. Mahkeme, Paris savcısının davanın yetkisizlik nedeniyle reddedilmesi yönündeki talebine reddetmesi neticesinde Nestle'ye soruşturma başlattı.Kaleme alınan yazıda Nestle ile temasa geçildiği ancak 'devam etmekte olan yasal işlemler hakkında yorum yapmak istemediği' ifade edilirken şirketin 'adli makamlarla yapıcı bir şekilde işbirliği yapma niyetinde olduğunu' söylediği aktarıldı.Söz konusu davanın sağlık yetkililerinin 'yasadışı işlemlerin kullanımı ve İsviçreli çokuluslu şirket tarafından kullanılan kaynakların kirlenmesi' konusundaki uyarılarına rağmen Nestle'nin Perrier, Vittel, Hepar, Contrex markalarını satmaya devam etmek için Fransız hükümetin en üst kademelerine kadar yürüttüğü yoğun lobi faaliyetlerine ilişkin Fransız medyasında yapılan ifşalardan birkaç gün sonra açıldığı not düşüldü.2 milyon euro ceza kesilmiştiOcak 2024'te Le Monde ve Radio France dünyanın en büyük şişelenmiş su şirketinin Vergeze'deki Perrier tesisinin yanı sıra Hepar, Contrex ve Vittel sularının alındığı Vosges tesisinde bakteriyel veya kimyasal kirlenmeyle başa çıkmak üzere birkaç yıldır yasaklanmış arıtma, mikrofiltrasyon, UV filtreleri ve aktif karbon kullandığını ortaya çıkarmıştı. 2024 yılının başlarında İsviçreli gıda devinin bir yan kuruluşu olan Nestle Waters özellikle bakteriyolojik kirlenme sorunları karşısında maden sularının 'gıda güvenliğini' korumak için yasaklanmış mikrofiltrasyon sistemlerini kullandığını itiraf etmişti. Söz konusu bu dava sebebiyle Nestle 2 milyon euro ödemeye mahkum edilmişti.Ancak Occitanie Bölgesel Sağlık Ajansı'nın raporunda yer alan bilgilere göre, Nestle'nin Nisan 2024'te bazı kuyuları işletmekten vazgeçerek milyonlarca şişeyi imha etmek zorunda kaldığı Perrier tesisinde durumun hala 'sorunlu' olduğu saptanmıştı.Fransa'daki ifşaatların ardından Nestle, Henniez adını taşıyan maden suyu için de yasaklanmış dekontaminasyon süreçlerini kullandığını kabul etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/rusyadan-yabanci-uygulamalara-sinirlama-kamu-kuruluslari-ve-bankalar-artik-kullanamayacak-1093641514.html

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