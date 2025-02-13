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Suları filtrelemek için yasadışı işlemler yaptığı ifşalanmıştı: Türkiye’de de satılan su markasına Fransa'dan soruşturma
Suları filtrelemek için yasadışı işlemler yaptığı ifşalanmıştı: Türkiye’de de satılan su markasına Fransa'dan soruşturma
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Fransız yayın kuruluşları olan Le Monde ve Radio France, Paris Mahkemesi'nin halk sağlığı bölümü tarafından Nestle'nin Perrier, Vittel, Hepar ve Contrex... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T19:03+0300
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Le Monde'de yer alan habere göre söz konusu davanın, kimliği bilinmeyen bir kişi hakkında yapılan şikayet ve tüketiciyi koruma derneği Foodwatch tarafından Eylül 2024'te 'aldatma' suçlamasıyla açılan hukuk davasının ardından açıldığını kaleme alındı. Mahkeme, Paris savcısının davanın yetkisizlik nedeniyle reddedilmesi yönündeki talebine reddetmesi neticesinde Nestle'ye soruşturma başlattı.Kaleme alınan yazıda Nestle ile temasa geçildiği ancak 'devam etmekte olan yasal işlemler hakkında yorum yapmak istemediği' ifade edilirken şirketin 'adli makamlarla yapıcı bir şekilde işbirliği yapma niyetinde olduğunu' söylediği aktarıldı.Söz konusu davanın sağlık yetkililerinin 'yasadışı işlemlerin kullanımı ve İsviçreli çokuluslu şirket tarafından kullanılan kaynakların kirlenmesi' konusundaki uyarılarına rağmen Nestle'nin Perrier, Vittel, Hepar, Contrex markalarını satmaya devam etmek için Fransız hükümetin en üst kademelerine kadar yürüttüğü yoğun lobi faaliyetlerine ilişkin Fransız medyasında yapılan ifşalardan birkaç gün sonra açıldığı not düşüldü.2 milyon euro ceza kesilmiştiOcak 2024'te Le Monde ve Radio France dünyanın en büyük şişelenmiş su şirketinin Vergeze'deki Perrier tesisinin yanı sıra Hepar, Contrex ve Vittel sularının alındığı Vosges tesisinde bakteriyel veya kimyasal kirlenmeyle başa çıkmak üzere birkaç yıldır yasaklanmış arıtma, mikrofiltrasyon, UV filtreleri ve aktif karbon kullandığını ortaya çıkarmıştı. 2024 yılının başlarında İsviçreli gıda devinin bir yan kuruluşu olan Nestle Waters özellikle bakteriyolojik kirlenme sorunları karşısında maden sularının 'gıda güvenliğini' korumak için yasaklanmış mikrofiltrasyon sistemlerini kullandığını itiraf etmişti. Söz konusu bu dava sebebiyle Nestle 2 milyon euro ödemeye mahkum edilmişti.Ancak Occitanie Bölgesel Sağlık Ajansı'nın raporunda yer alan bilgilere göre, Nestle'nin Nisan 2024'te bazı kuyuları işletmekten vazgeçerek milyonlarca şişeyi imha etmek zorunda kaldığı Perrier tesisinde durumun hala 'sorunlu' olduğu saptanmıştı.Fransa'daki ifşaatların ardından Nestle, Henniez adını taşıyan maden suyu için de yasaklanmış dekontaminasyon süreçlerini kullandığını kabul etmişti.
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Suları filtrelemek için yasadışı işlemler yaptığı ifşalanmıştı: Türkiye’de de satılan su markasına Fransa'dan soruşturma

19:03 13.02.2025
© AP Photo / Rogelio V. SolisSuları filtrelemek için yasadışı işlemler yaptığı ortaya çıkmıştı: Fransa'dan İsviçre gıda devine dava açıldı
Suları filtrelemek için yasadışı işlemler yaptığı ortaya çıkmıştı: Fransa'dan İsviçre gıda devine dava açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Rogelio V. Solis
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Fransız yayın kuruluşları olan Le Monde ve Radio France, Paris Mahkemesi'nin halk sağlığı bölümü tarafından Nestle'nin Perrier, Vittel, Hepar ve Contrex markaları altında şişelenen suyu filtrelemek için kullandığı yasadışı işlemlerle ilgili bir soruşturma açıldığını kaleme aldı.
Le Monde'de yer alan habere göre söz konusu davanın, kimliği bilinmeyen bir kişi hakkında yapılan şikayet ve tüketiciyi koruma derneği Foodwatch tarafından Eylül 2024'te 'aldatma' suçlamasıyla açılan hukuk davasının ardından açıldığını kaleme alındı.
Mahkeme, Paris savcısının davanın yetkisizlik nedeniyle reddedilmesi yönündeki talebine reddetmesi neticesinde Nestle'ye soruşturma başlattı.
Kaleme alınan yazıda Nestle ile temasa geçildiği ancak 'devam etmekte olan yasal işlemler hakkında yorum yapmak istemediği' ifade edilirken şirketin 'adli makamlarla yapıcı bir şekilde işbirliği yapma niyetinde olduğunu' söylediği aktarıldı.
Söz konusu davanın sağlık yetkililerinin 'yasadışı işlemlerin kullanımı ve İsviçreli çokuluslu şirket tarafından kullanılan kaynakların kirlenmesi' konusundaki uyarılarına rağmen Nestle'nin Perrier, Vittel, Hepar, Contrex markalarını satmaya devam etmek için Fransız hükümetin en üst kademelerine kadar yürüttüğü yoğun lobi faaliyetlerine ilişkin Fransız medyasında yapılan ifşalardan birkaç gün sonra açıldığı not düşüldü.

2 milyon euro ceza kesilmişti

Ocak 2024'te Le Monde ve Radio France dünyanın en büyük şişelenmiş su şirketinin Vergeze'deki Perrier tesisinin yanı sıra Hepar, Contrex ve Vittel sularının alındığı Vosges tesisinde bakteriyel veya kimyasal kirlenmeyle başa çıkmak üzere birkaç yıldır yasaklanmış arıtma, mikrofiltrasyon, UV filtreleri ve aktif karbon kullandığını ortaya çıkarmıştı. 2024 yılının başlarında İsviçreli gıda devinin bir yan kuruluşu olan Nestle Waters özellikle bakteriyolojik kirlenme sorunları karşısında maden sularının 'gıda güvenliğini' korumak için yasaklanmış mikrofiltrasyon sistemlerini kullandığını itiraf etmişti. Söz konusu bu dava sebebiyle Nestle 2 milyon euro ödemeye mahkum edilmişti.
Ancak Occitanie Bölgesel Sağlık Ajansı'nın raporunda yer alan bilgilere göre, Nestle'nin Nisan 2024'te bazı kuyuları işletmekten vazgeçerek milyonlarca şişeyi imha etmek zorunda kaldığı Perrier tesisinde durumun hala 'sorunlu' olduğu saptanmıştı.
Fransa'daki ifşaatların ardından Nestle, Henniez adını taşıyan maden suyu için de yasaklanmış dekontaminasyon süreçlerini kullandığını kabul etmişti.
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