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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/tasit-kredileri-dustu-odeme-planlari-belli-oldu-1093592460.html
Taşıt kredileri düştü: 12, 24 ve 36 aylık geri ödeme planları belli oldu
Taşıt kredileri düştü: 12, 24 ve 36 aylık geri ödeme planları belli oldu
Sputnik Türkiye
Taşıt kredisi faizlerinde kıpırdanma başladı. Bankaların sunduğu kredi faiz oranlarında sınırlı da olsa düşüş görüldü. Peki, 200 bin liralık kredisinin geri... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T10:14+0300
2025-02-12T10:15+0300
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Politika faizinin yüksekliği taşıt kredilerini de etkiliyor. Ocak ayında kullanılan taşıt kredisi 2 trilyon 62 milyar lira olurken, taşıt kredilerinin güncel faizleri ve ödeme planları merak ediliyor.Taşıt kredilerinde düşüş başladı mı?Türkiye'den Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre taşıt kredilerindeki faizler 36 ve 48 ay vadede geçen hafta en düşük yüzde 3,45'ken, bu hafta yüzde 3,39’a yükseldi. Kredilerin vadelerine göre geri ödeme planları şöyle:200 bin lira kredi, 12 ay geri ödeme-En Düşük Oran: %3,59-Aylık taksit: 22 bin 143 TL -Toplam geri ödeme: 267 bin TL200 bin lira kredi, 24 ay geri ödeme-En Düşük Oran: %3,45-Aylık taksit: 13 bin 777 TL -Toplam geri ödeme: 331 bin 930 TL200 bin lira kredi, 36 ay geri ödeme-En Düşük Oran: %3,39-Aylık taksit: 11 bin 181 TL -Toplam geri ödeme: 403 bin 807 TL200 bin lira kredi, 48 ay geri ödeme-En Düşük Oran: %3,39-Aylık taksit: 10 bin 87 TL -Toplam geri ödeme: 485 bin 449 TL
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taşıt kredisi, taşıt kredisi ödeme, taşı kredileri düştü mü, 200 bin lira kredi, 12 ay geri ödeme, 200 bin lira kredi, 24 ay geri ödeme,
taşıt kredisi, taşıt kredisi ödeme, taşı kredileri düştü mü, 200 bin lira kredi, 12 ay geri ödeme, 200 bin lira kredi, 24 ay geri ödeme,

Taşıt kredileri düştü: 12, 24 ve 36 aylık geri ödeme planları belli oldu

10:14 12.02.2025 (güncellendi: 10:15 12.02.2025)
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Konut-taşıt - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AA
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Taşıt kredisi faizlerinde kıpırdanma başladı. Bankaların sunduğu kredi faiz oranlarında sınırlı da olsa düşüş görüldü. Peki, 200 bin liralık kredisinin geri ödemesi kaç lira oluyor?
Politika faizinin yüksekliği taşıt kredilerini de etkiliyor. Ocak ayında kullanılan taşıt kredisi 2 trilyon 62 milyar lira olurken, taşıt kredilerinin güncel faizleri ve ödeme planları merak ediliyor.

Taşıt kredilerinde düşüş başladı mı?

Türkiye'den Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre taşıt kredilerindeki faizler 36 ve 48 ay vadede geçen hafta en düşük yüzde 3,45'ken, bu hafta yüzde 3,39’a yükseldi. Kredilerin vadelerine göre geri ödeme planları şöyle:

200 bin lira kredi, 12 ay geri ödeme

-En Düşük Oran: %3,59
-Aylık taksit: 22 bin 143 TL
-Toplam geri ödeme: 267 bin TL

200 bin lira kredi, 24 ay geri ödeme

-En Düşük Oran: %3,45
-Aylık taksit: 13 bin 777 TL
-Toplam geri ödeme: 331 bin 930 TL

200 bin lira kredi, 36 ay geri ödeme

-En Düşük Oran: %3,39
-Aylık taksit: 11 bin 181 TL
-Toplam geri ödeme: 403 bin 807 TL

200 bin lira kredi, 48 ay geri ödeme

-En Düşük Oran: %3,39
-Aylık taksit: 10 bin 87 TL
-Toplam geri ödeme: 485 bin 449 TL
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