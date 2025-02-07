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ATM, şube, mobil tarifelerinde değişiklik: Banka işlem ücretleri güncellendi
ATM, şube, mobil tarifelerinde değişiklik: Banka işlem ücretleri güncellendi
Sputnik Türkiye
Bankaların işlem ücretleri ve komisyonları 1 Şubat itibarıyla değişti. EFT ve FAST ücretlerinden kredi kartı aidatlarına, nakit avans faizlerinden otomatik... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T13:09+0300
2025-02-07T13:09+0300
ekonomi
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Bankalar birçok işlem kaleminde fiyat güncellemesine gitti. Özellikle EFT, FAST, kredi kartı aidatı, nakit avans ve otomatik fatura ödeme komisyonları gibi hizmetlerde belirgin artışlar yaşandı.mBankalar, sundukları hizmetler karşılığında belirli oranlarda ücret alırken, bu masrafların her yıl tüketici enflasyonu (TÜFE) doğrultusunda arttığı biliniyor.FAST ücretleri değiştiEkonomim'de yer alan habere göre, 7/24 para transferi sağlayan FAST sisteminde günlük transfer limiti 100 bin TL’ye yükseltildi. Ancak, bu hizmetin ücretlendirmesi de değişti:Mobil, ATM ve şube i̇şlem ücretleriİşlem yapılan platforma göre banka masraflarında büyük farklar bulunuyor.📌 FAST Ücretleri (Mobil/İnternet Bankacılığı)📌 EFT Ücretleri (Mobil/İnternet Bankacılığı)📌 ATM Üzerinden EFT Gönderimi📌 Şube ve Çağrı Merkezi Üzerinden HavaleKredi kartı aidatlarıKredi kartı aidatları, kullanıcıların en fazla şikayet ettiği bankacılık ücretleri arasında yer alıyor.📌 Kart aidatı ödememek için bankalardan "ücretsiz kredi kartı" talep edebilirsiniz.Nakit avans faizleri yükseldiMerkez Bankası faiz indirimine gitse de bu değişiklik kredi kartı faizlerine yansımadı.📌 Güncel nakit avans faizleri şöyle:📌 Nakit avans çekerken dikkat edilmesi gereken diğer masraflar:Otomatik fatura ödemelerine gizli faiz📌 Kredi kartıyla otomatik fatura ödeme talimatı verenler dikkat!Banka ücretlerindeki diğer detaylar📌 Ortak ATM Ücretleri📌 Diğer Ücretler
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banka ücretleri 2025, banka işlem ücretleri zam, fast ücreti 2025, eft ücreti ne kadar oldu, kredi kartı aidatı 2025, kredi kartı aidatı ne kadar, atm işlem ücretleri 2025, bankalar eft ücreti ne kadar, fast para transferi ücreti, kredi kartı nakit avans faizi, nakit avans faizi 2025, banka havale ücreti 2025, otomatik fatura ödeme masrafı, banka işlem ücretleri ne kadar arttı, fast eft havale ücret farkı, en düşük eft ücreti hangi bankada, kart aidatını nasıl iptal ederim, hangi bankalar ücretsiz eft yapıyor, ortak atm para çekme ücreti, ortak atm bakiye sorgulama ücreti, kredi kartı faiz oranları 2025, nakit avans çekim ücreti, kredi kartı faiz hesaplama, banka hesap işletim ücreti var mı, bankalar neden işlem ücreti alıyor, mobil bankacılık eft ücreti, şubeden eft yapmak neden pahalı, atm fast ücreti, havale ücreti hangi bankada düşük, kredi kartı aidat ücretleri karşılaştırma, banka masraflarından nasıl kaçınırım, bankaların yeni komisyon oranları, bankalar neden fazla komisyon alıyor, eft havale fast farkı, mobil bankacılık ücretsiz mi, atm para çekme ücreti ne kadar
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ATM, şube, mobil tarifelerinde değişiklik: Banka işlem ücretleri güncellendi

13:09 07.02.2025
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
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Bankaların işlem ücretleri ve komisyonları 1 Şubat itibarıyla değişti. EFT ve FAST ücretlerinden kredi kartı aidatlarına, nakit avans faizlerinden otomatik fatura ödeme masraflarına kadar birçok alanda fiyat artışı yaşandı.
Bankalar birçok işlem kaleminde fiyat güncellemesine gitti. Özellikle EFT, FAST, kredi kartı aidatı, nakit avans ve otomatik fatura ödeme komisyonları gibi hizmetlerde belirgin artışlar yaşandı.mBankalar, sundukları hizmetler karşılığında belirli oranlarda ücret alırken, bu masrafların her yıl tüketici enflasyonu (TÜFE) doğrultusunda arttığı biliniyor.

FAST ücretleri değişti

Ekonomim'de yer alan habere göre, 7/24 para transferi sağlayan FAST sisteminde günlük transfer limiti 100 bin TL’ye yükseltildi. Ancak, bu hizmetin ücretlendirmesi de değişti:
FAST ücreti vergiler dahil 6.39 TL oldu. (Önceki ücret: 4.66 TL)
Mobil bankacılıktan yapılan 20 bin TL’lik bir FAST işleminde 12.80 TL alınırken, ATM’den yapıldığında 44.68 TL, şubeden yapıldığında ise 64 TL tahsil ediliyor.

Mobil, ATM ve şube i̇şlem ücretleri

İşlem yapılan platforma göre banka masraflarında büyük farklar bulunuyor.
📌 FAST Ücretleri (Mobil/İnternet Bankacılığı)
1 - 6.300 TL arası: 6.39 TL
6.300 - 304.800 TL arası: 12.80 TL
📌 EFT Ücretleri (Mobil/İnternet Bankacılığı)
304.801 TL ve üstü: 159.97 TL
📌 ATM Üzerinden EFT Gönderimi
1 - 6.300 TL arası: 22.33 TL
6.300 - 304.800 TL arası: 44.68 TL
304.801 TL ve üstü: 319.95 TL
📌 Şube ve Çağrı Merkezi Üzerinden Havale
1 - 6.300 TL arası: 31.98 TL
6.300 - 304.800 TL arası: 63.99 TL
304.801 TL ve üstü: 639.90 TL

Kredi kartı aidatları

Kredi kartı aidatları, kullanıcıların en fazla şikayet ettiği bankacılık ücretleri arasında yer alıyor.
Standart kredi kartları için aidatlar 600 TL’den başlıyor ve 1.200 TL’yi aşabiliyor.
Ek kartlardan 250 - 300 TL arasında aidat tahsil ediliyor.
Kayıp veya çalıntı nedeniyle ilk iki kart yenilemesinde ücret alınmazken, üçüncü yenilemeden itibaren 80 - 150 TL arasında bir ücret kesiliyor.
Banka kartı yenileme ücreti ise yaklaşık 50 TL olarak belirlenmiş durumda.
Kamu bankalarında bu ücretlerin daha düşük tutulduğu belirtiliyor.
📌 Kart aidatı ödememek için bankalardan "ücretsiz kredi kartı" talep edebilirsiniz.

Nakit avans faizleri yükseldi

Merkez Bankası faiz indirimine gitse de bu değişiklik kredi kartı faizlerine yansımadı.
📌 Güncel nakit avans faizleri şöyle:
Nakit avans faizi: Yüzde 5
BSMV ve KKDF vergileriyle toplam maliyet: %6 üzeri
Gecikme faizi: Yüzde 5.30 (vergilerle yüzde 6.4)
📌 Nakit avans çekerken dikkat edilmesi gereken diğer masraflar:
Kendi bankanızın ATM’sinden nakit avans çekerseniz işlem tutarının %1’i komisyon olarak kesilir.
Başka bankaların ATM’lerinden nakit avans çekerseniz 0.55 TL + yüzde 3.87’ye varan oranda komisyon ödersiniz.
Karttan EFT yapıldığında, son ödeme tarihine kadar yüzde 5 faiz uygulanır.

Otomatik fatura ödemelerine gizli faiz

📌 Kredi kartıyla otomatik fatura ödeme talimatı verenler dikkat!
Su, elektrik, internet gibi faturalar kredi kartı ile ödendiğinde, ekstrenin son ödeme tarihine kadar nakit avans faizi uygulanıyor.
Bu oran, vergiler dahil yüzde 6’yı aşıyor.
SGK gibi kurumlara yapılan prim ödemelerinde ise yüzde 3’e varan ek ücret kesiliyor.
"Artı Para" veya "Avans Hesap" üzerinden yapılan otomatik ödemelerde de benzer maliyetler ortaya çıkıyor.

Banka ücretlerindeki diğer detaylar

📌 Ortak ATM Ücretleri
Bakiye sorgulama: 0.27 TL
Başka bankanın ATM’sinden para çekme: 1.04 TL + çekilen tutarın yüzde 1.15’i
Ortak ATM’ye para yatırma: 1.04 TL + yatırılan tutarın yüzde 1.15’i
📌 Diğer Ücretler
MKK hesap açma ücreti: 10 TL
Posta yoluyla aylık hesap özeti: 29 TL
1 yıldan eski hesap özetlerinin azami masrafı: 95 TL
ATM’den limit üstü para çekme: 285 TL (en az 9.5 TL, azami oran yüzde 2.65)
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