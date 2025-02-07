https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/atm-sube-mobil-tarifelerinde-degisiklik--banka-islem-ucretleri-guncellendi-1093462178.html

ATM, şube, mobil tarifelerinde değişiklik: Banka işlem ücretleri güncellendi

ATM, şube, mobil tarifelerinde değişiklik: Banka işlem ücretleri güncellendi

Sputnik Türkiye

Bankaların işlem ücretleri ve komisyonları 1 Şubat itibarıyla değişti. EFT ve FAST ücretlerinden kredi kartı aidatlarına, nakit avans faizlerinden otomatik... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T13:09+0300

2025-02-07T13:09+0300

2025-02-07T13:09+0300

ekonomi

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Bankalar birçok işlem kaleminde fiyat güncellemesine gitti. Özellikle EFT, FAST, kredi kartı aidatı, nakit avans ve otomatik fatura ödeme komisyonları gibi hizmetlerde belirgin artışlar yaşandı.mBankalar, sundukları hizmetler karşılığında belirli oranlarda ücret alırken, bu masrafların her yıl tüketici enflasyonu (TÜFE) doğrultusunda arttığı biliniyor.FAST ücretleri değiştiEkonomim'de yer alan habere göre, 7/24 para transferi sağlayan FAST sisteminde günlük transfer limiti 100 bin TL’ye yükseltildi. Ancak, bu hizmetin ücretlendirmesi de değişti:Mobil, ATM ve şube i̇şlem ücretleriİşlem yapılan platforma göre banka masraflarında büyük farklar bulunuyor.📌 FAST Ücretleri (Mobil/İnternet Bankacılığı)📌 EFT Ücretleri (Mobil/İnternet Bankacılığı)📌 ATM Üzerinden EFT Gönderimi📌 Şube ve Çağrı Merkezi Üzerinden HavaleKredi kartı aidatlarıKredi kartı aidatları, kullanıcıların en fazla şikayet ettiği bankacılık ücretleri arasında yer alıyor.📌 Kart aidatı ödememek için bankalardan "ücretsiz kredi kartı" talep edebilirsiniz.Nakit avans faizleri yükseldiMerkez Bankası faiz indirimine gitse de bu değişiklik kredi kartı faizlerine yansımadı.📌 Güncel nakit avans faizleri şöyle:📌 Nakit avans çekerken dikkat edilmesi gereken diğer masraflar:Otomatik fatura ödemelerine gizli faiz📌 Kredi kartıyla otomatik fatura ödeme talimatı verenler dikkat!Banka ücretlerindeki diğer detaylar📌 Ortak ATM Ücretleri📌 Diğer Ücretler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/eski-ve-yeni-milletvekillerin-trafikte-cezadan-muaf-tutulacagi-iddiasi-tepki-cekti-1093458804.html

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