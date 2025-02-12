https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rus-vekil-slutsky-putin-ile-trump-arasindaki-gorusme-batinin-rusya-karsiti-ablukasini-kirdi-1093614749.html
Rus vekil Slutsky: Putin ile Trump arasındaki görüşme Batı'nın Rusya karşıtı ablukasını kırdı
Rus vekil Slutsky: Putin ile Trump arasındaki görüşme Batı'nın Rusya karşıtı ablukasını kırdı
Sputnik Türkiye
Rus vekil Leonid Slutskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin Batı'nın Rusya karşıtı ablukasını... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T22:46+0300
2025-02-12T22:46+0300
2025-02-12T22:45+0300
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vladimir putin
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Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki diyalogda ciddi bir ilerleme olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu, ancak çıkmazı kırmanın yolunun açıldığını söyledi.Slutskiy, “Vladimir Putin'in, Beyaz Saray'a dönüşünün ardından Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesi Batı'nın Rusya karşıtı ablukasını kırdı ve Rusya-ABD resmi temaslarının başlaması sürecinin önünü açtı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede, Ukrayna ihtilafından, Ortadoğu meselesine, ekonomik sorunlardan teknolojik gelişmelere kadar geniş bir yelpazedeki küresel sorunlar ele alındı” dedi.Moskova ve Washington arasındaki diyalogda ciddi bir ilerlemeden bahsetmek için henüz erken olduğunu, ancak çıkmazı kırmanın ve ikili ilişkilerin yörüngesini düşük seviyelerden yükseğe çıkarmanın yolunun iki devlet başkanı tarafından açıldığını kaydeden Slutskiy, “Bu, her şeyden önce, büyük hikayedeki şahsiyetlerin rolü ve ölçeği ile ilgili. Önemli olan ortak çalışma ve sağduyuya odaklanmak” ifadesini kullandı.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurmuş, liderlerin, Rusya ve ABD arasındaki ikili ilişkiler, Ukrayna krizinin çözümü, Ortadoğu sorunu, İran nükleer meselesi ve Rus ve ABD vatandaşlarının değişimi konusunu ele aldıklarını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-baskani-trump-putin-ile-ukraynadaki-catismanin-durdurulmasi-gerektigi-konusunda-mutabik-kaldik-1093612640.html
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leonid slutskiy, rusya devlet duması, vladimir putin, donald trump, görüşme, abd, ukrayna, washington, rusya, diyalog, ortadoğu, dmitriy peskov
leonid slutskiy, rusya devlet duması, vladimir putin, donald trump, görüşme, abd, ukrayna, washington, rusya, diyalog, ortadoğu, dmitriy peskov
Rus vekil Slutsky: Putin ile Trump arasındaki görüşme Batı'nın Rusya karşıtı ablukasını kırdı
Rus vekil Leonid Slutskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin Batı'nın Rusya karşıtı ablukasını kırdığını ve ABD-Rusya resmi temaslarının başlamasının önünü açtığını belirtti.
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki diyalogda ciddi bir ilerleme olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu, ancak çıkmazı kırmanın yolunun açıldığını söyledi.
Slutskiy, “Vladimir Putin'in, Beyaz Saray'a dönüşünün ardından Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesi Batı'nın Rusya karşıtı ablukasını kırdı ve Rusya-ABD resmi temaslarının başlaması sürecinin önünü açtı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede, Ukrayna ihtilafından, Ortadoğu meselesine, ekonomik sorunlardan teknolojik gelişmelere kadar geniş bir yelpazedeki küresel sorunlar ele alındı” dedi.
Moskova ve Washington arasındaki diyalogda ciddi bir ilerlemeden bahsetmek için henüz erken olduğunu, ancak çıkmazı kırmanın ve ikili ilişkilerin yörüngesini düşük seviyelerden yükseğe çıkarmanın yolunun iki devlet başkanı tarafından açıldığını kaydeden Slutskiy, “Bu, her şeyden önce, büyük hikayedeki şahsiyetlerin rolü ve ölçeği ile ilgili. Önemli olan ortak çalışma ve sağduyuya odaklanmak” ifadesini kullandı.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurmuş, liderlerin, Rusya ve ABD arasındaki ikili ilişkiler, Ukrayna krizinin çözümü, Ortadoğu sorunu, İran nükleer meselesi ve Rus ve ABD vatandaşlarının değişimi konusunu ele aldıklarını ifade etmişti.