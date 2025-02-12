https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-baskani-trump-putin-ile-ukraynadaki-catismanin-durdurulmasi-gerektigi-konusunda-mutabik-kaldik-1093612640.html
ABD Başkanı Trump: Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldık
ABD Başkanı Trump: Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldık
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü duyurdu. Trump açıklamasında, söz konusu görüşmeyi... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T20:54+0300
2025-02-12T20:54+0300
2025-02-12T20:54+0300
politika
abd
donald trump
rusya
rusya federasyonu
vladimir putin
ukrayna
truth social
telefon görüşmesi
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092594474_0:32:728:441_1920x0_80_0_0_3396f3fb1f00f6f7ce2c0a327a782bd4.png
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.Söz konusu açıklamada Trump, Putin ile Ukrayna, Ortadoğu, enerji meseleleri ve bir dizi başka konuyu ele aldığını kaydetti.ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile uzun ve anlamlı bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Trump, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve çok anlamlı bir telefon görüşmesi yaptım” dedi.'Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldık'Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.Trump, “Her şeyden önce, ikimizin de mutabık kaldığı gibi, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta milyonlarca kişinin ölümünü durdurmak istiyoruz” dedi.'Gelecek ziyaretler konusunda anlaşmaya vardık'ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Rusya Federasyonu ve ABD'ye gelecekte yapacağı ziyaretler de dahil olmak üzere birlikte yakın çalışma konusunda anlaştıklarını söyledi.Trump açıklamasında, “Birbirimizin ülkelerine ziyaretler de dahil olmak üzere çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda anlaştık” diye yazdı.'Rusya ve ABD arasındaki işbirliğinin faydalarını görüştük'ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ile Rusya ve ABD arasındaki işbirliğinin gelecekte sağlayabileceği faydaları görüştüğünü söyledi.Trump yaptığı açıklamada, “Uluslarımızın güçlü yönleri ve bir gün birlikte çalışmaktan elde edeceğimiz büyük faydalar hakkında konuştuk” dedi.Trump, Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ortak çabalarının 'yakın gelecekte' başarılı olmasını umduğunu da sözlerine ekledi.'Görüşme için Putin'e minnettarım'ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'e uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Mark Vogel'i serbest bıraktığı için teşekkür ettiğini söyledi.Trump, “Başkan Putin'e bu görüşmeye ayırdığı zaman ve çaba için ve dün gece Beyaz Saray'da şahsen görüştüğüm harika bir adam olan Mark Vogel'in serbest bırakılması için teşekkür etmek istiyorum” diye yazdı.Trump ayrıca görüşme sırasında Putin ile anlaşarak ekiplerine 'derhal' müzakerelere başlama talimatı verdiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/putin-trump-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-15-saat-surdu-1093611759.html
abd
rusya
rusya federasyonu
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092594474_48:0:679:473_1920x0_80_0_0_622889edd2d7f945593178378e98c70c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, rusya, rusya federasyonu, vladimir putin, ukrayna, truth social, telefon görüşmesi, ortadoğu
abd, donald trump, rusya, rusya federasyonu, vladimir putin, ukrayna, truth social, telefon görüşmesi, ortadoğu
ABD Başkanı Trump: Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldık
ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü duyurdu. Trump açıklamasında, söz konusu görüşmeyi verimli olarak nitelendirirken, Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.
Söz konusu açıklamada Trump, Putin ile Ukrayna, Ortadoğu, enerji meseleleri ve bir dizi başka konuyu ele aldığını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile uzun ve anlamlı bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.
Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Trump, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve çok anlamlı bir telefon görüşmesi yaptım” dedi.
'Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldık'
Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.
Trump, “Her şeyden önce, ikimizin de mutabık kaldığı gibi, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta milyonlarca kişinin ölümünü durdurmak istiyoruz” dedi.
'Gelecek ziyaretler konusunda anlaşmaya vardık'
ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Rusya Federasyonu ve ABD'ye gelecekte yapacağı ziyaretler de dahil olmak üzere birlikte yakın çalışma konusunda anlaştıklarını söyledi.
Trump açıklamasında, “Birbirimizin ülkelerine ziyaretler de dahil olmak üzere çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda anlaştık” diye yazdı.
'Rusya ve ABD arasındaki işbirliğinin faydalarını görüştük'
ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ile Rusya ve ABD arasındaki işbirliğinin gelecekte sağlayabileceği faydaları görüştüğünü söyledi.
Trump yaptığı açıklamada, “Uluslarımızın güçlü yönleri ve bir gün birlikte çalışmaktan elde edeceğimiz büyük faydalar hakkında konuştuk” dedi.
Trump, Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ortak çabalarının 'yakın gelecekte' başarılı olmasını umduğunu da sözlerine ekledi.
'Görüşme için Putin'e minnettarım'
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'e uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Mark Vogel'i serbest bıraktığı için teşekkür ettiğini söyledi.
Trump, “Başkan Putin'e bu görüşmeye ayırdığı zaman ve çaba için ve dün gece Beyaz Saray'da şahsen görüştüğüm harika bir adam olan Mark Vogel'in serbest bırakılması için teşekkür etmek istiyorum” diye yazdı.
Trump ayrıca görüşme sırasında Putin ile anlaşarak ekiplerine 'derhal' müzakerelere başlama talimatı verdiğini söyledi.