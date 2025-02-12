ABD Başkanı Trump: Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
ABD’de USAID skandalı: Günlük 1.4 milyar dolar kayıp
06:31
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'deki müzik tercihleri: Gelir seviyesi ve siyasi tercihlerle ilişkisi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat: 'CHP'de adaylık için başka isimler de gündeme gelebilir'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Mustafa Hoş: 'Gazeteciler, ya hakikatin bekçisi olacaklar ya da hakikatin celladı olacaklar'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
SGK'dan ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçların kutu sayısı kısıtlaması
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:27
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Dünyada kendini yere en çok bırakan futbolcular
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Trump, Hamas’a değil İsrail’e baskı yapmalı
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Kariyeri ile rekorlara imza atmış bir diva: Whitney Houston
19:15
6 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Donald Trump, Ukrayna'dan yardımları karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istedi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF eski başkanı Büyükekşi hakkında suç duyurusu
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Nerses Bebek: 'Beyni etkileyen her türlü hadise epilepsi nöbetine yol açabilir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Geçmişten geleceğe uzanan ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Karanlıkta ekrana bakmak miyop riskini artırıyor: ‘Ortamın ışıklı olmasına özen gösterin’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
85 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-baskani-trump-putin-ile-ukraynadaki-catismanin-durdurulmasi-gerektigi-konusunda-mutabik-kaldik-1093612640.html
ABD Başkanı Trump: Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldık
ABD Başkanı Trump: Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldık
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü duyurdu. Trump açıklamasında, söz konusu görüşmeyi... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T20:54+0300
2025-02-12T20:54+0300
politika
abd
donald trump
rusya
rusya federasyonu
vladimir putin
ukrayna
truth social
telefon görüşmesi
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092594474_0:32:728:441_1920x0_80_0_0_3396f3fb1f00f6f7ce2c0a327a782bd4.png
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.Söz konusu açıklamada Trump, Putin ile Ukrayna, Ortadoğu, enerji meseleleri ve bir dizi başka konuyu ele aldığını kaydetti.ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile uzun ve anlamlı bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Trump, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve çok anlamlı bir telefon görüşmesi yaptım” dedi.'Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldık'Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.Trump, “Her şeyden önce, ikimizin de mutabık kaldığı gibi, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta milyonlarca kişinin ölümünü durdurmak istiyoruz” dedi.'Gelecek ziyaretler konusunda anlaşmaya vardık'ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Rusya Federasyonu ve ABD'ye gelecekte yapacağı ziyaretler de dahil olmak üzere birlikte yakın çalışma konusunda anlaştıklarını söyledi.Trump açıklamasında, “Birbirimizin ülkelerine ziyaretler de dahil olmak üzere çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda anlaştık” diye yazdı.'Rusya ve ABD arasındaki işbirliğinin faydalarını görüştük'ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ile Rusya ve ABD arasındaki işbirliğinin gelecekte sağlayabileceği faydaları görüştüğünü söyledi.Trump yaptığı açıklamada, “Uluslarımızın güçlü yönleri ve bir gün birlikte çalışmaktan elde edeceğimiz büyük faydalar hakkında konuştuk” dedi.Trump, Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ortak çabalarının 'yakın gelecekte' başarılı olmasını umduğunu da sözlerine ekledi.'Görüşme için Putin'e minnettarım'ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'e uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Mark Vogel'i serbest bıraktığı için teşekkür ettiğini söyledi.Trump, “Başkan Putin'e bu görüşmeye ayırdığı zaman ve çaba için ve dün gece Beyaz Saray'da şahsen görüştüğüm harika bir adam olan Mark Vogel'in serbest bırakılması için teşekkür etmek istiyorum” diye yazdı.Trump ayrıca görüşme sırasında Putin ile anlaşarak ekiplerine 'derhal' müzakerelere başlama talimatı verdiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/putin-trump-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-15-saat-surdu-1093611759.html
abd
rusya
rusya federasyonu
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092594474_48:0:679:473_1920x0_80_0_0_622889edd2d7f945593178378e98c70c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, rusya, rusya federasyonu, vladimir putin, ukrayna, truth social, telefon görüşmesi, ortadoğu
abd, donald trump, rusya, rusya federasyonu, vladimir putin, ukrayna, truth social, telefon görüşmesi, ortadoğu

ABD Başkanı Trump: Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldık

20:54 12.02.2025
© Sputnik / Михаил КлиментьевVladimir Putin-Donald Trump
Vladimir Putin-Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© Sputnik / Михаил Климентьев
Abone ol
ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü duyurdu. Trump açıklamasında, söz konusu görüşmeyi verimli olarak nitelendirirken, Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.
Söz konusu açıklamada Trump, Putin ile Ukrayna, Ortadoğu, enerji meseleleri ve bir dizi başka konuyu ele aldığını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile uzun ve anlamlı bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.
Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Trump, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve çok anlamlı bir telefon görüşmesi yaptım” dedi.

'Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldık'

Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.
Trump, “Her şeyden önce, ikimizin de mutabık kaldığı gibi, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta milyonlarca kişinin ölümünü durdurmak istiyoruz” dedi.

'Gelecek ziyaretler konusunda anlaşmaya vardık'

ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Rusya Federasyonu ve ABD'ye gelecekte yapacağı ziyaretler de dahil olmak üzere birlikte yakın çalışma konusunda anlaştıklarını söyledi.
Trump açıklamasında, “Birbirimizin ülkelerine ziyaretler de dahil olmak üzere çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda anlaştık” diye yazdı.

'Rusya ve ABD arasındaki işbirliğinin faydalarını görüştük'

ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ile Rusya ve ABD arasındaki işbirliğinin gelecekte sağlayabileceği faydaları görüştüğünü söyledi.
Trump yaptığı açıklamada, “Uluslarımızın güçlü yönleri ve bir gün birlikte çalışmaktan elde edeceğimiz büyük faydalar hakkında konuştuk” dedi.
Trump, Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ortak çabalarının 'yakın gelecekte' başarılı olmasını umduğunu da sözlerine ekledi.

'Görüşme için Putin'e minnettarım'

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'e uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Mark Vogel'i serbest bıraktığı için teşekkür ettiğini söyledi.
Trump, “Başkan Putin'e bu görüşmeye ayırdığı zaman ve çaba için ve dün gece Beyaz Saray'da şahsen görüştüğüm harika bir adam olan Mark Vogel'in serbest bırakılması için teşekkür etmek istiyorum” diye yazdı.
Trump ayrıca görüşme sırasında Putin ile anlaşarak ekiplerine 'derhal' müzakerelere başlama talimatı verdiğini söyledi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
POLİTİKA
Putin, Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi: '1.5 saat sürdü'
20:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала