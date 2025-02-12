https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-baskani-trump-putin-ile-ukraynadaki-catismanin-durdurulmasi-gerektigi-konusunda-mutabik-kaldik-1093612640.html

ABD Başkanı Trump: Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldık

ABD Başkanı Trump: Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldık

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü duyurdu. Trump açıklamasında, söz konusu görüşmeyi... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T20:54+0300

2025-02-12T20:54+0300

2025-02-12T20:54+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.Söz konusu açıklamada Trump, Putin ile Ukrayna, Ortadoğu, enerji meseleleri ve bir dizi başka konuyu ele aldığını kaydetti.ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile uzun ve anlamlı bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Trump, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve çok anlamlı bir telefon görüşmesi yaptım” dedi.'Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldık'Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.Trump, “Her şeyden önce, ikimizin de mutabık kaldığı gibi, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta milyonlarca kişinin ölümünü durdurmak istiyoruz” dedi.'Gelecek ziyaretler konusunda anlaşmaya vardık'ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Rusya Federasyonu ve ABD'ye gelecekte yapacağı ziyaretler de dahil olmak üzere birlikte yakın çalışma konusunda anlaştıklarını söyledi.Trump açıklamasında, “Birbirimizin ülkelerine ziyaretler de dahil olmak üzere çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda anlaştık” diye yazdı.'Rusya ve ABD arasındaki işbirliğinin faydalarını görüştük'ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ile Rusya ve ABD arasındaki işbirliğinin gelecekte sağlayabileceği faydaları görüştüğünü söyledi.Trump yaptığı açıklamada, “Uluslarımızın güçlü yönleri ve bir gün birlikte çalışmaktan elde edeceğimiz büyük faydalar hakkında konuştuk” dedi.Trump, Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ortak çabalarının 'yakın gelecekte' başarılı olmasını umduğunu da sözlerine ekledi.'Görüşme için Putin'e minnettarım'ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'e uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Mark Vogel'i serbest bıraktığı için teşekkür ettiğini söyledi.Trump, “Başkan Putin'e bu görüşmeye ayırdığı zaman ve çaba için ve dün gece Beyaz Saray'da şahsen görüştüğüm harika bir adam olan Mark Vogel'in serbest bırakılması için teşekkür etmek istiyorum” diye yazdı.Trump ayrıca görüşme sırasında Putin ile anlaşarak ekiplerine 'derhal' müzakerelere başlama talimatı verdiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/putin-trump-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-15-saat-surdu-1093611759.html

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abd, donald trump, rusya, rusya federasyonu, vladimir putin, ukrayna, truth social, telefon görüşmesi, ortadoğu