https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/orban-abnin-rusyaya-enerji-yaptirimlari-icermeyen-yeni-bir-ekonomi-politikasina-ihtiyaci-var-1093605458.html

Orban: AB'nin Rusya'ya enerji yaptırımları içermeyen yeni bir ekonomi politikasına ihtiyacı var

Orban: AB'nin Rusya'ya enerji yaptırımları içermeyen yeni bir ekonomi politikasına ihtiyacı var

Sputnik Türkiye

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım politikasına karşı çıkan liderlerden biri olan Orban, Avrupa'yı bu politikanın olumsuz sonuçları konusunda uyarılarda bulundu. 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T16:04+0300

2025-02-12T16:04+0300

2025-02-12T16:04+0300

dünya

alice weidel

almanya

almanya için alternatif (afd)

macaristan

viktor orban

enerji

yaptırım

ekonomik yaptırım

ticari yaptırım

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Rusya'ya yaptırımları ve nükleer enerjiye karşı ayrımcılık içermeyen yeni bir ekonomi politikasına ihtiyacı olduğunu belirtti.Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel'le görüşen Orban, ortak basın toplantısında Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına yönelik politikasını eleştirdi.Orban, "Yepyeni bir enerji politikasına ihtiyaç var. Enerji sektöründeki yaptırımların kaldırılması, nükleer enerjiye karşı negatif ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve kapalı enerji tedarik yollarının yeniden açılması gerektiğine inanıyorum" dedi.Orban, ekonomi politikasında değişiklik yapılmaması durumunda AB'nin gelecekte bu başarısız politikanın 'temel sonuçlarıyla' yüzleşeceği ve sıkıntıya düşeceği uyarısında bulundu.

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