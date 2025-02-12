https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/orban-abnin-rusyaya-enerji-yaptirimlari-icermeyen-yeni-bir-ekonomi-politikasina-ihtiyaci-var-1093605458.html
Orban: AB'nin Rusya'ya enerji yaptırımları içermeyen yeni bir ekonomi politikasına ihtiyacı var
Orban: AB'nin Rusya'ya enerji yaptırımları içermeyen yeni bir ekonomi politikasına ihtiyacı var
Sputnik Türkiye
AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım politikasına karşı çıkan liderlerden biri olan Orban, Avrupa'yı bu politikanın olumsuz sonuçları konusunda uyarılarda bulundu. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T16:04+0300
2025-02-12T16:04+0300
2025-02-12T16:04+0300
dünya
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almanya için alternatif (afd)
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viktor orban
enerji
yaptırım
ekonomik yaptırım
ticari yaptırım
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Rusya'ya yaptırımları ve nükleer enerjiye karşı ayrımcılık içermeyen yeni bir ekonomi politikasına ihtiyacı olduğunu belirtti.Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel'le görüşen Orban, ortak basın toplantısında Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına yönelik politikasını eleştirdi.Orban, "Yepyeni bir enerji politikasına ihtiyaç var. Enerji sektöründeki yaptırımların kaldırılması, nükleer enerjiye karşı negatif ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve kapalı enerji tedarik yollarının yeniden açılması gerektiğine inanıyorum" dedi.Orban, ekonomi politikasında değişiklik yapılmaması durumunda AB'nin gelecekte bu başarısız politikanın 'temel sonuçlarıyla' yüzleşeceği ve sıkıntıya düşeceği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/peskov-abdye-iade-edilen-fogele-karsilik-bir-rusya-vatandasi-ulkesine-donecek-1093602516.html
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alice weidel, almanya, almanya için alternatif (afd), macaristan, viktor orban, enerji, yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, yaptırım listesi, ab
alice weidel, almanya, almanya için alternatif (afd), macaristan, viktor orban, enerji, yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, yaptırım listesi, ab
Orban: AB'nin Rusya'ya enerji yaptırımları içermeyen yeni bir ekonomi politikasına ihtiyacı var
AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım politikasına karşı çıkan liderlerden biri olan Orban, Avrupa'yı bu politikanın olumsuz sonuçları konusunda uyarılarda bulundu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Rusya'ya yaptırımları ve nükleer enerjiye karşı ayrımcılık içermeyen yeni bir ekonomi politikasına ihtiyacı olduğunu belirtti.
Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel'le görüşen Orban, ortak basın toplantısında Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına yönelik politikasını eleştirdi.
Orban, "Yepyeni bir enerji politikasına ihtiyaç var. Enerji sektöründeki yaptırımların kaldırılması, nükleer enerjiye karşı negatif ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve kapalı enerji tedarik yollarının yeniden açılması gerektiğine inanıyorum" dedi.
Orban, ekonomi politikasında değişiklik yapılmaması durumunda AB'nin gelecekte bu başarısız politikanın 'temel sonuçlarıyla' yüzleşeceği ve sıkıntıya düşeceği uyarısında bulundu.