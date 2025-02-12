https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/peskov-abdye-iade-edilen-fogele-karsilik-bir-rusya-vatandasi-ulkesine-donecek-1093602516.html

Peskov: ABD'ye iade edilen Fogel'e karşılık bir Rusya vatandaşı ülkesine dönecek

Peskov: ABD'ye iade edilen Fogel'e karşılık bir Rusya vatandaşı ülkesine dönecek

Sputnik Türkiye

Peskov, günlük basın toplantısında ABD'yle yapılan mahkum takasına, Zelenskiy'in toprak takası önerisine ve Danimarka istihbaratının Rusya-NATO iddialarına... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T14:27+0300

2025-02-12T14:27+0300

2025-02-12T14:27+0300

dünya

abd

vladimir putin

ukrayna

washington

nato

dmitriy peskov

donald trump

mark fogel

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086414295_0:198:2938:1851_1920x0_80_0_0_2906285761c5e79a9888f19db047d052.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD vatandaşı Marc Fogel'in dün Washington'a temsil edilmesinin ardından, ABD'de tutuklu bulunan bir Rusya vatandaşının birkaç gün için ülkesine gönderileceğini belirtti.Peskov, ABD tarafından iade edilecek Rusya vatandaşının adının ülkeye döndükten sonra açıklanacağını söyledi.Fogel'in salıverilmesinin Rusya ve ABD arasındaki yoğun temasların sonucu olduğunu anlatan Peskov, "Tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda ABD'yle varılan anlaşma, bir dönem noktası değil. Ancak aynı zamanda bunlar, şu anda dip seviyede bulunan karşılıklı güvenin artırılmasına yönelik belirgin adımlar" dedi.'Ukrayna'yla toprak takası tartışmaya kapalı'Kremlin Sözcüsü, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'ya önerdiği toprak takasına dair sorulara da yanıt verdi.Rusya'nın toprak takasını hiçbir zaman istişare etmeyeceği mesajını gönderen Peskov, Rus topraklarındaki Ukraynalı birliklerin imha edileceğini ve ülke dışına itileceğini vurguladı.Bununla beraber Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış müzakerelerine açık olduğunu anımsatan Peskov, Rusya'nın tutumunun şeffaf, tutarlı olduğunu ve iyi bilindiğini kaydetti.'Rusya NATO'yu asla tehdit etmedi'Danimarka istihbaratının Rusya'nın NATO'yu tehdit ettiği yönündeki raporunu da eleştiren Peskov, "Rusya, NATO'nun güvenliğini asla tehdit etmedi. Aksine İttifak, askeri altyapısıyla beraber Rusya sınırlarına doğru tutarlı bir şekilde yaklaştı. Bu, modern tarihte başa çıkmak zorunda kaldığımız bir gerçek" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-basini-avrupa-ulkelerinin-ukrayna-meselesindeki-tutumu-degismeye-basladi-1093598884.html

ukrayna

washington

rusya

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, vladimir putin, ukrayna, washington, nato, dmitriy peskov, donald trump, mark fogel, rusya, hükümlü, tutuklu, danimarka, istihbarat, istihbarat