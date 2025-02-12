Peskov: ABD'ye iade edilen Fogel'e karşılık bir Rusya vatandaşı ülkesine dönecek
© Sputnik / Кристина КормилицынаKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
© Sputnik / Кристина Кормилицына
Abone ol
Peskov, günlük basın toplantısında ABD'yle yapılan mahkum takasına, Zelenskiy'in toprak takası önerisine ve Danimarka istihbaratının Rusya-NATO iddialarına ilişkin soruları yanıtladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD vatandaşı Marc Fogel'in dün Washington'a temsil edilmesinin ardından, ABD'de tutuklu bulunan bir Rusya vatandaşının birkaç gün için ülkesine gönderileceğini belirtti.
Peskov, ABD tarafından iade edilecek Rusya vatandaşının adının ülkeye döndükten sonra açıklanacağını söyledi.
Fogel'in salıverilmesinin Rusya ve ABD arasındaki yoğun temasların sonucu olduğunu anlatan Peskov, "Tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda ABD'yle varılan anlaşma, bir dönem noktası değil. Ancak aynı zamanda bunlar, şu anda dip seviyede bulunan karşılıklı güvenin artırılmasına yönelik belirgin adımlar" dedi.
Peskov, ABD tarafından iade edilecek Rusya vatandaşının adının ülkeye döndükten sonra açıklanacağını söyledi.
Fogel'in salıverilmesinin Rusya ve ABD arasındaki yoğun temasların sonucu olduğunu anlatan Peskov, "Tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda ABD'yle varılan anlaşma, bir dönem noktası değil. Ancak aynı zamanda bunlar, şu anda dip seviyede bulunan karşılıklı güvenin artırılmasına yönelik belirgin adımlar" dedi.
'Ukrayna'yla toprak takası tartışmaya kapalı'
Kremlin Sözcüsü, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'ya önerdiği toprak takasına dair sorulara da yanıt verdi.
Rusya'nın toprak takasını hiçbir zaman istişare etmeyeceği mesajını gönderen Peskov, Rus topraklarındaki Ukraynalı birliklerin imha edileceğini ve ülke dışına itileceğini vurguladı.
Bununla beraber Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış müzakerelerine açık olduğunu anımsatan Peskov, Rusya'nın tutumunun şeffaf, tutarlı olduğunu ve iyi bilindiğini kaydetti.
Rusya'nın toprak takasını hiçbir zaman istişare etmeyeceği mesajını gönderen Peskov, Rus topraklarındaki Ukraynalı birliklerin imha edileceğini ve ülke dışına itileceğini vurguladı.
Bununla beraber Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış müzakerelerine açık olduğunu anımsatan Peskov, Rusya'nın tutumunun şeffaf, tutarlı olduğunu ve iyi bilindiğini kaydetti.
'Rusya NATO'yu asla tehdit etmedi'
Danimarka istihbaratının Rusya'nın NATO'yu tehdit ettiği yönündeki raporunu da eleştiren Peskov, "Rusya, NATO'nun güvenliğini asla tehdit etmedi. Aksine İttifak, askeri altyapısıyla beraber Rusya sınırlarına doğru tutarlı bir şekilde yaklaştı. Bu, modern tarihte başa çıkmak zorunda kaldığımız bir gerçek" ifadelerini kullandı.