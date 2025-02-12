https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/altinda-yeni-rekorlar-yolda-mi-son-durum-ne-en-cok-altini-olan-ulkeler-listesi-ve-yil-sonu-altin-1093596537.html

Altında yeni rekorlar yolda mı, son durum ne? En çok altını olan ülkeler listesi ve yıl sonu altın fiyatı tahminleri

Altında yeni rekorlar yolda mı, son durum ne? En çok altını olan ülkeler listesi ve yıl sonu altın fiyatı tahminleri

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Dev bankalar ons altın için 3 bin dolar tahmini yaptı! Fed, ticaret savaşları ve merkez bankalarının alımları altını nasıl etkileyecek? Altın fiyatları yükselecek mi?

2025-02-12T14:27+0300

2025-02-12T14:27+0300

2025-02-12T14:27+0300

ekonomi

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külçe altın

altın fiyatları

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jerome powell

goldman sachs

citigroup

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin önemli ticaret ortaklarına yönelik yeni tarife uygulamaları ve yüzde 25 oranında çelik ve alüminyum gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı. Bu gelişme, "ticaret savaşları" ihtimalini artırarak piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerinde temkinli olacaklarını belirtirken, yatırımcılar enflasyon verileri ve Powell'ın yapacağı sunuma odaklandı.Altın fiyatlarında sınırlı düşüşABD piyasalarındaki belirsizlik, altın fiyatlarına da yansıdı. Altının gram fiyatı, günün ilk saatlerinde yatay seyretmesine rağmen, günün ilk saatlerinde 3 bin 356 lira seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 610 lira, Cumhuriyet altını ise 22 bin 350 lira seviyesinde bulunuyor.Ons altın, salı günü 2 bin 942 dolar ile tarihi zirvesini görmüşken, bugün yüzde 0.1 düşüşle 2 bin 894 dolardan işlem görüyor.Dev bankalardan altın tahminiCitigroup, UBS ve Goldman Sachs gibi banka devleri altın fiyatları için yeni tahminlerde bulundu.En fazla altın alımı yapan Merkez BankalarıDünya Altın Konseyi, 2024 yılı Altın Trendleri raporunu yayımladı. Küresel altın talebi, 2024'te önceki yıla göre yüzde 1 artarak 4 bin 974 tona çıktı ve rekor seviyeye ulaştı.2024 yılında en fazla net altın alımı yapan merkez bankaları:En çok altına sahip olan ülkeler hangileri?ABD, 8 bin 113 ton rezerviyle dünyanın en büyük altın stokuna sahipken, Almanya 3 bin 351 tonla ikinci sırada yer alıyor.TCMB, 2024 sonu itibarıyla 615 ton altın rezerviyle dünyanın en büyük 10. resmi altın rezervine sahip bankalarından biri konumunda bulunuyor.

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