https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/altinda-yeni-rekorlar-yolda-mi-son-durum-ne-en-cok-altini-olan-ulkeler-listesi-ve-yil-sonu-altin-1093596537.html
Altında yeni rekorlar yolda mı, son durum ne? En çok altını olan ülkeler listesi ve yıl sonu altın fiyatı tahminleri
Altında yeni rekorlar yolda mı, son durum ne? En çok altını olan ülkeler listesi ve yıl sonu altın fiyatı tahminleri
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Dev bankalar ons altın için 3 bin dolar tahmini yaptı! Fed, ticaret savaşları ve merkez bankalarının alımları altını nasıl etkileyecek? Altın fiyatları yükselecek mi?
2025-02-12T14:27+0300
2025-02-12T14:27+0300
2025-02-12T14:27+0300
ekonomi
altın
gram altın
yarım gram altın
külçe altın
altın fiyatları
donald trump
jerome powell
goldman sachs
citigroup
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin önemli ticaret ortaklarına yönelik yeni tarife uygulamaları ve yüzde 25 oranında çelik ve alüminyum gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı. Bu gelişme, "ticaret savaşları" ihtimalini artırarak piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerinde temkinli olacaklarını belirtirken, yatırımcılar enflasyon verileri ve Powell'ın yapacağı sunuma odaklandı.Altın fiyatlarında sınırlı düşüşABD piyasalarındaki belirsizlik, altın fiyatlarına da yansıdı. Altının gram fiyatı, günün ilk saatlerinde yatay seyretmesine rağmen, günün ilk saatlerinde 3 bin 356 lira seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 610 lira, Cumhuriyet altını ise 22 bin 350 lira seviyesinde bulunuyor.Ons altın, salı günü 2 bin 942 dolar ile tarihi zirvesini görmüşken, bugün yüzde 0.1 düşüşle 2 bin 894 dolardan işlem görüyor.Dev bankalardan altın tahminiCitigroup, UBS ve Goldman Sachs gibi banka devleri altın fiyatları için yeni tahminlerde bulundu.En fazla altın alımı yapan Merkez BankalarıDünya Altın Konseyi, 2024 yılı Altın Trendleri raporunu yayımladı. Küresel altın talebi, 2024'te önceki yıla göre yüzde 1 artarak 4 bin 974 tona çıktı ve rekor seviyeye ulaştı.2024 yılında en fazla net altın alımı yapan merkez bankaları:En çok altına sahip olan ülkeler hangileri?ABD, 8 bin 113 ton rezerviyle dünyanın en büyük altın stokuna sahipken, Almanya 3 bin 351 tonla ikinci sırada yer alıyor.TCMB, 2024 sonu itibarıyla 615 ton altın rezerviyle dünyanın en büyük 10. resmi altın rezervine sahip bankalarından biri konumunda bulunuyor.
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altın, gram altın, yarım gram altın, külçe altın, altın fiyatları, donald trump, jerome powell, goldman sachs, citigroup, fed, abd, merkez bankası
altın, gram altın, yarım gram altın, külçe altın, altın fiyatları, donald trump, jerome powell, goldman sachs, citigroup, fed, abd, merkez bankası
Altında yeni rekorlar yolda mı, son durum ne? En çok altını olan ülkeler listesi ve yıl sonu altın fiyatı tahminleri
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimleri konusunda temkinli tutumu, küresel piyasalarda belirsizliğe neden oldu. Piyasalar, kritik ABD verilerini beklerken rekor kıran altın fiyatları bir miktar geriledi. Peki, altın fiyatları ne olur? Banka devlerinin altın fiyat tahminleri neler?
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin önemli ticaret ortaklarına yönelik yeni tarife uygulamaları ve yüzde 25 oranında çelik ve alüminyum gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı. Bu gelişme, "ticaret savaşları" ihtimalini artırarak piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.
ABD Merkez Bankası (Fed)
Başkanı Jerome Powell
, faiz indirimlerinde temkinli olacaklarını belirtirken, yatırımcılar enflasyon verileri
ve Powell'ın yapacağı sunuma odaklandı.
Altın fiyatlarında sınırlı düşüş
ABD piyasalarındaki belirsizlik, altın fiyatlarına
da yansıdı. Altının gram fiyatı
, günün ilk saatlerinde yatay seyretmesine rağmen, günün ilk saatlerinde 3 bin 356 lira
seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 610 lira
, Cumhuriyet altını ise 22 bin 350 lira
seviyesinde bulunuyor.
Ons altın, salı günü 2 bin 942 dolar ile tarihi zirvesini görmüşken, bugün yüzde 0.1 düşüşle 2 bin 894 dolardan işlem görüyor.
Dev bankalardan altın tahmini
Citigroup, UBS ve Goldman Sachs gibi banka devleri altın fiyatları
için yeni tahminlerde bulundu.
Citigroup
, ticaret savaşları ve jeopolitik gerginlikleri gerekçe göstererek, ons altın için kısa vadeli tahminini 2 bin 800 dolardan 3 bin dolara
yükseltti. Banka, 2025 yılı ortalama tahminini 2 bin 900 dolar
olarak belirledi.
İsviçre merkezli UBS
de faiz indirimleri ve merkez bankalarının talebi nedeniyle, 12 aylık altın fiyat tahminini 2 bin 850 dolardan 3 bin dolara
revize etti.
Goldman Sachs
, altının ons başına 3 bin dolara ulaşmasını beklemiyor
. Banka, Fed'in daha az faiz indirimi yapacağı beklentisi nedeniyle tahminini 2026 ortalarına
erteledi.
En fazla altın alımı yapan Merkez Bankaları
Dünya Altın Konseyi
, 2024 yılı Altın Trendleri
raporunu yayımladı. Küresel altın talebi
, 2024'te önceki yıla göre yüzde 1 artarak 4 bin 974 tona
çıktı ve rekor seviyeye ulaştı.
2024 yılında en fazla net altın alımı yapan merkez bankaları:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
: 74.8 ton
En çok altına sahip olan ülkeler hangileri?
ABD, 8 bin 113 ton rezerviyle dünyanın en büyük altın stokuna sahipken, Almanya 3 bin 351 tonla ikinci sırada yer alıyor.
TCMB, 2024 sonu itibarıyla 615 ton altın rezerviyle dünyanın en büyük 10. resmi altın rezervine sahip bankalarından biri konumunda bulunuyor.
En büyük altın rezervi olan ilk 10 ülke
1- ABD
2- Almanya
3- İtalya
4- Fransa
5- Rusya
6- Çin
7- Japonya
8- Hindistan
9- Hollanda
10-Türkiye