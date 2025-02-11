Survivor'da Acun Ilıcalı'yı çıldırtan olay: Adem Kılıçcı’nın Çılgın Sedat’a saldırısına verilen ceza açıklandı

Türkiye
SON DAKİKA | İstanbul'da CHP'li belediyelere 'terör' soruşturması: Belediye başkan yardımcıları da dahil çok sayıda gözaltı var
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Adana Demirspor'dan TFF ve MHK'ya yönelik operasyon
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hukuk fakültesini okumak için şartlar değişti: İlk 100 bine girme şartı geldi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 'Erken seçim beklemiyorum'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kripto varlıklarda son durum
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
ABD’de USAID skandalı: Günlük 1.4 milyar dolar kayıp
06:31
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
BDDK'dan kredi düzenlemesi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/survivorda-acun-ilicaliyi-cildirtan-olay-adem-kiliccinin-cilgin-sedata-saldirisina-verilen-ceza-1093553656.html
Survivor'da Acun Ilıcalı'yı çıldırtan olay: Adem Kılıçcı’nın Çılgın Sedat’a saldırısına verilen ceza açıklandı
Survivor'da Acun Ilıcalı'yı çıldırtan olay: Adem Kılıçcı’nın Çılgın Sedat’a saldırısına verilen ceza açıklandı
Sputnik Türkiye
Survivor All Star 2025’in dikkat çeken isimlerinden Adem Kılıçcı’nın, Çılgın Sedat’a fiziksel temas içeren saldırısı büyük yankı uyandırmıştı. Gözlerin... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T07:10+0300
2025-02-11T07:10+0300
yaşam
adem kılıçcı
acun ilıcalı
sedat kapurtu
survivor
magazin
magazin
tv8
tv8
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072215735_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_27f0f0b8a9243b218bd87a08d4be03bc.jpg
Survivor All Star 2025’te, Adem Kılıçcı ile Sedat Kapurtu (Çılgın Sedat) arasında yaşanan fiziksel gerginlik, yarışmanın son bölümüne damga vurdu. İddiaya göre Adem, Sedat’a saldırarak onu oturduğu yerden fırlattı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, izleyiciler Adem’in diskalifiye edilip edilmeyeceğini merakla beklemeye başladı.Acun Ilıcalı cezayı açıkladıOlayın ardından gözler Acun Ilıcalı’nın kararına çevrildi. Son bölümde konuşan Ilıcalı, Adem Kılıçcı’nın 5 ödülden men edildiğini açıkladı. Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:“Fiziksel olarak altından kalkılamayacak bir durum olmasa da Survivor’da dokunmak bir ceza sebebidir. Yarışmacı, diğer yarışmacıya agresif şekilde dokunduğu zaman yaptırım uygulamak zorundayız. Gönül istemezdi ama Adem bundan sonra sadece mental ve fiziksel değil, ödül anlamında da zorlanacak.”'Hayatının en zor Survivor’ı olacak'Acun Ilıcalı, Adem Kılıçcı’ya yönelik açıklamalarında cezayı detaylandırarak, “Belki de hayatının en zor Survivor’ı olacak. Eğer bitirebilirsen…” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Adem’in yarışmadaki geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdüAdem Kılıçcı ve Sedat Kapurtu arasında yaşanan olay, sosyal medyada gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. İzleyiciler, Adem’in fiziksel saldırısına yönelik çeşitli yorumlarda bulunarak kararın yeterli olup olmadığını tartıştı. Kimi kullanıcılar diskalifiye kararını savunurken, bazıları 5 ödülden men edilme cezasını yeterli buldu.Survivor yarışmasının kuralları gereği, yarışmacılar arasında fiziksel temas içeren agresif davranışlar ciddi yaptırımlarla sonuçlanıyor. Bu kurallar, yarışmanın adil bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla uygulanıyor. Acun Ilıcalı’nın “Dokunmak Survivor’da ceza sebebidir” açıklaması da bu kuralın önemini bir kez daha ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/meteoroloji-saatler-kaldi-diyerek-alarma-gecti--6-il-icin-kritik-aciklama-geldi-kar-yagisi-1093551955.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/egedeki-depremler-korkutuyor-pes-pese-5-ustunde-depremler-meydana-geldi-1093551983.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072215735_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0d22a6d8b3a091de53bb6d1561babda2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
survivor adem kılıçcı sedat kavgası, adem kılıçcı diskalifiye oldu mu, survivor 2025 adem sedat olayı, acun ılıcalı adem açıklaması, survivor çılgın sedat'a saldırı, survivor'da fiziksel temas cezası, survivor 5 ödülden men cezası, survivor all star 2025 olayları, survivor adem kılıçcı cezası, çılgın sedat adem tartışması, survivor sedat ve adem kavgası, acun ilıcalı survivor cezalar
survivor adem kılıçcı sedat kavgası, adem kılıçcı diskalifiye oldu mu, survivor 2025 adem sedat olayı, acun ılıcalı adem açıklaması, survivor çılgın sedat'a saldırı, survivor'da fiziksel temas cezası, survivor 5 ödülden men cezası, survivor all star 2025 olayları, survivor adem kılıçcı cezası, çılgın sedat adem tartışması, survivor sedat ve adem kavgası, acun ilıcalı survivor cezalar

Survivor'da Acun Ilıcalı'yı çıldırtan olay: Adem Kılıçcı’nın Çılgın Sedat’a saldırısına verilen ceza açıklandı

07:10 11.02.2025
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA
Abone ol
Survivor All Star 2025’in dikkat çeken isimlerinden Adem Kılıçcı’nın, Çılgın Sedat’a fiziksel temas içeren saldırısı büyük yankı uyandırmıştı. Gözlerin çevrildiği Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada Adem’in 5 ödülden men edildiğini duyurdu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olay, Survivor tarihine geçti. İşte detaylar.
Survivor All Star 2025’te, Adem Kılıçcı ile Sedat Kapurtu (Çılgın Sedat) arasında yaşanan fiziksel gerginlik, yarışmanın son bölümüne damga vurdu. İddiaya göre Adem, Sedat’a saldırarak onu oturduğu yerden fırlattı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, izleyiciler Adem’in diskalifiye edilip edilmeyeceğini merakla beklemeye başladı.
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
YAŞAM
Meteoroloji 'Saatler kaldı' diyerek alarma geçti: 6 il için kritik açıklama geldi, kar yağışı Türkiye’yi saracak
06:55

Acun Ilıcalı cezayı açıkladı

Olayın ardından gözler Acun Ilıcalı’nın kararına çevrildi. Son bölümde konuşan Ilıcalı, Adem Kılıçcı’nın 5 ödülden men edildiğini açıkladı. Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:
“Fiziksel olarak altından kalkılamayacak bir durum olmasa da Survivor’da dokunmak bir ceza sebebidir. Yarışmacı, diğer yarışmacıya agresif şekilde dokunduğu zaman yaptırım uygulamak zorundayız. Gönül istemezdi ama Adem bundan sonra sadece mental ve fiziksel değil, ödül anlamında da zorlanacak.”

'Hayatının en zor Survivor’ı olacak'

Acun Ilıcalı, Adem Kılıçcı’ya yönelik açıklamalarında cezayı detaylandırarak, “Belki de hayatının en zor Survivor’ı olacak. Eğer bitirebilirsen…” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Adem’in yarışmadaki geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Adem Kılıçcı ve Sedat Kapurtu arasında yaşanan olay, sosyal medyada gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. İzleyiciler, Adem’in fiziksel saldırısına yönelik çeşitli yorumlarda bulunarak kararın yeterli olup olmadığını tartıştı. Kimi kullanıcılar diskalifiye kararını savunurken, bazıları 5 ödülden men edilme cezasını yeterli buldu.
Survivor yarışmasının kuralları gereği, yarışmacılar arasında fiziksel temas içeren agresif davranışlar ciddi yaptırımlarla sonuçlanıyor. Bu kurallar, yarışmanın adil bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla uygulanıyor. Acun Ilıcalı’nın “Dokunmak Survivor’da ceza sebebidir” açıklaması da bu kuralın önemini bir kez daha ortaya koydu.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
SON DEPREMLER
Ege'deki depremler korkutuyor: Peş peşe 5 üstünde depremler meydana geldi
06:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала