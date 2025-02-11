https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/survivorda-acun-ilicaliyi-cildirtan-olay-adem-kiliccinin-cilgin-sedata-saldirisina-verilen-ceza-1093553656.html

Survivor'da Acun Ilıcalı'yı çıldırtan olay: Adem Kılıçcı’nın Çılgın Sedat’a saldırısına verilen ceza açıklandı

Survivor'da Acun Ilıcalı'yı çıldırtan olay: Adem Kılıçcı’nın Çılgın Sedat’a saldırısına verilen ceza açıklandı

Sputnik Türkiye

Survivor All Star 2025’in dikkat çeken isimlerinden Adem Kılıçcı’nın, Çılgın Sedat’a fiziksel temas içeren saldırısı büyük yankı uyandırmıştı. Gözlerin... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T07:10+0300

2025-02-11T07:10+0300

2025-02-11T07:10+0300

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Survivor All Star 2025’te, Adem Kılıçcı ile Sedat Kapurtu (Çılgın Sedat) arasında yaşanan fiziksel gerginlik, yarışmanın son bölümüne damga vurdu. İddiaya göre Adem, Sedat’a saldırarak onu oturduğu yerden fırlattı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, izleyiciler Adem’in diskalifiye edilip edilmeyeceğini merakla beklemeye başladı.Acun Ilıcalı cezayı açıkladıOlayın ardından gözler Acun Ilıcalı’nın kararına çevrildi. Son bölümde konuşan Ilıcalı, Adem Kılıçcı’nın 5 ödülden men edildiğini açıkladı. Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:“Fiziksel olarak altından kalkılamayacak bir durum olmasa da Survivor’da dokunmak bir ceza sebebidir. Yarışmacı, diğer yarışmacıya agresif şekilde dokunduğu zaman yaptırım uygulamak zorundayız. Gönül istemezdi ama Adem bundan sonra sadece mental ve fiziksel değil, ödül anlamında da zorlanacak.”'Hayatının en zor Survivor’ı olacak'Acun Ilıcalı, Adem Kılıçcı’ya yönelik açıklamalarında cezayı detaylandırarak, “Belki de hayatının en zor Survivor’ı olacak. Eğer bitirebilirsen…” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Adem’in yarışmadaki geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdüAdem Kılıçcı ve Sedat Kapurtu arasında yaşanan olay, sosyal medyada gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. İzleyiciler, Adem’in fiziksel saldırısına yönelik çeşitli yorumlarda bulunarak kararın yeterli olup olmadığını tartıştı. Kimi kullanıcılar diskalifiye kararını savunurken, bazıları 5 ödülden men edilme cezasını yeterli buldu.Survivor yarışmasının kuralları gereği, yarışmacılar arasında fiziksel temas içeren agresif davranışlar ciddi yaptırımlarla sonuçlanıyor. Bu kurallar, yarışmanın adil bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla uygulanıyor. Acun Ilıcalı’nın “Dokunmak Survivor’da ceza sebebidir” açıklaması da bu kuralın önemini bir kez daha ortaya koydu.

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