https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/rus-buyukelci-mirosnik-kiev-rejimi-siviller-uzerinde-tibbi-deneyler-yurutuyor-1093558993.html

Rus Büyükelçi Miroşnik: Kiev rejimi siviller üzerinde tıbbi deneyler yürütüyor

Rus Büyükelçi Miroşnik: Kiev rejimi siviller üzerinde tıbbi deneyler yürütüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kiev rejiminin yaralı Ukraynalı askerler ve sivil vatandaşlar üzerinde tıbbi deneyler yürüttüğünü... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T10:04+0300

2025-02-11T10:04+0300

2025-02-11T10:03+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e açıklamasında, “Ukrayna'nın cephe bölgesinde her şey yapılabiliyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rus ordusu ilerledikçe delillerin sayısı artıyorKiev rejiminin, deneklerin organizmasının belirli ilaçlara verdiği tepkiler hakkında veri topladığını dile getiren Miroşnik, Rus ordusu ilerledikçe, Kiev kontrolündeki bölgelerde organ kaçakçılığının geliştiğine dair daha fazla delil elde edildiğini söyledi.Ukrayna’da, yerel hastanelerin içine yerleştirilen ve özel kuvvetler tarafından korunan kapalı tıbbi merkezlerin faaliyet gösterdiğini belirten Rus diplomat sözlerini şöyle sürdürdü:Organ kaçakçılığı yapılıyorBu tür merkezlerde ölülerden ya da yaralılardan organ nakli yapıldığını belirten Miroşnik, tanıkların biyomalzemelerin taşınmasında kullanılan özel konteynerler ve kutular gördüklerini defalarca dile getirdiğini kaydetti.Bundan, menşei belli olmayan uluslararası sendikaların sorumlu olduğu tahmininde bulunan Büyükelçi, bu sendikaların para kazanmak ve deneyler yapmak isteyen farklı ülkelerden suçluları barındırdığını dile getirdi.Batı’nın, genç cerrahlarını askerleri ameliyat etmeleri için Ukrayna'ya getirdiğini anlatan Miroşnik, görgü tanıklarının, bazen parçalanmış cesetlerden, boğucu çürüme kokusundan ve çok sayıda siyah torbadan bahsettiğini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna yasak deneyler için poligon haline geldiDiplomat, Ukrayna'nın medeni ülkelerde yapılması mümkün olmayan deneyler için bir poligon olarak kullanıldığını vurguladı.Materyaller toplandıkça bu bilgilerin daha da netleşeceğini ve bunun organizasyonda kimlerin lider ve koordinasyon rolü üstlendiğinin anlaşılacağını kaydeden Miroşnik, “Şu ana kadar Ukrayna'nın kesinlikle direnmediğini açıkça görebiliyoruz. Ukrayna, organ naklinin gelişmesi ve cezasız kalması için yasal koşullar oluşturuyor” diye ekledi.

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