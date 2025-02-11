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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/rus-buyukelci-mirosnik-kiev-rejimi-siviller-uzerinde-tibbi-deneyler-yurutuyor-1093558993.html
Rus Büyükelçi Miroşnik: Kiev rejimi siviller üzerinde tıbbi deneyler yürütüyor
Rus Büyükelçi Miroşnik: Kiev rejimi siviller üzerinde tıbbi deneyler yürütüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kiev rejiminin yaralı Ukraynalı askerler ve sivil vatandaşlar üzerinde tıbbi deneyler yürüttüğünü... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T10:04+0300
2025-02-11T10:03+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e açıklamasında, “Ukrayna'nın cephe bölgesinde her şey yapılabiliyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rus ordusu ilerledikçe delillerin sayısı artıyorKiev rejiminin, deneklerin organizmasının belirli ilaçlara verdiği tepkiler hakkında veri topladığını dile getiren Miroşnik, Rus ordusu ilerledikçe, Kiev kontrolündeki bölgelerde organ kaçakçılığının geliştiğine dair daha fazla delil elde edildiğini söyledi.Ukrayna’da, yerel hastanelerin içine yerleştirilen ve özel kuvvetler tarafından korunan kapalı tıbbi merkezlerin faaliyet gösterdiğini belirten Rus diplomat sözlerini şöyle sürdürdü:Organ kaçakçılığı yapılıyorBu tür merkezlerde ölülerden ya da yaralılardan organ nakli yapıldığını belirten Miroşnik, tanıkların biyomalzemelerin taşınmasında kullanılan özel konteynerler ve kutular gördüklerini defalarca dile getirdiğini kaydetti.Bundan, menşei belli olmayan uluslararası sendikaların sorumlu olduğu tahmininde bulunan Büyükelçi, bu sendikaların para kazanmak ve deneyler yapmak isteyen farklı ülkelerden suçluları barındırdığını dile getirdi.Batı’nın, genç cerrahlarını askerleri ameliyat etmeleri için Ukrayna'ya getirdiğini anlatan Miroşnik, görgü tanıklarının, bazen parçalanmış cesetlerden, boğucu çürüme kokusundan ve çok sayıda siyah torbadan bahsettiğini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna yasak deneyler için poligon haline geldiDiplomat, Ukrayna'nın medeni ülkelerde yapılması mümkün olmayan deneyler için bir poligon olarak kullanıldığını vurguladı.Materyaller toplandıkça bu bilgilerin daha da netleşeceğini ve bunun organizasyonda kimlerin lider ve koordinasyon rolü üstlendiğinin anlaşılacağını kaydeden Miroşnik, “Şu ana kadar Ukrayna'nın kesinlikle direnmediğini açıkça görebiliyoruz. Ukrayna, organ naklinin gelişmesi ve cezasız kalması için yasal koşullar oluşturuyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/macaristan-ukrayna-turkakima-saldirmamayi-taahhut-etti-1093554412.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, savaş suçu, deney, sivil, ukrayna ordusu, rus ordusu, delil, organ nakli, organ kaçakçılığı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, savaş suçu, deney, sivil, ukrayna ordusu, rus ordusu, delil, organ nakli, organ kaçakçılığı

Rus Büyükelçi Miroşnik: Kiev rejimi siviller üzerinde tıbbi deneyler yürütüyor

10:04 11.02.2025
© Sputnik / Мария ДевахинаRusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© Sputnik / Мария Девахина
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kiev rejiminin yaralı Ukraynalı askerler ve sivil vatandaşlar üzerinde tıbbi deneyler yürüttüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e açıklamasında, “Ukrayna'nın cephe bölgesinde her şey yapılabiliyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Kimse ruhsat sormuyor, her türlü ilacı vurabiliyorlar. Her türlü aşıyı, virüsü, her şey yapabiliyorlar ve sonra nasıl çalıştığını inceliyorlar. Ya da söz çıkarmayan ‘et’ üzerinde yapılabilecek bazı bazı tür ameliyatlar yapabiliyorlar. Bunlar yaralı Ukraynalı askerler, travma geçiren ve ameliyat masasına yatan yerel sakinler olabiliyor.

Rus ordusu ilerledikçe delillerin sayısı artıyor

Kiev rejiminin, deneklerin organizmasının belirli ilaçlara verdiği tepkiler hakkında veri topladığını dile getiren Miroşnik, Rus ordusu ilerledikçe, Kiev kontrolündeki bölgelerde organ kaçakçılığının geliştiğine dair daha fazla delil elde edildiğini söyledi.
Ukrayna’da, yerel hastanelerin içine yerleştirilen ve özel kuvvetler tarafından korunan kapalı tıbbi merkezlerin faaliyet gösterdiğini belirten Rus diplomat sözlerini şöyle sürdürdü:
Yerel sakinlerin anlattıklarına göre, oraya hemşire ya da doktorların girmesine izin verilmiyor. Hastanenin belli bir kanadı kapatılıyor, buraya dönem dönem özel ekipler geliyor ve özel araçlarla yaralılar getiriliyor. Orayı, Rusça veya Ukraynaca bilmeyen kişiler yönetiyor. Tanıklar, yönetim işlevini yerine getirenlerin büyük kısmının İngilizce ve Fransızca konuşan kişiler olduğundan bahsediyor.

Organ kaçakçılığı yapılıyor

Bu tür merkezlerde ölülerden ya da yaralılardan organ nakli yapıldığını belirten Miroşnik, tanıkların biyomalzemelerin taşınmasında kullanılan özel konteynerler ve kutular gördüklerini defalarca dile getirdiğini kaydetti.
Bundan, menşei belli olmayan uluslararası sendikaların sorumlu olduğu tahmininde bulunan Büyükelçi, bu sendikaların para kazanmak ve deneyler yapmak isteyen farklı ülkelerden suçluları barındırdığını dile getirdi.
Batı’nın, genç cerrahlarını askerleri ameliyat etmeleri için Ukrayna'ya getirdiğini anlatan Miroşnik, görgü tanıklarının, bazen parçalanmış cesetlerden, boğucu çürüme kokusundan ve çok sayıda siyah torbadan bahsettiğini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu termo-kutular içinde neler taşındığını söylemek zor. Her halükarda, kontrol edilmeyen, şeffaf olmayan ve yerel halkı ya da yaralı Ukraynalı askerleri kullanan yasadışı, suç teşkil eden tıbbi faaliyet belirtileri olduğunu söyleyebiliriz.

Ukrayna yasak deneyler için poligon haline geldi

Diplomat, Ukrayna'nın medeni ülkelerde yapılması mümkün olmayan deneyler için bir poligon olarak kullanıldığını vurguladı.
Materyaller toplandıkça bu bilgilerin daha da netleşeceğini ve bunun organizasyonda kimlerin lider ve koordinasyon rolü üstlendiğinin anlaşılacağını kaydeden Miroşnik, “Şu ana kadar Ukrayna'nın kesinlikle direnmediğini açıkça görebiliyoruz. Ukrayna, organ naklinin gelişmesi ve cezasız kalması için yasal koşullar oluşturuyor” diye ekledi.
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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