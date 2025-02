Rus Büyükelçi Miroşnik: Kiev rejimi siviller üzerinde tıbbi deneyler yürütüyor

Kimse ruhsat sormuyor, her türlü ilacı vurabiliyorlar. Her türlü aşıyı, virüsü, her şey yapabiliyorlar ve sonra nasıl çalıştığını inceliyorlar. Ya da söz çıkarmayan ‘et’ üzerinde yapılabilecek bazı bazı tür ameliyatlar yapabiliyorlar. Bunlar yaralı Ukraynalı askerler, travma geçiren ve ameliyat masasına yatan yerel sakinler olabiliyor.