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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/macaristan-ukrayna-turkakima-saldirmamayi-taahhut-etti-1093554412.html
Macaristan: Ukrayna TürkAkım’a saldırmamayı taahhüt etti
Macaristan: Ukrayna TürkAkım’a saldırmamayı taahhüt etti
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Komisyonu’ndan (AK) aldıkları enerji güvenliği garantileri kapsamında, Ukrayna’dan TürkAkım altyapısına... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
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avrupa komisyonu
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’nın TürkAkım doğalgaz boru hattı altyapısına saldırmamayı taahhüt ettiğini bildirdi.Szijjarto, AK'dan enerji güvenliği ile ilgili üç konuda garanti aldıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Macar diplomat, Ukrayna üzerinden doğalgaz transiti konusunda bir ilerleme görmediklerini ekledi.Daha önce Szijjarto, AK’dan enerji güvenliği garantilerini aldıklarını açıklamıştı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AK’nın sözünü tutmaması durumunda, 6 ay sonra Rusya’ya yönelik yaptırımları uzatma kararını veto edeceklerini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/abdli-gazeteci-carlson-ukrayna-abd-silahlarini-uyusturucu-kartellerine-satiyor---1093551797.html
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macaristan, peter szijjarto, avrupa komisyonu, enerji güvenliği, garanti, türkakım, ukrayna, viktor orban
macaristan, peter szijjarto, avrupa komisyonu, enerji güvenliği, garanti, türkakım, ukrayna, viktor orban

Macaristan: Ukrayna TürkAkım’a saldırmamayı taahhüt etti

07:24 11.02.2025 (güncellendi: 07:27 11.02.2025)
© SputnikPeter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Komisyonu’ndan (AK) aldıkları enerji güvenliği garantileri kapsamında, Ukrayna’dan TürkAkım altyapısına saldırmama, AK’dan da Ukrayna transitine ilişkin görüşmeleri “hızlıca” başlama yönünde taahhütler aldıklarını belirtti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’nın TürkAkım doğalgaz boru hattı altyapısına saldırmamayı taahhüt ettiğini bildirdi.
Szijjarto, AK'dan enerji güvenliği ile ilgili üç konuda garanti aldıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Öncelikle, Ukrayna kendi toprakları üzerinden petrol sevkiyatını durdurmayacak. İkincisi, TürkAkım altyapısına saldırmayacaklar. Üçüncüsü, Ukrayna üzerinden gaz transitinin yeniden başlatılmasına ilişkin müzakereler çok hızlı bir şekilde başlayacak.
Macar diplomat, Ukrayna üzerinden doğalgaz transiti konusunda bir ilerleme görmediklerini ekledi.
Daha önce Szijjarto, AK’dan enerji güvenliği garantilerini aldıklarını açıklamıştı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AK’nın sözünü tutmaması durumunda, 6 ay sonra Rusya’ya yönelik yaptırımları uzatma kararını veto edeceklerini dile getirmişti.
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