https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/macaristan-ukrayna-turkakima-saldirmamayi-taahhut-etti-1093554412.html

Macaristan: Ukrayna TürkAkım’a saldırmamayı taahhüt etti

Macaristan: Ukrayna TürkAkım’a saldırmamayı taahhüt etti

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Komisyonu’ndan (AK) aldıkları enerji güvenliği garantileri kapsamında, Ukrayna’dan TürkAkım altyapısına... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T07:24+0300

2025-02-11T07:24+0300

2025-02-11T07:27+0300

ukrayna krizi

macaristan

peter szijjarto

avrupa komisyonu

enerji güvenliği

garanti

türkakım

ukrayna

viktor orban

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’nın TürkAkım doğalgaz boru hattı altyapısına saldırmamayı taahhüt ettiğini bildirdi.Szijjarto, AK'dan enerji güvenliği ile ilgili üç konuda garanti aldıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Macar diplomat, Ukrayna üzerinden doğalgaz transiti konusunda bir ilerleme görmediklerini ekledi.Daha önce Szijjarto, AK’dan enerji güvenliği garantilerini aldıklarını açıklamıştı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AK’nın sözünü tutmaması durumunda, 6 ay sonra Rusya’ya yönelik yaptırımları uzatma kararını veto edeceklerini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/abdli-gazeteci-carlson-ukrayna-abd-silahlarini-uyusturucu-kartellerine-satiyor---1093551797.html

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macaristan, peter szijjarto, avrupa komisyonu, enerji güvenliği, garanti, türkakım, ukrayna, viktor orban