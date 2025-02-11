https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/kar-tatili-11-subat-tarihine-de-yansidi-okullarin-tatil-oldugu-iller-hangileri-1093552183.html
Kar tatili 11 Şubat tarihine de yansıdı: Okulların tatil olduğu iller hangileri?
Kar tatili 11 Şubat tarihine de yansıdı: Okulların tatil olduğu iller hangileri?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, eğitimi de sekteye uğrattı. Adana, Samsun, Ordu ve Çorum'da bazı ilçelerde okullar 11 Şubat Salı günü... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T06:42+0300
2025-02-11T06:42+0300
2025-02-11T06:42+0300
kar
kar fırtınası
kar yağışı
kar tatili
türkiye
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Adana, Samsun, Çorum ve Ordu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle taşımalı eğitimin ve köy okullarının tatil edildiği bildirildi. İşte detaylar:Adana: Aladağ’da tüm okullar tatilAdana'nın Aladağ ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü okullar tatil edildi. Aladağ Kaymakamlığı, ulaşımda yaşanabilecek sorunlar ve kötü hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı açıklandı.Samsun: Taşımalı eğitime ara verildiSamsun'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitim bir gün süreyle durduruldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, Atakum ilçesindeki bazı köy okullarında da eğitim durduruldu.Çorum: Ortaköy i̇lçesinde taşımalı eğitim tatil edildiÇorum'un Ortaköy ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için 11 Şubat Salı günü eğitim öğretime ara verildi. Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitime ara verilmesine rağmen diğer öğrencilerin eğitime devam edeceğini belirtti.Ordu: Akkuş’ta kısmi tatil kararıOrdu Valiliği, Akkuş ilçesindeki bazı okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasına göre, Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç olmak üzere tüm resmi ve özel eğitim kurumları 11 Şubat Salı günü tatil edildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayıldı.Hava koşulları sebebiyle i̇dari i̇zinlerTatil kararlarının yanı sıra, Adana ve Ordu’da kar yağışının yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayıldı. Bu uygulama, vatandaşların güvenliğini ön planda tutmayı amaçlıyor.
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11 şubat tatil olan iller, hangi illerde okullar tatil, adana aladağ'da okullar tatil mi, samsun taşımalı eğitim tatil, çorum ortaköy okullar tatil mi, ordu akkuş'ta okullar kapalı mı, kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullar
11 şubat tatil olan iller, hangi illerde okullar tatil, adana aladağ'da okullar tatil mi, samsun taşımalı eğitim tatil, çorum ortaköy okullar tatil mi, ordu akkuş'ta okullar kapalı mı, kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullar
Kar tatili 11 Şubat tarihine de yansıdı: Okulların tatil olduğu iller hangileri?
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, eğitimi de sekteye uğrattı. Adana, Samsun, Ordu ve Çorum'da bazı ilçelerde okullar 11 Şubat Salı günü tatil edildi. Taşımalı eğitim başta olmak üzere birçok bölgede eğitime ara verilirken, kamu görevlilerine de idari izin verildi. İşte detaylar...
Adana, Samsun, Çorum ve Ordu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle taşımalı eğitimin ve köy okullarının tatil edildiği bildirildi. İşte detaylar:
Adana: Aladağ’da tüm okullar tatil
Adana'nın Aladağ ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü okullar tatil edildi. Aladağ Kaymakamlığı, ulaşımda yaşanabilecek sorunlar ve kötü hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı açıklandı.
Samsun: Taşımalı eğitime ara verildi
Samsun'da
, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitim
bir gün süreyle durduruldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme ve Salıpazarı
ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, Atakum
ilçesindeki bazı köy okullarında da eğitim durduruldu.
Çorum: Ortaköy i̇lçesinde taşımalı eğitim tatil edildi
Çorum'un Ortaköy ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için 11 Şubat Salı günü eğitim öğretime ara verildi. Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitime ara verilmesine rağmen diğer öğrencilerin eğitime devam edeceğini belirtti.
Ordu: Akkuş’ta kısmi tatil kararı
Ordu Valiliği
, Akkuş
ilçesindeki bazı okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasına göre, Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç
olmak üzere tüm resmi ve özel eğitim kurumları 11 Şubat Salı günü tatil edildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayıldı.
Hava koşulları sebebiyle i̇dari i̇zinler
Tatil kararlarının yanı sıra, Adana ve Ordu’da kar yağışının yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayıldı. Bu uygulama, vatandaşların güvenliğini ön planda tutmayı amaçlıyor.