https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/abdli-gazeteci-carlson-ukrayna-abd-silahlarini-uyusturucu-kartellerine-satiyor---1093551797.html

ABD'li gazeteci Carlson: Ukrayna, ABD silahlarını uyuşturucu kartellerine satıyor

ABD'li gazeteci Carlson: Ukrayna, ABD silahlarını uyuşturucu kartellerine satıyor

Sputnik Türkiye

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Ukrayna'nın ABD'den aldığı silahları Meksika'daki uyuşturucu kartellerine sattığını öne sürdü. 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T05:16+0300

2025-02-11T05:16+0300

2025-02-11T05:16+0300

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Carlson, emekli ABD Ordusu Yarbayı Daniel Davis ile gerçekleştirdiği bir röportajda, “Uyuşturucu kartellerine silah satıyorlar. Gerçek şu ki, Ukrayna ordusu, onlara gönderdiğimiz silahların önemli bir kısmını satıyor. Bu benim spekülasyonum değil, bir gerçek. Satıyorlar ve bu silahların birçoğu, sınırımızdaki uyuşturucu kartellerine gidiyor. Yani bu bir suç" şeklinde konuştu. Carlson ayrıca eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırdığı için eleştirerek onu bir suçlu olarak nitelendirdi. Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Kiev'in bazı Batı silahlarını 'karaborsada' sattığını ve Batı başkentlerinin bu durumdan haberdar olmadığını düşünmenin zor olduğunu ifade etmişti. Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin de Batı tarafından Ukrayna'ya verilen silahların daha sonra Ortadoğu ülkelerine satıldığını belirterek, bu durumun Filistin-İsrail çatışmasının sorumlusunun Batılı ülkeler olduğunu gösterdiğini savunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Kiev rejimine NATO silahları tedarik etmenin risklerini hatırlatarak, bu silahların dünya genelindeki 'kara borsalara' yayıldığını vurgulamıştu. Rusya, Ukrayna'ya silah tedariğinin çözüm sürecini engellediğini ve NATO ülkelerinin doğrudan çatışmaya dahil olduğunu düşünmektedir. Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtirken, ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki eğitimlerle çatışmaya doğrudan katıldığını vurgulamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etmişti.

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