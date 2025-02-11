https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/istanbulda-chpli-belediyelere-teror-sorusturmasi-cok-sayida-gozalti-var-1093555473.html

İstanbul'da CHP'li belediyelere 'terör' soruşturması: Belediye başkan yardımcıları da dahil çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da CHP'li belediyelere 'terör' soruşturması: Belediye başkan yardımcıları da dahil çok sayıda gözaltı var

Sputnik Türkiye

İstanbul’da birçok belediyeye terör soruşturması başlatıldı. Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T08:21+0300

2025-02-11T08:21+0300

2025-02-11T08:28+0300

politika

istanbul

pkk

kck

halkların demokratik kongresi (hdk)

gözaltı

gözaltı kararı

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul genelinde birçok belediyeyi kapsayan geniş çaplı bir terör soruşturması başlattı. Bu sabah düzenlenen operasyonlarda, aralarında belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı.PKK/KCK bağlantılı faaliyetler i̇ddiasıBaşsavcılık, şüphelilerin PKK/KCK’nın şehir yapılanmasıyla bağlantılı faaliyetler yürüttüğünü ve “Kent Uzlaşısı” adı altında örgüt propagandası yaptığını belirtti. Şüphelilere, örgütlenme sistemi kurma, terör örgütü propagandası yapma ve birden fazla suçlama yöneltildi.Kimler gözaltına alındı?Başsavcılığın açıklamasına göre, gözaltına alınanlar arasında şu isimler yer alıyor:“Kent uzlaşısı” faaliyetleri mercek altındaOperasyonun merkezinde, terör örgütünün metropollerde etkinliğini artırma amacı taşıyan “Kent Uzlaşısı” faaliyetleri bulunuyor. Başsavcılık, bu yapılanmanın İstanbul’da Halkların Demokratik Kongresi (HDK) adı altında terör örgütü adına faaliyet yürüttüğünü belirtti.Ekol TV’den gazeteci Dilek Yaman Demir, soruşturmayla ilgili olarak, “Hakların Demokratik Kongresi, PKK/KCK bağlantısı Yargıtay tarafından da belirlenen bir yapı. Örgütlenme sistemini ‘Kent Uzlaşısı’ adı altında faaliyete geçiriyorlar ve propaganda yapıyorlar,” açıklamasında bulundu.Operasyonun detaylarıBeyoğlu Belediyesi’nden bir şüphelinin takibiyle başlayan operasyon, toplam 10 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Başsavcılık, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni gözaltıların olabileceğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/meteoroloji-saatler-kaldi-diyerek-alarma-gecti--6-il-icin-kritik-aciklama-geldi-kar-yagisi-1093551955.html

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