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SON DAKİKA | İstanbul'da CHP'li belediyelere 'terör' soruşturması: Belediye başkan yardımcıları da dahil çok sayıda gözaltı var
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İstanbul'da CHP'li belediyelere 'terör' soruşturması: Belediye başkan yardımcıları da dahil çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da CHP'li belediyelere 'terör' soruşturması: Belediye başkan yardımcıları da dahil çok sayıda gözaltı var
Sputnik Türkiye
İstanbul’da birçok belediyeye terör soruşturması başlatıldı. Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T08:21+0300
2025-02-11T08:28+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul genelinde birçok belediyeyi kapsayan geniş çaplı bir terör soruşturması başlattı. Bu sabah düzenlenen operasyonlarda, aralarında belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı.PKK/KCK bağlantılı faaliyetler i̇ddiasıBaşsavcılık, şüphelilerin PKK/KCK’nın şehir yapılanmasıyla bağlantılı faaliyetler yürüttüğünü ve “Kent Uzlaşısı” adı altında örgüt propagandası yaptığını belirtti. Şüphelilere, örgütlenme sistemi kurma, terör örgütü propagandası yapma ve birden fazla suçlama yöneltildi.Kimler gözaltına alındı?Başsavcılığın açıklamasına göre, gözaltına alınanlar arasında şu isimler yer alıyor:“Kent uzlaşısı” faaliyetleri mercek altındaOperasyonun merkezinde, terör örgütünün metropollerde etkinliğini artırma amacı taşıyan “Kent Uzlaşısı” faaliyetleri bulunuyor. Başsavcılık, bu yapılanmanın İstanbul’da Halkların Demokratik Kongresi (HDK) adı altında terör örgütü adına faaliyet yürüttüğünü belirtti.Ekol TV’den gazeteci Dilek Yaman Demir, soruşturmayla ilgili olarak, “Hakların Demokratik Kongresi, PKK/KCK bağlantısı Yargıtay tarafından da belirlenen bir yapı. Örgütlenme sistemini ‘Kent Uzlaşısı’ adı altında faaliyete geçiriyorlar ve propaganda yapıyorlar,” açıklamasında bulundu.Operasyonun detaylarıBeyoğlu Belediyesi’nden bir şüphelinin takibiyle başlayan operasyon, toplam 10 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Başsavcılık, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni gözaltıların olabileceğini duyurdu.
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istanbul belediyelerine terör operasyonu, belediye başkan yardımcıları gözaltına alındı, kent uzlaşısı pkk bağlantısı, hdk soruşturması istanbul, beyoğlu belediyesi terör soruşturması, pkk/kck kent yapılanması operasyonu, terör propagandası suçlaması belediyeler, istanbul’da terör operasyonu detayları, halkların demokratik kongresi bağlantısı, belediye meclis üyeleri gözaltında, kartal belediye başkan yardımcısı gözaltı, ataşehir belediye başkan yardımcısı gözaltı

İstanbul'da CHP'li belediyelere 'terör' soruşturması: Belediye başkan yardımcıları da dahil çok sayıda gözaltı var

08:21 11.02.2025 (güncellendi: 08:28 11.02.2025)
© AAGözaltı
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İstanbul’da birçok belediyeye terör soruşturması başlatıldı. Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, PKK ve KCK bağlantılı faaliyetler yürütmek ve terör propagandası yapmakla suçlanıyor. Operasyonun ayrıntıları ve gözaltına alınanların isimleri açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul genelinde birçok belediyeyi kapsayan geniş çaplı bir terör soruşturması başlattı. Bu sabah düzenlenen operasyonlarda, aralarında belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı.

PKK/KCK bağlantılı faaliyetler i̇ddiası

Başsavcılık, şüphelilerin PKK/KCK’nın şehir yapılanmasıyla bağlantılı faaliyetler yürüttüğünü ve “Kent Uzlaşısı” adı altında örgüt propagandası yaptığını belirtti. Şüphelilere, örgütlenme sistemi kurma, terör örgütü propagandası yapma ve birden fazla suçlama yöneltildi.

Kimler gözaltına alındı?

Başsavcılığın açıklamasına göre, gözaltına alınanlar arasında şu isimler yer alıyor:
C.Y.: Kartal Belediye Başkan Yardımcısı
L.G.: Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı
B.K.: Üsküdar Belediye Meclis Üyesi
E.G.: Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi
G.A.: Fatih Belediye Meclis Üyesi
H.Ö.: Tuzla Belediye Meclis Üyesi
N.A.: Adalar Belediye Meclis Üyesi
S.G.: Şişli Belediye Meclis Üyesi
T.Ş.: Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi

“Kent uzlaşısı” faaliyetleri mercek altında

Operasyonun merkezinde, terör örgütünün metropollerde etkinliğini artırma amacı taşıyan “Kent Uzlaşısı” faaliyetleri bulunuyor. Başsavcılık, bu yapılanmanın İstanbul’da Halkların Demokratik Kongresi (HDK) adı altında terör örgütü adına faaliyet yürüttüğünü belirtti.
Ekol TV’den gazeteci Dilek Yaman Demir, soruşturmayla ilgili olarak, “Hakların Demokratik Kongresi, PKK/KCK bağlantısı Yargıtay tarafından da belirlenen bir yapı. Örgütlenme sistemini ‘Kent Uzlaşısı’ adı altında faaliyete geçiriyorlar ve propaganda yapıyorlar,” açıklamasında bulundu.

Operasyonun detayları

Beyoğlu Belediyesi’nden bir şüphelinin takibiyle başlayan operasyon, toplam 10 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Başsavcılık, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni gözaltıların olabileceğini duyurdu.
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