https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/istanbul-icin-kar-alarmi-modeller-bu-olasiligi-gosteriyor-kutup-soguklariyla-gelecek-kar-firtinasi-1093558399.html

İstanbul için kar alarmı: Modeller bu olasılığı gösteriyor, kutup soğuklarıyla gelecek kar fırtınası için tarih verildi

İstanbul için kar alarmı: Modeller bu olasılığı gösteriyor, kutup soğuklarıyla gelecek kar fırtınası için tarih verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji ve AKOM’un yaptığı açıklamalara göre, İstanbul’da bugün karla karışık yağmur, yarın ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hızla... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T10:17+0300

2025-02-11T10:17+0300

2025-02-11T10:18+0300

türkiye

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da beklenen soğuk hava dalgası için uyarıda bulundu. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, megakenti etkisi altına alırken, bugün karla karışık yağmur, yarın ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Avrupa Yakası’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Çarşamba öğle saatlerine kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli yoğun kar yağışları görülebilir.Sabiha gökçen’de uçuşlar i̇ptal edildiBeklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş iptalleri başladı.*Bugün uçuşların yüzde 5'i iptal edildi.*12 Şubat Çarşamba günü ise iptallerin yüzde 10'a ulaşacağı açıklandı.Şiddetli soğuklar geliyorHürriyet'in haberine göre, Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Türkiye’nin kutup soğuklarının etkisine girdiğini belirterek şunları söyledi:“Kurak ve sıcak bir Ocak ayı geçirdik. Ancak Şubat ayı, güçlü kuzey rüzgarlarıyla birlikte sert soğukları getirdi. Son 10 gündür aralıksız soğuk hava, kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor. Daha da şiddetli soğukların bizi beklediğini söyleyebiliriz.”Özdemir, Marmara Bölgesi, İstanbul ve Batı Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmurun, yüksek kesimlerde ise kar yağışı riskinin bulunduğunu vurguladı."Yaklaşık 1500 metre yükseklikte hava sıcaklığı -7 ila -8 derece, 5000 metre yükseklikte ise -30 dereceye kadar düşecek. Bu durum, İstanbul ve çevresinde ilerleyen günlerde kar yağışı ihtimalini artırıyor."Meteoroloji uzmanı tarih aralığı verdi: Aşırı kar olasılığı yüksekMeteoroloji mühendisi Adil Tek, kutup soğuklarının 12 Şubat’tan itibaren etkisini artıracağını belirtti. Vortex’ten kaynaklanan havanın 12 Şubat’tan itibaren kutuplardan inmeye başlayacağına dikkat çekenTek, “14-16 Şubat tarihlerinde yağışların tekrar görülmesi bekleniyor. 17-20 Şubat arasında aşırı soğuk hava sisteminin üzerimize sarkması öngörülüyor; bu sistem gelirse, çok soğuk günler yaşayabiliriz. 22 Şubat’tan sonra da bu durumun devam edebileceği düşünülüyor. Modeller bu olasılığı şu anda gösteriyor. Eğer gerçekleşirse, yurdun kuzey kesimlerde fırtına ve 'aşırı kar' olasılığı oldukça yüksek” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/istanbula-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-akom-ve-istanbul-valiliginden-saatli-alarm-1093541017.html

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