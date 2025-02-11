https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/akomdan-carsamba-uyarisi-istanbulda-2-ilcede-okullar-tatil-edildi-1093561391.html

AKOM'dan yarın için kuvvetli kar yağışı uyarısı: İstanbul'da 4 ilçede okullar tatil edildi

AKOM'dan yarın için kuvvetli kar yağışı uyarısı: İstanbul'da 4 ilçede okullar tatil edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kar yağışı bazı ilçelerde etkisini gösterdi. AKOM, özellikle yarın için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Öğrencilerin "İstanbul'a okullar... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T11:04+0300

2025-02-11T11:04+0300

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türkiye

kar yağışı

arnavutköy

akom

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul

büyükçekmece

istanbul kar yağışı

yoğun kar yağışı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Özellikle Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Arnavutköy gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, yolda kalan araçlar ve ulaşımda aksamalara neden oldu.İstanbul'da okullar tatil mi? Hangi ilçelerde kar tatili oldu?Kar yağışının etkisini artırması üzerine İstanbul Kaymakamlığı'ndan son dakika kararı geldi. Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy’de okullar bugün tatil edildi.Yetkililer, hava durumuna bağlı olarak yeni tatil kararlarının gündeme gelebileceğini belirtti. Öğrenci ve velilerin, yetkililerden gelecek yeni duyuruları takip etmeleri önerildi.Yarın (11 Şubat Çarşamba) İstanbul'da okullar tatil mi?Bugün 3 ilçede okulların tatil edilmesiyle birlikte İstanbul'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Ancak sadece bugün için 4 ilçede kar tatili verildi. Öğrenciler, "İstanbul'da okullar tatil edilecek mi" sorusunun yanıtını merakla bekliyor.AKOM’dan yarın için uyarı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul’da kuvvetli kar yağışı bekleniyor.Hava sıcaklıklarının 1 ila 6°C arasında seyredeceği tahmin edilirken, kar yağışının ulaşımı ciddi şekilde aksatabileceği uyarısında bulunuldu.Sibirya soğukları i̇stanbul’u etkisi altına alacakMeteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının Şubat ayı ortalamasının 3 ila 6°C altında seyredeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde don ve buzlanma riski artacak.Yetkililer, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ve özellikle toplu taşımanın tercih edilmesini önerdi.İBB gece boyunca çalışmalarını sürdürdüİBB ekipleri, 11.916 personel ve 3.375 araç ile gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.Kar yağışının yoğun olduğu Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan, Beykoz, Şile ve Çekmeköy ilçelerinde ekipler kesintisiz çalıştı.İBB, soğuk hava koşullarına karşı evsiz vatandaşlara barınma ve temel ihtiyaç desteği sağlamaya devam ediyor.İBB Veteriner Hizmetleri ekipleri, sokak hayvanları için haftada 520 noktada günlük 2 ton mama dağıtımı yaparak yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlara destek sağlıyor.Havayolu ulaşımında aksamalar yaşanıyorKar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bazı uçak seferleri iptal edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/istanbul-icin-kar-alarmi-modeller-bu-olasiligi-gosteriyor-kutup-soguklariyla-gelecek-kar-firtinasi-1093558399.html

türkiye

arnavutköy

istanbul

büyükçekmece

istanbul kar yağışı

başakşehir

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