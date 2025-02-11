https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/akomdan-carsamba-uyarisi-istanbulda-2-ilcede-okullar-tatil-edildi-1093561391.html
AKOM'dan yarın için kuvvetli kar yağışı uyarısı: İstanbul'da 4 ilçede okullar tatil edildi
AKOM'dan yarın için kuvvetli kar yağışı uyarısı: İstanbul'da 4 ilçede okullar tatil edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kar yağışı bazı ilçelerde etkisini gösterdi. AKOM, özellikle yarın için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Öğrencilerin "İstanbul'a okullar... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T11:04+0300
2025-02-11T11:04+0300
2025-02-11T11:33+0300
türkiye
kar yağışı
arnavutköy
akom
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
büyükçekmece
istanbul kar yağışı
yoğun kar yağışı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Özellikle Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Arnavutköy gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, yolda kalan araçlar ve ulaşımda aksamalara neden oldu.İstanbul'da okullar tatil mi? Hangi ilçelerde kar tatili oldu?Kar yağışının etkisini artırması üzerine İstanbul Kaymakamlığı'ndan son dakika kararı geldi. Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy’de okullar bugün tatil edildi.Yetkililer, hava durumuna bağlı olarak yeni tatil kararlarının gündeme gelebileceğini belirtti. Öğrenci ve velilerin, yetkililerden gelecek yeni duyuruları takip etmeleri önerildi.Yarın (11 Şubat Çarşamba) İstanbul'da okullar tatil mi?Bugün 3 ilçede okulların tatil edilmesiyle birlikte İstanbul'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Ancak sadece bugün için 4 ilçede kar tatili verildi. Öğrenciler, "İstanbul'da okullar tatil edilecek mi" sorusunun yanıtını merakla bekliyor.AKOM’dan yarın için uyarı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul’da kuvvetli kar yağışı bekleniyor.Hava sıcaklıklarının 1 ila 6°C arasında seyredeceği tahmin edilirken, kar yağışının ulaşımı ciddi şekilde aksatabileceği uyarısında bulunuldu.Sibirya soğukları i̇stanbul’u etkisi altına alacakMeteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının Şubat ayı ortalamasının 3 ila 6°C altında seyredeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde don ve buzlanma riski artacak.Yetkililer, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ve özellikle toplu taşımanın tercih edilmesini önerdi.İBB gece boyunca çalışmalarını sürdürdüİBB ekipleri, 11.916 personel ve 3.375 araç ile gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.Kar yağışının yoğun olduğu Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan, Beykoz, Şile ve Çekmeköy ilçelerinde ekipler kesintisiz çalıştı.İBB, soğuk hava koşullarına karşı evsiz vatandaşlara barınma ve temel ihtiyaç desteği sağlamaya devam ediyor.İBB Veteriner Hizmetleri ekipleri, sokak hayvanları için haftada 520 noktada günlük 2 ton mama dağıtımı yaparak yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlara destek sağlıyor.Havayolu ulaşımında aksamalar yaşanıyorKar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bazı uçak seferleri iptal edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/istanbul-icin-kar-alarmi-modeller-bu-olasiligi-gosteriyor-kutup-soguklariyla-gelecek-kar-firtinasi-1093558399.html
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arnavutköy
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AKOM'dan yarın için kuvvetli kar yağışı uyarısı: İstanbul'da 4 ilçede okullar tatil edildi
11:04 11.02.2025 (güncellendi: 11:33 11.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da kar yağışı bazı ilçelerde etkisini gösterdi. AKOM, özellikle yarın için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Öğrencilerin "İstanbul'a okullar tatil edildi mi" sorusu son dakika kar yağışı tatiliyle yanıt buldu. İstanbul'da 4 ilçede okullar tatil edildi. Peki, İstanbul’da okulların tatil edildiği ilçeler hangileri?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Özellikle Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Arnavutköy gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, yolda kalan araçlar ve ulaşımda aksamalara neden oldu.
İstanbul'da okullar tatil mi? Hangi ilçelerde kar tatili oldu?
Kar yağışının etkisini artırması üzerine İstanbul Kaymakamlığı'ndan son dakika kararı geldi. Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy’de okullar bugün tatil edildi.
Yetkililer, hava durumuna bağlı olarak yeni tatil kararlarının gündeme gelebileceğini belirtti. Öğrenci ve velilerin, yetkililerden gelecek yeni duyuruları takip etmeleri önerildi.
Yarın (11 Şubat Çarşamba) İstanbul'da okullar tatil mi?
Bugün 3 ilçede okulların tatil edilmesiyle birlikte İstanbul'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Ancak sadece bugün için 4 ilçede kar tatili verildi. Öğrenciler, "İstanbul'da okullar tatil edilecek mi" sorusunun yanıtını merakla bekliyor.
AKOM’dan yarın için uyarı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul’da kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının 1 ila 6°C arasında seyredeceği tahmin edilirken, kar yağışının ulaşımı ciddi şekilde aksatabileceği uyarısında bulunuldu.
Kar yağışı, Çarşamba günü sabah 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası’nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri görülecek. Yetkililer, sürücüleri ve yayaları ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Sibirya soğukları i̇stanbul’u etkisi altına alacak
Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının Şubat ayı ortalamasının 3 ila 6°C altında seyredeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde don ve buzlanma riski artacak.
Yetkililer, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ve özellikle toplu taşımanın tercih edilmesini önerdi.
İBB gece boyunca çalışmalarını sürdürdü
İBB ekipleri, 11.916 personel ve 3.375 araç ile gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.
Son 24 saatte 3.590 ton tuz ve 13 ton solüsyon kullanıldı. Ana yollar, meydanlar, metro girişleri, otobüs durakları ve üst geçitlerde yoğun çalışmalar sürdü.
Kar yağışının yoğun olduğu Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan, Beykoz, Şile ve Çekmeköy ilçelerinde ekipler kesintisiz çalıştı.
İBB, soğuk hava koşullarına karşı evsiz vatandaşlara barınma ve temel ihtiyaç desteği sağlamaya devam ediyor.
Şu an 530 erkek ve 96 kadın olmak üzere toplam 626 kişi misafir ediliyor. Kış boyunca toplamda 2.000 evsiz vatandaşa destek sağlandı.
İBB Veteriner Hizmetleri ekipleri, sokak hayvanları için haftada 520 noktada günlük 2 ton mama dağıtımı yaparak yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlara destek sağlıyor.
Havayolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor
Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bazı uçak seferleri iptal edildi.
Yolcuların uçuş bilgilerini takip etmeleri ve havayolu firmalarıyla iletişime geçmeleri önerildi. Hava durumu güncellemeleri dikkate alınarak zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması istendi.