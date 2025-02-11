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Galatasaray, Mauro Icardi'yi kadrodan çıkardı: Süper Lig listesinde yer almayacak
Galatasaray, Mauro Icardi'yi kadrodan çıkardı: Süper Lig listesinde yer almayacak
Sputnik Türkiye
Galatasaray, devre arasında kadrosuna 4 yeni yabancı oyuncu ekledikten sonra yabancı kontenjanı nedeniyle Mauro Icardi'yi Süper Lig listesine yazmama kararı... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
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Galatasaray, yabancı kontenjanı nedeniyle Mauro Icardi'yi Süper Lig listesine yazmama kararı aldı.Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Alvaro Morata, Carlos Cuesta, Mario Lemina ve Przemysław Frankowski gibi isimleri transfer ederken, yabancı oyuncu sayısını 15'e çıkardı. Bu durum, yabancı kontenjanı sınırlamaları nedeniyle teknik heyeti zor bir karar almaya itti. Kulüp, sezonun büyük bölümünü sakatlık nedeniyle kaçıran ve henüz tam olarak forma giremeyen Mauro Icardi'yi Süper Lig listesine dahil etmeme kararı aldı.TRT Spor'un aktardığı habere göre, Icardi'nin ismi TFF'ye bildirilecek olan Süper Lig listesinde yer almayacak. Ancak Arjantinli forvet, UEFA listesinde bulunduğu için Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki maçlarında forma giyme şansına sahip olacak. Kulüp, Icardi'nin fiziksel ve mental olarak toparlanma sürecine odaklanarak, önümüzdeki sezon için hazırlık yapmayı planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/galatasarayli-musteri-fenerbahceli-bufe-sahibini-futbol-tartismasi-yuzunden-oldurdu-1093544159.html
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galatasaray, mauro icardi, maç, maç yayını, tarihi maç, kadro, kadro dışı, süper lig, trendyol süper lig, sakatlık, sakatlık, sakatlama
galatasaray, mauro icardi, maç, maç yayını, tarihi maç, kadro, kadro dışı, süper lig, trendyol süper lig, sakatlık, sakatlık, sakatlama

Galatasaray, Mauro Icardi'yi kadrodan çıkardı: Süper Lig listesinde yer almayacak

00:44 11.02.2025
© AA / Mehmet Akif ParlakIcardi'den 'alkış'
Icardi'den 'alkış' - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA / Mehmet Akif Parlak
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Galatasaray, devre arasında kadrosuna 4 yeni yabancı oyuncu ekledikten sonra yabancı kontenjanı nedeniyle Mauro Icardi'yi Süper Lig listesine yazmama kararı aldı. Icardi, sezonu büyük ölçüde kapattığı gerekçesiyle lig maçlarında yer almayacak, ancak UEFA listesinde bulunduğu için Avrupa Ligi maçlarında forma şansı bulabilecek.
Galatasaray, yabancı kontenjanı nedeniyle Mauro Icardi'yi Süper Lig listesine yazmama kararı aldı.
Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Alvaro Morata, Carlos Cuesta, Mario Lemina ve Przemysław Frankowski gibi isimleri transfer ederken, yabancı oyuncu sayısını 15'e çıkardı. Bu durum, yabancı kontenjanı sınırlamaları nedeniyle teknik heyeti zor bir karar almaya itti. Kulüp, sezonun büyük bölümünü sakatlık nedeniyle kaçıran ve henüz tam olarak forma giremeyen Mauro Icardi'yi Süper Lig listesine dahil etmeme kararı aldı.
TRT Spor'un aktardığı habere göre, Icardi'nin ismi TFF'ye bildirilecek olan Süper Lig listesinde yer almayacak. Ancak Arjantinli forvet, UEFA listesinde bulunduğu için Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki maçlarında forma giyme şansına sahip olacak. Kulüp, Icardi'nin fiziksel ve mental olarak toparlanma sürecine odaklanarak, önümüzdeki sezon için hazırlık yapmayı planlıyor.
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