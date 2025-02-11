https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/galatasaray-mauro-icardiyi-kadrodan-cikardi-super-lig-listesinde-yer-almayacak-1093549953.html

Galatasaray, Mauro Icardi'yi kadrodan çıkardı: Süper Lig listesinde yer almayacak

Galatasaray, Mauro Icardi'yi kadrodan çıkardı: Süper Lig listesinde yer almayacak

Sputnik Türkiye

Galatasaray, devre arasında kadrosuna 4 yeni yabancı oyuncu ekledikten sonra yabancı kontenjanı nedeniyle Mauro Icardi'yi Süper Lig listesine yazmama kararı... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

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Galatasaray, yabancı kontenjanı nedeniyle Mauro Icardi'yi Süper Lig listesine yazmama kararı aldı.Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Alvaro Morata, Carlos Cuesta, Mario Lemina ve Przemysław Frankowski gibi isimleri transfer ederken, yabancı oyuncu sayısını 15'e çıkardı. Bu durum, yabancı kontenjanı sınırlamaları nedeniyle teknik heyeti zor bir karar almaya itti. Kulüp, sezonun büyük bölümünü sakatlık nedeniyle kaçıran ve henüz tam olarak forma giremeyen Mauro Icardi'yi Süper Lig listesine dahil etmeme kararı aldı.TRT Spor'un aktardığı habere göre, Icardi'nin ismi TFF'ye bildirilecek olan Süper Lig listesinde yer almayacak. Ancak Arjantinli forvet, UEFA listesinde bulunduğu için Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki maçlarında forma giyme şansına sahip olacak. Kulüp, Icardi'nin fiziksel ve mental olarak toparlanma sürecine odaklanarak, önümüzdeki sezon için hazırlık yapmayı planlıyor.

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