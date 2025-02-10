https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/galatasarayli-musteri-fenerbahceli-bufe-sahibini-futbol-tartismasi-yuzunden-oldurdu-1093544159.html
Galatasaraylı müşteri, Fenerbahçeli büfe sahibini futbol tartışması yüzünden öldürdü
Galatasaraylı müşteri, Fenerbahçeli büfe sahibini futbol tartışması yüzünden öldürdü
Sputnik Türkiye
Düzce'de tekel büfe sahibi Emrullah Çetin ile müşteri Hakan M. arasındaki futbol tartışması kanlı bitti. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Hakan M., evinden... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T18:00+0300
2025-02-10T18:00+0300
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Fenerbahçeli büfe sahibi Emrullah Çetin, Galatasaraylı müşterisi tarafından vurularak öldürüldü.Düzce’nin Çoban mevkisinde, bir tekel büfesinde yaşanan futbol tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Fanatik Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen büfe sahibi Emrullah Çetin ile fanatik Galatasaray taraftarı Hakan M. arasında çıkan tartışma, kanlı bitti. Düzce Son Haber'e göre; alkolün etkisinde olan Hakan M., Emrullah Çetin’in kendisine yönelik futbol eleştirileri üzerine öfkelenerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan M., sinirle evine giderek tabancasını aldı ve büfeye geri döndü. Büfeye döner dönmez Emrullah Çetin’e ateş eden Hakan M., olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Çetin, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Hakan M., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/galatasaray-adana-demirspor-maci-mahkemeye-tasindi-1093542740.html
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tekel, türkiye tekel bayileri platformu, tekel bayi, tekel bayileri yardımlaşma derneği, alkol, alkol satışı, galatasaray, fenerbahçe, derbi, kavga, silahlı kavga
tekel, türkiye tekel bayileri platformu, tekel bayi, tekel bayileri yardımlaşma derneği, alkol, alkol satışı, galatasaray, fenerbahçe, derbi, kavga, silahlı kavga
Galatasaraylı müşteri, Fenerbahçeli büfe sahibini futbol tartışması yüzünden öldürdü
Düzce'de tekel büfe sahibi Emrullah Çetin ile müşteri Hakan M. arasındaki futbol tartışması kanlı bitti. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Hakan M., evinden getirdiği tabancayla Çetin’i vurdu, ağır yaralanan büfe sahibi hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Fenerbahçeli büfe sahibi Emrullah Çetin, Galatasaraylı müşterisi tarafından vurularak öldürüldü.
Düzce’nin Çoban mevkisinde, bir tekel büfesinde yaşanan futbol tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Fanatik Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen büfe sahibi Emrullah Çetin ile fanatik Galatasaray taraftarı Hakan M. arasında çıkan tartışma, kanlı bitti. Düzce Son Haber'e göre; alkolün etkisinde olan Hakan M., Emrullah Çetin’in kendisine yönelik futbol eleştirileri üzerine öfkelenerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan M., sinirle evine giderek tabancasını aldı ve büfeye geri döndü. Büfeye döner dönmez Emrullah Çetin’e ateş eden Hakan M., olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan Çetin, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Hakan M., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.